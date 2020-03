GF Vip, volano stracci tra Teresanna e Zequila | Resa dei conti

GF Vip 2020, lite accesa tra Teresanna Pugliese e Antonio Zequila. Tra i due volano stracci, poi la resa dei conti, ma con riserva.

La casa del Grande Fratello Vip 2020 si sta trasformando in un ring. Non solo tra Valeria Marini e Antonella Elia, ma anche tra Antonio Zequila e Teresanna Pugliese, negli ultimi giorni, sono volati stracci. Tra i due, poi, è stata siglata la pace che, tuttavia, non sembra avere basi molto solide. Ma cos’è successo tra Zequila e Teresanna? Tutto è nato dalla prova di recitazione del Grande Fratello.

GF Vip 2020, lite accesa tra Teresanna Pugliese e Antonio Zequila: “non mi devi urlare in testa”

Nervi tesi al GF Vip tra Antonio Zequila e Teresanna Pugliese. Dopo la lite con spintone tra Valeria Marini e Antonella Elia, Zequila ha proposto di mescolare le squadre per evitare nuovi scontri. La proposta di Zequila, però, non piace a Sara Soldati e Paola Di Benedetto che si oppongono scatenando la reazione di Zequila.

“Mi sono stufato – ha detto Antonio – di questo atteggiamento, la mia era una proposta… Faccio io l’aiuto regista di Fabio Testi, non voglio partecipare, non sono all’altezza di recitare con questi attori (con sarcasmo, ndr)”.

“Antonio ma la tua umiltà e professionalità dove arriva? Stiamo facendo un gioco, non stiamo facendo nessun film”, ha puntualizzato Teresanna scatenando la reazione di Zequila. “Mi dicono che sono un galletto, mi sono rotto le scatole di sentire delle ca…te e che non vogliono recitare con me. E allora lasciamo stare che tanto non sono capace di recitare”, ha prontamente replicato Zequila.

“Sei tu che dici che ‘Io faccio l’attore, io faccio quello e questo…”, ha continuato la Pugliese. “Io lo ho fatto, vuoi il mio curriculum?”è stata la risposta di Zequila. Teresanna, però, non è rimasta in silenzio e, alzando la voce, ha aggiunto. “Il tuo curriculum ormai ce lo hai sfilato ogni giorno, lo conosciamo!”. Furioso, Zequila ha sbottato: “Abbassa la voce, non mi devi urlare in testa! Io non lo so fare l’attore, sono un cane. Fabio faccio il tuo aiuto regista!”.

I due, però, diversamente da Antonella Elia e Valeria Marini che continuano a punzecchiarsi anche sull’aspetto fisico, hanno cercato successivamente un confronto.

“Ti chiedo scusa, ma in quattordici giorni che sono qua ti ho sempre sentito parlare di quello che tu sai fare in più degli altri”, ha detto Teresanna durante un confronto pacifico. “Forse io non ti ho ancora conosciuto abbastanza, per me hai esperienza e saggezza che puoi usare per portare serenità. Il mio non è un attacco anzi tu mi fai molta simpatia, come hai detto ne -La Livella- di Totò siamo tutti uguali”, ha aggiunto la Pugliese.



“Certo, tu hai fatto bene ad esprimere il tuo parere ma non è detto che la tua impressione sia giusta, ma è giusto confrontarci”, ha risposto Zequila. Quanto durerà questa pace?