Nasce la mozzarella con il cuore di Nutella, una specialità pugliese

Dopo lo strepitoso successo dei Nutella biscuits un caseificio pugliese ha lanciato la mozzarella con il cuore di Nutella e ha raddoppiato gli incassi.

Le idee imprenditoriali innovative coraggiose e azzardate dovrebbero premiare sempre. Questo è il caso di un caseificio che ha avuto il coraggio di sperimentare un’accoppia bizzarra come quella tra mozzarella e Nutella.

A nessuno probabilmente era mai venuto in mente di abbinarle eppure molti formacci associati a ingredienti dolci vantano un discreto successo, si pensi ai formaggi abbinati alle confetture o al mascarpone abbinato alla medesima crema spalmabile della Ferrero, e allora perchè non abbinare anche la mozzarella alla Nutella?

La mozzarella con un cuore di Nutella

Un duo che fa anche rima e che sembra essere la chiave del successo di un caseificio pugliese. L’invenzione è ad opera del caseificio Semeraro di Martina Franca che oltre a stupire e incuriosire non ha mancato di attirare moltissime critiche.

Se desiderate assaggiare la mozzarella ripiena di Nutella realizzata ad opera d’arte dovrete recarvi in provincia di Taranto ma non dimenticate di chiamare e di prenotarla perchè va a ruba.

Questo caseificio non è sconosciuto ai buongustai che amano reiventare i sapori poichè conta diverse varianti di mozzarella e quella della mozzarella alla Nutella non è che l’ultimo abbinamento di una lunga serie, e forse anche quello meglio riuscito.

“Sperimentiamo da sempre, sin dal primo giorno in cui abbiamo aperto” – ha affermato Rosita Semeraro intervistata dal Corriere – “Abbiamo iniziato con versioni classiche come la mozzarella ripiena di prosciutto e tonno, poi con quella ripiena con pomodorini e basilico o pomodorini e origano, a seconda della stagione, e qualche volta ci hanno chiesto anche quella con il salmone. Ma quella con la Nutella è certamente la più innovativa”.

L’abbinamento mozzarella e Nutella infatti potrebbe sembrare un azzardo eppure chi l’ha assaggiata si dice entusiasta e descrive il risultato a livello di gusto come qualcosa di vagamente simile al sapore del latte col cioccolato. Attualmente i maggiori sostenitori di questo abbinamento sono gli studenti Erasmus, coraggiosi ed intrepidi non si lasciano scappare questa prelibatezza da quando si è diffusa la notizia.

In realtà la mozzarella con il cuore di Nutella si potrebbe preparare anche a casa, ma se volete assaggiare la versione preparata dagli esperti di mozzarella non vi resta che prenotarla data la deperibilità degli ingredienti questa necessita di essere venduta in giornata.

