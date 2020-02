Pelle | ecco 9 abitudini che potrebbero aumentare il rischio di cancro

La pelle è l’organo più esposto del nostro corpo e andrebbe protetta e curata ogni giorno. Ecco 9 abitudini che potrebbero aumentare il rischio di cancro.

La nostra pelle è un organo, di certo il più esposto e delicato del nostro corpo e per questo necessita di cure costanti e tantissima protezione. Nonostante si sappia tutto ciò, ogni giorno delle cattive abitudini che molte persone portano avanti, potrebbero predisporre l’epidermide a sviluppare il cancro, abitudini davvero diffuse, soprattutto tra le donne.

Scopriamo quali sono le 9 cattive abitudini che potrebbero causare l’insorgenza di cancro della pelle.

Pelle | ecco le 9 cattive abitudini che potrebbero predisporre la pelle al cancro

Ogni giorno la pelle del nostro corpo, soprattutto le parti più esposte come viso, collo e mani, andrebbe protetta e curata sia dall’interno che dall’esterno, questo per prevenire l’insorgenza di irritazioni o patologie e anche l’insorgenza del cancro.

Tante le cattive abitudini perpetrate ogni giorno da moltissime persone, soprattutto le donne, ne abbiamo individuate nove. Nove abitudini pericolose che potrebbero predisporre la pelle a contrarre un tumore, scopriamo quali.

1-Fumare

Inutile sottolineare come il tabagismo possa causare il cancro, non soltanto dei polmoni ma anche della pelle. Il fumo inoltre rende la pelle più grigia e soprattutto la fa invecchiare precocemente.

2-Lampade abbronzanti

Proprio nel periodo delle primavera, sono moltissime le persone che ricorrono all’utilizzo delle lampade abbronzanti per ritrovare un colorito sano e prepararsi all’estate. L’utilizzo di questi dispositivi, risulta essere davvero invasivo per la pelle, soprattutto se i filtri delle lampade non vengono cambiati e mantenuti nel migliore dei modi.

3-No alla protezione solare

Troppo spesso ci si espone al sole, soprattutto in estate, senza applicare una protezione solare adeguata. Il fattore di protezione deve essere di 50+ per essere efficace e deve essere riapplicato durante la giornata.

4-Esporsi ai raggi del sole

Esporsi ai raggi diretti del sole, soprattutto nelle ore più calde della giornata è un’abitudine davvero pericolosa per la nostra pelle.

5-Non indossare occhiali da sole

Gli occhiali da sole andrebbero indossati sempre, sia in estate che in inverno, questo per schermare i raggi solari e proteggere la parte così delicata del contorno occhi.

6-Lampade gel per unghie

Oggi la maggior parte delle donne si sottopone alla ricostruzione unghie in gel. Ma sottoporre le mani all’azione delle lampade, potrebbe anche predisporre la pelle al cancro.

7- Non detergere la pelle

Detergere ogni giorno la pelle del viso e delle mani dallo smog e dall’inquinamento accumulato durante la giornata è un’ottima abitudine. Al contrario la pelle potrebbe essere esposta a dei rischi.

8- Protezione solare in inverno

La protezione solare andrebbe applicata anche in inverno e con un fattore 30. Andrebbe applicata anche sotto il makeup, poichè i fattori di protezione contenuti nei prodotti come il fondotinta non sarebbero sufficienti a proteggere in modo efficace la pelle.

9- Alimentazione sbagliata

Mangiare in modo poco sano e soprattutto non mangiare verdure potrebbe indebolire il sistema immunitario.

