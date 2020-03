Giulia De Lellis scaccia via la parola crisi

Nessuna rottura con Andrea Iannone, solo la voglia di prendersi del tempo per sé. Giulia De Lellis risponde così alle voci di rottura



Giulia De Lellis e Andrea Iannone in crisi? Voci che si rincorrono da giorni, ma adesso arriva la risposta diretta dell’influencer romana. Nelle ultime ore infatti Giulia ha postato alcune immagini della sua nuova passione, la pole dance.

Ma ha anche spiegato com’è la situazione sentimentale. Non è stata assente dai social per una delusione d’amore ma semplicemente perché “mi sto prendendo un po’ di tempo per stare con la mia famiglia. Mi sono arrivati due o tre messaggi totalmente fuori luogo. E’ tutto ok, sto semplicemente in relax”.

E che si stia divertendo è chiaro. Insieme alla sua fidatissima assistente la De Lellis si è dedicata alla pole dance, scoprendo quanta fatica costi. Così, se da una parte le è piaciuto tantissimo, ha deciso di prendersela però calma: “Per il mio lavoro, troppi lividi”.

