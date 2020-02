Matrimonio | 7 trucchi per la cura dei capelli prima delle nozze: dai capelli lunghi a quelli corti, cosa deve sapere e fare la futura sposa per essere bellissima

Quando si pensa al matrimonio e a tutti i preparativi che esso comporta, spesso le cure per la bellezza della sposa sono rimandate sino all’ultima settimana con il risultato che, poi, alla fine non ci si vede come si vorrebbe. Cosa è successo? Semplicemente poco tempo a disposizione per la cura della bellezza e, in modo particolare, dei capelli! Bisogna pensare con largo anticipo alla cura dei capelli per arrivare al giorno delle nozze con una chioma spettacolare! Aldilà della “magia” che un buon hairstylist può apportare nel giorno delle nozze ai vostri capelli, la cura vera e propria affinché la vostra chioma risulti sana e lucente, deve avvenire molto prima. Ecco, allora, che abbiamo pensato proprio a questo: 7 trucchi infallibili per la cura dei capelli della sposa prima delle nozze. Segui i suggerimenti e tutti i consigli per non farti trovare impreparata nel giorno più bello della tua vita.

I 7 trucchi per la cura dei capelli prima delle nozze

Se proprio ora ti ritrovi a dover concordare con il tuo parrucchiere quale acconciatura da sposa sfoggiare per le tue nozze, una breve guida per una corretta cura dei capelli non potrà che esserti d’aiuto. Abbiamo individuato per te 7 semplici trucchetti e, seguendoli attentamente, la tua acconciatura da sposa per capelli lunghi sarà certamente impeccabile! A seguire gli step da seguire prima del matrimonio per la cura finale dei capelli.

1. Spazzola i capelli solo 2 volte al giorno

Molte donne pensano erroneamente, che spazzolando i capelli più e più volte durante il giorno è cosa buona. Nulla di più sbagliato! I capelli andrebbero spazzolati al massimo un paio di volte durante il giorno, non di più.

Sono sufficienti solamente due spazzolate al giorno per eliminare le impurità e la polvere depositata senza rovinarli, una al mattino e l’altra poco prima di andare a dormire.

Anche il pettine o la spazzola utilizzati fanno la differenza: meglio quelli a denti larghi, che permettono districare bene la chioma ed evitare la caduta e rottura delle parti più fragili. Il materiale? Indubbiamente son da preferire le spazzole in setole naturali, ma in previsione di un’acconciatura da sposa per capelli ricci o mossi nessuna soluzione più efficace se non pettinarli con le mani!

2. Lo shampoo solo 2 volte a settimana

Pensare che lavare i capelli ogni giorno o più volte durante la settimana è sbagliato. I capelli, lavandoli più volte andranno a spezzarsi e ad essere maggiormente stressati da asciugature e shampoo.

Lavare troppo spesso i capelli, specie se lunghi, non serve a renderli più belli ma anzi li indebolisce e li rovina visibilmente. I prodotti in commercio come shampoo e balsami contengono componenti chimiche che di certo non fanno bene alla salute della chioma quando usati assiduamente.

Anche in attesa delle nozze, un lavaggio troppo frequente non ti aiuterà a realizzare una migliore acconciatura da sposa per capelli sciolti al contrario, li renderebbe sciupati e opachi.

Il numero di lavaggi settimanali varia molto da persona a persona a seconda della tipologia di capello, ma si può affermare con certezza che nel caso di lunghezze significative lo shampoo da solo non basta: occorre usare sempre anche un balsamo naturale e, una volta alla settimana, applicare una maschera specifica.

3. Consigli sul risciacquo dei capelli

Quando si farà lo shampoo non si dovrà sottovalutare l’importanza del risciacquo. Sai come lavare i capelli? Molto probabilmente lo stai facendo nel modo sbagliato. Se ti sei sentita ripetere tante volte che sciacquarsi i capelli con acqua fredda sia un modo per mantenerli lucidi ora puoi finalmente star tranquilla. È con l’acqua ad alte temperature, infatti, che si possono rimuovere tutti i residui di shampoo, balsamo e altre sostanze opacizzanti come calcare e cloro! Un risciacquo profondo inoltre ti darà modo di prolungare l’idratazione, necessaria per mantenere una chioma sana e lucente.

4. Usa con moderazione Piastra e Phon

I capelli lunghi avranno pure il loro fascino, ma come fare a gestirli senza il prezioso aiuto di phon, piastra e ferri vari? Amici e nemici di ogni donna, questi strumenti sono assolutamente indispensabili per la buona riuscita dello styling ma è altrettanto vero che il loro utilizzo è una delle principali cause di danni ai capelli. Impossibile farne a meno, l’importante però è prendere qualche saggio accorgimento. Regola numero uno: mai passare la piastra lisciante o il ferro arricciacapelli sulle ciocche bagnate!

Asciuga bene la tua chioma dalla radice alle punte, preferendo sempre l’impostazione ad aria fredda del phon e dopodiché potrai procedere allo styling. Per proteggere i tuoi lunghi capelli però applica uno spray termoprotettivo prima del contatto con la piastra!

5. Una spuntatina ai capelli non fa male!

L’idea di tagliare i tuoi meravigliosi capelli lunghi ti fa rabbrividire? Niente panico, spuntare un pò i capelli non è la fine del mondo e poi, cresceranno molto più sani e lunghi.

L’ideale sarebbe farli spuntare ogni 50/ 60 giorni per permettere alla chioma di rigenerarsi ed eliminare le tanto odiate doppie punte, uno degli aspetti più fastidiosi nei capelli lunghi.

Un ritocco al taglio a cadenza bimestrale inoltre ti aiuterà a mantenerlo sempre in ordine e, anche se sceglierai di raccogliere i tuoi capelli in una sofisticata acconciatura da sposa semi raccolta, potrai star sicura di non dover lottare con punte spezzate o rovinate!

6. Dedicate il tempo necessario alla cura dei capelli

Che stiate optando per un’acconciatura sposa corta o per una con capelli sciolti, l’acconciatura perfetta è quella che armonizza alla perfezione tutti i volumi della vostra immagine globale rispettando lo stile generale che avete scelto per la cerimonia, i volumi del vostro vestito le linee del viso e del vostro corpo, quindi è necessario assolutamente fare prima una prova volumi e poi, solo dopo aver scelto la linea ed i volumi giusti, passare alle rifiniture.

Per questo è il momento di iniziare a pensare ai vostri capelli dedicandogli un paio di ore al mese: ricordate, saranno loro, i vostri capelli, la cornice del vostro raggiante viso che sarà inquadrato, guardato e fotografato come mai prima! Questo permetterà ai vostri capelli di acquisire una flessibilità, corposità e lucentezza unici. Il colore diventerà invidiabile, inimitabile, con riflessi in armonia perfetta con i colori dell’incarnato e degli occhi.

7. Usa i prodotti giusti, fatti consigliare da un professionista

Per prendersi cura dei propri capelli sempre, e in modo particolare, se devi sposarti, l’uso dei prodotti giusti è fondamentale. In assoluto non affidatevi ad improvvisati/e senza un vero studio o un vero salone, affidate i vostri capelli a mani esperte e a persone capaci di mantenere ciò che promettono. In molti sanno parlare altra cosa è saper fare un lavoro per una così grande occasione. È essenziale che il professionista che vi segue sia un vero beauty hair expert perché realmente servono poche cose per rendere meravigliosi i vostri capelli, ma devono essere delle cose molto ben scelte! Guardate quindi all’essenziale, scegliete persone di esperienza che sappiano fare fatti veri e che possano così garantirvi il trucco e l’acconciatura che desiderate.

Per il lavaggio, dopo aver fatto la diagnosi in salone, saprete qual è lo shampoo giusto da utilizzare, e se necessario il conseguente trattamento, ma nulla di più, a meno che non abbiate problemi di cuoio come ad esempio forfora, sebo, doppie punte, capelli eccessivamente sottili, caduta. In tal caso ci sono vari trattamenti per poter risolvere definitivamente i problemi che affliggono i vostri capelli.

Matrimonio | Gli step per una corretta cura dei capelli

Prima di tutto eliminare le doppie punte, poi fare un riflessante o meglio ancora un curativo cheratinico, poiché rinforza e ripristina correttamente la cheratina, soprattutto se i capelli sono lunghi. Parliamo ovviamente di trattamenti da fare in salone.

Mentre, per la cura da fare a casa, è indispensabile sapere che:Dopo aver lavato i capelli devi applicare una crema. E’ un luogo molto comune che la crema ingrassi i capelli. Li nutre invece e questo è indispensabile. Ovviamente deve essere di ottima qualità, da acquistare direttamente dal parrucchiere o nei negozi di forniture per parrucchieri. Quella da supermercato, per intenderci, non va bene: ottima profumazione, massima solubilità al tatto ma ingrassa il capello invece di nutrirlo a dovere.

La crema professionale, invece, lucida bene la capigliatura e la mantiene correttamente idratata.

Quanto tempo prima bisogna iniziare con i “preparativi alla cura dei capelli” prima del matrimonio?

Per quanto riguarda il taglio, anche un mese prima. Mentre, la colorazione, soprattutto se si va in piscina o si lavano frequentemente i capelli, è meglio farla 10 giorni prima. In questo modo si evita lo sbiadimento prematuro del colore.

La lunghezza ideale, invece, per un’acconciatura perfetta da sposa è quella che arriva alle spalle, leggermente scalati, ma non troppo. Capelli troppo lunghi rimangono comunque impegnativi da acconciare, soprattutto se la sposa desidera un raccolto; anche l’eccessiva scalatura è difficile da lavorare, perché le ciocche di diversa lunghezza tendono a sfuggire, compromettendo il risultato finale.