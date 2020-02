Elisabetta Franchi sul Coronavirus: ”Se non avete idea, non parlate”

Elisabetta Franchi dopo essere stata accusata di essere poco solidale neo confronti degli italiani che stanno subendo la diffusione del Coronavirus, sbotta attraverso il suo profilo Instagram

Elisabetta Franchi è una delle tante stiliste italiane che, oltre ad avere una storia interessante, fatta di rinunce, gavette e montagne da scalare prima di arrivare al successo, è fortemente inserita nel tessuto sociale ed è attivamente partecipe alle iniziative di solidarietà. Non ha mai nascosto di volersi godere il suo meritato successo, che ancora tutt’oggi le costa sacrifici e lavoro duro, e quando può, condivide la bellezza della sua vita con i followers che di lei apprezzano soprattutto la semplicità.



In ogni caso, la stilista che attualmente si trova in vacanza alle Maldive, si è vista rivolgere delle accuse a suo dire ingiuste. Elisabetta Franchi è stata tacciata di poca sensibilità, da alcuni suoi followers che vedendola rilassata e dedita al divertimento, ha ritenuto che fosse disinteressata alla situazione italiana colpita dagli effetti deleteri del Coronavirus.

Elisabetta Franchi sbotta sui social: “L’Italia sta sprofondando nella me**a”

Elisabetta Franchi, che dopo la Milano Fashion Week si è concessa una meritata vacanza alle Maldive con la sua famiglia, si è trovata costretta a giustificare la sua assenza e apparente indifferenza circa la delicata situazione italiana a causa del Coronavirus.



Nello specifico, alcuni followers della stilista, le hanno rimproverato di non essere solidale con la causa degli italiani, preferendo mostrare la sua vita perfetta in vacanza. La Franchi non ci sta! E ricordando a tutti i sacrifici che lei ogni giorno fa per portare avanti il suo marchio, si è scagliata contro chi l’ha accusata e ha spiegato che a causa della cattiva informazione dovuta all’epidemia del virus e a causa della cattiva gestione della vicenda da parte del Governo, il suo business ha avuto delle difficoltà non indifferenti.

Ma più che preoccupata per i suoi affari, Elisabetta Franchi si è mostrata indignata per i suoi dipendenti, costretti a casa a causa delle misure restrittive dettate dal protocollo di sicurezza, attivate dallo stato di emergenza per il virus.

“L’Italia sta sprofondando nella me**a”, così ha sbottato la Franchi rivolgendosi virtualmente ai suoi followers e ha esortato questi ultimi a non giudicare se non in possesso di tutte le informazioni per poterlo fare.

Gina D’Antonio