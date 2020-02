Nel mese di Febbraio, ogni segno zodiacale ha appreso qualcosa di nuovo. Ecco cosa secondo le stelle.

Siamo ormai giunti alla fine di Febbraio. Un mese sicuramente strano ma al contempo ricco di avvenimenti che hanno caratterizzato la vita di tutti noi, portando a crescere, maturare nuovi pensieri e riscoprirsi in qualche modo diversi. Le esperienze dopotutto, giungono per cambiarci internamente, migliorarci e renderci sempre un po’ più pronti alla vita. Per questo motivo è sempre utile guardarsi indietro alla ricerca di cosa si è imparato da ogni mese dell’anno, al fine di conoscersi meglio e di cogliere le differenze tra prima ed ora.

E visto che le esperienze che si apprendono dipendono anche dal segno zodiacale, oggi dopo aver visto le caratteristiche dei nati sotto il segno dei Pesci e quali sono i motivi per cui è bello avere un Pesci nella nostra vita, scopriremo cosa ognuno di noi ha imparato dal mese di Febbraio. Trattandosi di un aspetto legato anche al modo di essere e di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente, in modo da avere un’idea più precisa e più possibilità di ritrovarsi in quanto suggerito dalle stelle.

Ecco cosa ha lasciato ad ognuno di noi il mese di Febbraio

Ariete – Più consapevolezza di te

Il mese di Febbraio è stato sicuramente intenso sotto alcuni punti di vista ma particolarmente lento sotto altri. Ciò ti ha dato il tempo di riflettere su te stessa e di capire diverse cose di te. In questo modo sei diventata più consapevole di ciò che sei, di quali sono le tue potenzialità e di quali limiti è meglio non cercare di superare prima del tempo. Una consapevolezza che ti sarà molto utile in futuro, consentendoti di muoverti in modo più preciso e sicuro.

Toro – Una maggior tranquillità

Ci sono stati giorni nei quali sei riuscita a sperimentare una tranquillità che non provavi da tempo e questo ti ha consentito di ricordarti com’è vivere seguendo i tuoi ritmi e non solo quelli imposto dal lavoro e dagli impegni del quotidiano. Si può dire che per certi versi tu ti sia un po’ ritrovata e questo ti sarà sicuramente utile in futuro, specie quando gli eventi tenderanno a prendere nuovamente il sopravvento, portandoti ad accumulare lo stress.

Gemelli – La capacità di affrontare le cose serenamente

Per qualche strano motivo, in questo mese sei riuscita a gestire al meglio i tuoi continui alti e bassi. Ciò ti ha consentito di sentirti più sicura di te ed acquisire la consapevolezza con la calma e una giusta visione delle cose ti è persino più semplice gestire quelle situazioni che normalmente identifichi come pericolose. Si tratta di un traguardo importante perché anche se con il tempo tenderai a dimenticarlo, sapere di avere gli strumenti per farcela anche quando non lo credi possibile ti sarà d’aiuto in più di un’occasione.

Cancro – Come prendere le cose con filosofia

Il mese di Febbraio ti è stato particolarmente utile dal punto di vista personale, sopratutto su come affronti tutto ciò che ha a che fare con gli altri. Senza una ragione vera e propria sei riuscita infatti ad affrontare situazioni che solitamente ti facevano uscire di testa con più calma e questo ti ha mostrato come a volte, prendere le cose con filosofia può fare tanto e aiutare in termini di serenità. Una lezione che dovresti tenere sempre a mente perché con la calma ed una giusta visione delle cose potresti ottenere molto di più, sia dagli altri che dalla vita stessa.

Leone – La capacità di fermarti

Febbraio è stato un mese davvero diverso dagli altri e nel quale ti sei trovata a sperimentare cose diverse e per certi versi lontane da te. Tra queste, la capacità di fermarti quando invece vorresti solo andare avanti per il tuo percorso e la consapevolezza che, facendolo, non accade nulla di grave. Può sembrare sciocco ma si tratta di un passo in avanti non indifferente e che se ben applicato in futuro potrà esserti di grande aiuto e spingerti verso un nuovo modo di affrontare le cose.

Vergine – La capacità di esprimerti

A Febbraio hai avuto un paio di occasione in cui dire ciò che senti dentro si è rivelato sia utile che rigenerante. È stata un’esperienza del tutto nuova e decisamente positiva, per quanto strana. Hai infatti capito che se vuoi puoi comunicare con gli altri molto meglio di quanto pensi. Inoltre riesci persino ad essere capita e questo è per te molto importante. Ora si tratta solo di non conservare per sempre quanto appreso ma di farlo tuo nella vita di tutti i giorni. Perché imparare a comunicare e dire come ti senti può solo essere un passo in più verso gli altri e per il miglioramento della tua vita.

