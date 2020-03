Grande Fratello Vip nella bufera: onlus disabili chiede provvedimenti

Grande Fratello Vip | Una onlus di disabili ha chiesto provvedimenti nei confronti di Asia Valente

Brutte notizie per il Grande Fratello Vip. Questa quarta edizione di Alfonso Signorini è, ancora una volta, nell’occhio del ciclone. Il motivo?

La reazione di Asia Valente ad uno scherzo fattole da Sossio Aruta non è piaciuta ad una onlus di disabili che ha lanciato una petizione online per chiedere provvedimenti nei confronti della concorrente, ma procediamo con calma.

L’ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne ha fatto prendere un brutto spavento alla sua compagna di viaggio che, dopo essere saltata dal letto, ha commentato il tutto con: “Ma sei down?” L’espressione, ovviamente, non è piaciuta ai membri dell’associazione Vorrei prendere il treno e ha lanciato questa petizione per far sentire la loro voce in questa vicenda.

Una onlus di disabili ha chiesto provvedimenti su Asia Valente al Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini e i suoi autori ascolteranno l’appello ricevuto?

Asia Valente squalificata dal Grande Fratello Vip? La petizione

Il presidente della onlus, nel comunicato pubblicato online, ci ha tenuto a specificare che non non ha assolutamente nulla contro Asia Valente. Anzi, sa bene che la bionda influencer non voleva offendere le persone disabili etichettando Sossio Aruta al GF Vip come un uomo con la sindrome di down, ma sa anche molto bene che le parole sono importanti e che nel 2020 non c’è più bisogno di utilizzare certe categorie per indicare che qualcuno abbia fatto un gesto stupido.

La petizione contro la concorrente del Grande Fratello Vip sta facendo rapidamente il giro del web. Anche se non si è ancora a conoscenza se la produzione del reality show di Alfonso Signorini abbia deciso di prendere provvedimenti o meno in merito alla vicenda, ma il pubblico da casa ha chiesto che Asia Valente, che di recente ha fatto una gaffe proprio con Sossio, venga squalificata dal programma, visto che altri suoi colleghi (Clizia Incorvaia e Salvo Veneziano) sono stati costretti ad abbandonare il gioco a causa di quello che hanno detto nel corso delle varie dirette.

Asia Valente sarà squalificata dal Grande Fratello Vip per aver dato del down a Sossio Aruta? Probabilmente no, visto che il televoto di questa settimana, a differenze delle scorse volte, non è stato annullato.