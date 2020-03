Domenica Live | Pasquale Laricchia avverte la d’Urso: “Ti ha usata”

Domenica Live | Pasquale Laricchia ha avvertito Barbara d’Urso sulla sua ex fidanzata Victoria Pennington del GF

Pasquale Laricchia è tornato negli studi di Barbara d’Urso a Domenica Live per fare chiarezza sulle accuse di violenza, fisica e mentale, da parte della sua ex fidanzata Victoria Pennington.

Lo storico concorrente del Grande Fratello ha portato alla redazione della bella conduttrice partenopea alcune video testimonianze di persone vicino alla ex coppia. Testimonianze, ovviamente, che vanno a favore di Pasquale e che dipingono Victoria come una persona decisamente poco limpida che non faceva altro che metterlo nei guai.

“Barbara, credimi, lei ti sta usando” ha spiegato Pasquale Laricchia a Domenica Live. “Si sta approfittando della tua buona fede in questa storia per non so quale tornaconto” ha concluso l’ex concorrente di Barbara d’Urso.

Pasquale Laricchia smaschera Victoria Pennington a Domenica Live: “Era piena di debiti”

Pasquale Laricchia, che è stato accusato di violenza da Victoria Pennington, ha anche rivelato che la sua ex fidanzata era piena zeppa di debiti. In quanto lei aveva una passione sfrenata per lo shopping, fino ad accumulare debiti di ben 12 mila euro.

“Pasquale allora fammi una promessa, perché è la tua versione della storia come quella è la sua” ha esordito Barbara d’Urso. “Portami le prove, i documenti che mi dimostrano che non sei mai stato chiamato dalle forze dell’ordine per discutere degli episodi di violenza su Victoria” ha proseguito la conduttrice di Domenica Live. “Così chiudiamo questa faccenda una volta e per tutte” ha concluso.

Pasquale Laricchia da Barbara d’Urso a Domenica Live, che ha ricevuto alcune accuse anche da parte di Lory Del Santo, ha promesso alla conduttrice che le fornirà tutti i documenti necessari.

Oltre a parlare delle accuse di violenza da parte di Victoria Pennington, Pasquale Laricchia ha presentato sua figlia a Domenica Live, portando per la prima volta la piccola in tv.