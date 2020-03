Ricetta vegana | torta di carote e nocciole -VIDEO

Una torta di carote e nocciole vegana davvero gustosa, perfetta per una merenda, una colazione e soprattutto per concedersi una pausa dolce e senza sensi di colpa.

Se cercate un‘idea dolce e golosa che possa soddisfare il palato di tutta la famiglia, dai più piccoli a chi è a dieta, ecco la ricetta vegana della torta di carote e nocciole, una ricetta priva di latte, burro e uova ma che conquisterà tutti al primo assaggio.

Preparare questa torta sarà semplice e potrà anche essere donata, magari confezionata in modo grazioso in occasione della Pasqua. Scopriamo come preparare la torta vegana di carote e nocciole.

Come preparare la torta vegana di carote e nocciole | il video tutorial

Per preparare la torta vegana di carote e nocciole, avrete bisogno di:

200 grammi di nocciole

180 grammi di carote

50 grammi di olio di semi di girasole

140 grammi di zucchero di canna

150 grammi di farina di farro integrale

16 grammi di lievito per dolci

1 pizzico di sale

La prima cosa da fare sarà quella di frullare le nocciole, che dovranno ridursi ad una crema, sprigionando tutta la loro parte oleosa. Tagliare e pelare le carote e aggiungerle alle nocciole continuando a tritare insieme a acqua, olio di semi di girasole e lo zucchero. Quando si sarà aggiunta una consistenza omogenea si potrà setacciare il lievito e la farina e vi si aggiungerà il composto di nocciole e carote aggiungendo un pizzico di sale.

Quando l’impasto sarà pronto si verserà in una teglia rettangolare ricoperta di carta da forno e il dolce potrà essere infornato a 180°C per 40 minuti in modalità statica e preriscaldato.

Una volta cotta si potrà far raffreddare e poi tagliarla in tanti pezzi quadrati pronta per essere servita.

