Scopri le previsioni meteo di domani e tutto ciò che concerne temperature, eventuali precipitazioni e altro ancora nelle tre principali zone della Penisola

Le previsioni meteo di domani ci presentano un inizio di weekend sostanzialmente positivo, senza troppe nubi e, soprattutto, senza troppe precipitazioni.

Del resto anche le previsioni del tempo di oggi ci avevano portato a scoprire una variabilità che però non ci avrebbe disturbato troppo, fatta eccezione per alcune piogge serali. Possiamo dunque dire che la situazione proseguirà così?

Scopriamolo insieme continuando a leggere su CheDonna.it.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Ho visto un uomo nelle nuvole”: l’incredibile video di un’americana

Previsioni meteo domani, sabato 29 febbraio

La giornata di domani appare all’insegna del bel tempo, q tantomeno per le prime ore.

Durante la sera invece in molte zone le nubi avanzeranno sempre più, sino a dare luogo a qualche sporadica precipitazione, sebbene di scarsa intensità.

Vediamo ora più nel dettaglio come la situazione si svilupperà nelle tre principali aree della Penisola, un prospetto dettagliato che ci prepara ad avviare questo weekend nel migliore dei modi, preparate a tutte le bizze del clima. Nulla potrà coglierci di sorpresa!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> News curiose: Il castello tra le nuvole

Nord

Ancora una volta il meteo del settentrione italiano ci appare all’insegna della variabilità. Se al mattino la giornata appare per lo più stabile e soleggiata, alcune nubi giungeranno assieme alle piogge durante le ore della sera. Scende anche la neve sulle Alpi, a partire dai 700/1000 metri di altitudine. Le temperature si registrano in lieve diminuzione, con massime comprese tra gli 11 e i 15 gradi.

Centro

Le regioni centrali si stabilizzano invece, presentando cieli sereni o, al più, velati da nubi alte e stratiformi. Situazione diversa però in Toscana, con piogge a partire dalle prime ore della sera. Le temperature appaiono invariate, con massime che ondeggeranno tra i 14 e i 18 gradi.

Sud

Anche al meridione i cieli appaiono in genere sereni o, al massimo, poco nuvolosi, con qualche nube in più sulle aree tirreniche e sulla Sicilia orientale. Le temperature si registrano in lieve aumento, con massime comprese tra i 16 e i 20 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com