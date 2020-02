Le previsioni meteo di domani sono pronte a svelarci che tempo farà questa domenica: sole o pioggia lungo le regioni italiane?

Le previsioni meteo di oggi, così come quelle dei giorni immediatamente precedenti, ci avevano presentato un’Italia all’insegna della variabilità meteorologica, con giornate di sole che volgevano poi con avvicinarsi della sera al nuvoloso, spesso anche al piovoso.

Anche questa domenica dunque ci attengo ore di sole seguite da nuvole e acquazzoni? Scopriamolo insieme consultando le previsioni del tempo di domani.

Previsioni meteo domani, domenica 1 marzo

Anche in questa domenica pare che ci sveglieremo sotto i raggi del sole però, ancora una volta, meglio non abbassare la guardia: in alcune zone infatti non tarderanno a giungere le nubi, miste spesso a improvvise quanto indesiderate piogge che bagneranno il nostro weekend.

Dove accadrà tutto ciò e dove invece vincerà il sole? Scopriamolo insieme grazie alle previsioni meteo di domani, dettagliato prospetto che, zona per zona, ci svela che cosa il cielo ha Instagram erbo per noi in questa prima domenica di marzo.

Nord

Inizia nuovamente a peggiorare il tempo per le regioni del settentrione italiano. A farla da padrona sarà l’instabilità, con piogge e qualche acquazzone a carattere sparso un po’ ovunque. A partire da ovest i fenomeni piovosi tenderanno però a ridimensionarsi gradualmente. Le temperature si registrano in lieve diminuzione, con massime che si stabilizzeranno tra gli 11 e i 15 gradi.

Centro

Anche le regioni centrali ritrovano in questa domenica la pioggia. La perturbazione in transito determina infatti acquazzoni sparsi, specie sui settori tirrenici. Simili fenomeni saranno però in attenuazione a partire dalla sera della stessa domenica. Le temperature si registrano in calo, con massime comprese tra i 13 e i 17 gradi.

Sud

Così come lungo la giornata di oggi, anche domani il sud si sveglierà con un cielo inizialmente soleggiato ma la situazione peggiorerà poi rapidamente, con qualche pioggia in Campania. LE temperature saranno ancora in aumento, specie in Sicilia, con massime comprese tra i 17 e i 22 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com