Lite infuocata al Grande Fratello Vip 2020 tra Adriana Volpe e Antonio Zequila. Durante la quindicesima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, gli animi si accendono dopo un filmato in cui Zequila, in confessionale, ribadisce di aver avuto una storia con Adriana Volpe che lo avrebbe poi esortato a non raccontare niente durante una sua partecipazione come ospite ad un programma tv che conduceva.

Al Grande Fratello Vip 2020, dopo l’insinuazione di Fernanda Lessa su Antonella Elia, si torna a parlare del presunto flirt tra Antonio Zequila e Adriana Volpe. Signorini manda in onda un filmato in cui Zequila ribadisce di aver avuto una storia con Adriana Volpe svelando ulteriori dettagli di un pomeriggio che avrebbero trascorso insieme anni fa. Di fronte al filmato, Adriana Volpe attacca Zequila.

“Se fosse vera, l’avremmo chiusa il giorno uno, perché non ero fidanzata con nessuno e quindi avrei potuto dirlo, ma la cosa grave è andare lì e insinuare e dire che io l’avessi chiamato per dire qualcosa. Per quanto mi riguarda questa persona per me è trasparente. Si parla di religione? Allora io dico che lo giuro su mia figlia. Vergognati“, dice Adriana.

«Io sono una persona vera, io ho fatto un confessionale è quando ha detto Zequila mi fa schifo. Non sopporto le persone bugiarde, ipocrite e spergiure. Io dovessi morire in questo momento ho detto la verità – poi urlando aggiunge – bugiarda».

Adriana, però, ribadisce la propria versione dei fatti e aggiunge: “mi fai proprio schifo come uomo, ti devi vergognare”. Zequila, poi, durante il collegamento interrotto con Signorini, aggiunge: “mi vergogno io di averti conosciuta”.