Trono Over | Carlotta Savorelli ammette: “Potevo evitarlo. Ho sbagliato”

Trono Over | Carlotta Savorelli ha ammesso di aver sbagliato nei confronti di Barbara De Santi a Uomini e Donne

Carlotta Savorelli è da poco approdata al Trono Over di Uomini e Donne, ma in poco tempo è riuscita ad entrare nel cuore del pubblico di canale 5. Il perché non è nemmeno così difficile da intuire. Carlotta è bella ed intelligente, una donna forte ed indipendente. Un genere forse un po’ raro nel parterre femminile di Maria De Filippi.

La dama, intervistata dal settimanale dedicato al programma, ha rivelato che non le piace attaccare le persone, soprattutto negli studi Elios di Roma e per questo si è pentita di aver criticato l’atteggiamento assunto da Barbara De Santi.

“Non mi vedrete mai attaccare qualcuno in puntata” ha ammesso la dama. “L’altra volta ho sbagliato con Barbara. Ho sbagliato a dirle che doveva divertirsi di più” ha concluso. Carlotta Savorelli del Trono Over si è scusata con Barbara De Santi per averle dato un consiglio non richiesto.

Carlotta Savorelli del Trono Over: l’amaro retroscena sul suo passato

Carlotta Savorelli, oltre aver ammesso di essere dispiaciuta per aver dato un consiglio non richiesto a Barbara De Santi, che di recente si è lanciata nel mondo della musica, ha anche svelato al pubblico del Trono Over di Uomini e Donne che da piccola è stata vittima di bullismo, in quanto era malata di psoriasi.

“Ho scoperto di questa patologia quando avevo 12 anni” ha confidato Carlotta Savorelli di Uomini e Donne. “Da quel momento mi è crollato il mondo addosso, hanno iniziato a prendermi in giro. Sono stata vittima di bullismo”.

Ora però questo periodo sembra essere finalmente concluso e chissà che non riesca a lasciarsi il passato alle spalle, concentrandosi soltanto sul suo futuro come ha fatto Giovanna Abate del Trono Classico.

Carlotta Savorelli riuscirà a trovare l’amore al Trono Over di Uomini e Donne? Speriamo di sì.