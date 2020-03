Vittorio Sgarbi a Live Non è la d’Urso ha portato un mazzo di rose per chiedere scusa alla padrona di casa Barbara d’Urso

Vittorio Sgarbi è tornato negli studi di Live Non è la d’Urso per porgere, a modo suo, le scuse a Barbara d’Urso. Il critico d’arte le ha portato delle rose rosse chiarendo, però, che avrebbe dovuto consegnarle dei fiori bianchi in quanto il colore rosso indica un sentimento legato all’amore.

Dopo questa precisazione, Vittorio ha fatto notare alla bella conduttrice partenopea che secondo lui la sua frase sulla raccomandazione è stata fraintesa, in quanto lui intendeva semplicemente dire che gli è stata sottolineata la sua bravura.

“Hai frainteso le mie parole” ha esordito Sgarbi. “Intendevo sottolineare la tua bravura. Non avrebbe senso raccomandarti a me, visto che non ho nessun tipo di potere televisivo”.

Vittorio Sgarbi regala le rose a Barbara d’Urso. Lei: “Sei stato violento”

Vittorio Sgarbi, dopo essere stato cacciato dagli studi di Live Non è la d’Urso, è ritornato negli studi di Cologno, con toni estremamente calmi, per chiarire la sua posizione in merito a quanto accaduto la scorsa settimana.

Barbara d’Urso ha accettato quelle che a suo modo erano delle scuse, ma ci ha tenuto a precisare che il comportamento del critico d’arte non è stato dei migliori. Vittorio sarebbe stato molto violento, secondo la conduttrice, verbalmente, e per questo motivo lo aveva invitato ad abbandonare lo studio.

Vittorio ha ribadito che proprio l’essere stato cacciato dallo studio, lo avrebbe fatto inferocire e per questo avrebbe perso la calma. Anche per essersi sentito dire “Ti do due calci un cul*”, ma la conduttrice ha ribadito che quelle parole erano state dette in senso bonario e di non certo per minacciarlo.

Nonostante tutto, Barbara ci ha tenuto a sottolineare che lei ha sempre voluto Vittorio Sgarbi a Live Non è la d’Urso perché ammira la sua profonda intelligenza e i suoi commenti sempre pungenti.

In molti, però, non credono nelle scuse a Barbara d’Urso, in quanto per i telespettatori sarebbero dettate soltanto perché Vittorio Sgarbi è stato bandito dai programmi Mediaset.