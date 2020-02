Serale Amici 2020, Javier e Talisa fidanzati? Dopo il bacio e le voci sul presunto tradimento di lui alla fidanzati, c’è aria di crisi: “mi stai irritando”.

Tra i concorrenti del serale di Amici 2020 è nata la prima coppia? Talisa e Javier, oltre ad avere in comune l’amore per la danza, sono sempre più attratti l’una dall’altro e, negli scorsi giorni, si sono lasciati andare scambiandosi anche dei baci. I due ballerini, dunque, sono fidanzati? Mentre continuano le voci sul presunto tradimento di lui alla fidanzata, lei alle prese con un infortunio, ha sbottato.

Amici serale, bacio tra Talisa e Javier. Mertina mette in guardia la ballerina che sbotta con il compagno: “mi stai irritando”

Tra una lezione e l’altra, Talisa e Javier hanno trovato il tempo per stare insieme e scambiandosi dolci effusioni fatti di baci e tenerezze. I due, in un video trasmesso durante il daytime di Amici 19, si sono baciati appassionatamente scatenando anche le reazioni del pubblico che ha accusato Javier di aver tradito la fidanzata.

Il ballerino, però, parlando con Talisa, ha spiegato di non essere più fidanzato e la ragazza in questione, come fa sapere il portale Gossip e Tv, ha spiegato di non essere più la fidanzata di Javier. Quest’ultimo, dunque, è libero di vivere la storia con Talisa con la quale, però, cominciano ad esserci i primi problemi.

Martina, però, ha esortato l’amica a non fidarsi troppo delle intenzioni di Javier. “Non credergli, è bugiardo”, ha detto la cantante alla ballerina non credendo che la storia tra Javier e la sua ragazza sia effettivamente finita. Come se non bastasse, il nervosismo per la prima puntata del serale di Amici 2020 comincia a farsi sentire.

Javier, in particolare, sente la rivalità con Nicolai e ha trasmesso il proprio norvosismo a Talisa che, essendo ancora alle prese con un infortunio, ha detto: “almeno tu puoi ballare, mi stai irritando”. Dopo essersi allontanati, i due si sono chiariti. “Scusa se mi sono arrabbiata, ho scaricato su di te la mia rabbia. Hai diritto di essere nervoso”, ha detto Talisa.

“Voglio arrivare fino alla fine e vincere. Anche le coreografie di Valentin musicalmente e per tutto il resto sono d’effetto. Quando li vedi dici wow. Siamo tutti contro tutti. Gaia è fortissima, Jacopo è fortissimo, Martina è fortissima, Nyv e Giulia sono forti… Il fatto è che altri sono migliori. Io voglio davvero vincere. Devo aiutare la mia famiglia”, sono state invece le parole di Javier.