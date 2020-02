Effetto Werther | Come i media possono indurre a suicidi di massa

Effetto Werther | Ecco come i mass media possono indurre una catena di suicidi. Scopriamo come avviene questo strano e sinistro effetto e da dove ha origine

L’effetto Werther è un fenomeno psicologico di massa, secondo cui la pubblicazione da parte dei mass media di una notizia di suicidio ne può provocare a catena una serie di altri. E’ noto come, spesso al telegiornale siamo subissati da notizie di cronaca agghiaccianti che avvengono – misteriosamente – una dopo l’altra. Una notizia del suicidio di qualcuno può davvero portare al suicidio di altre persone, creando così, una vera e propria catena dell’orrore? Ebbene sì, ed è quello che molti psicologi sostengono da decenni. Purtroppo, poco conosciuto, questo effetto ha origini antiche. Forse i più letterati e gli amanti della lettura hanno già individuato l’origine del nome dato all’effetto Werther ma, per chi non lo sapesse, questo ha origine proprio da un romanzo di Goethe: I dolori del giovane Werther.

Scopriamo di più sull’effetto Werther e come si innesca il “meccanismo psicologico” dei suicidi a catena.

Effetto Werther | I suicidi a catena prodotti dai mass media

Come appena specificato, a dare il nome a questo meccanismo psicologico è proprio il protagonista del romanzo di Goethe, I dolori del giovane Werther. Paradigmatico personaggio del movimento romantico, Werther è nel fiore dei vent’anni e perdutamente innamorato di Charlotte, una donna che non può avere in quanto promessa sposa ad un altro. Non sopportando di dover sottostare alle costrizioni della società piccolo-borghese, si suicida, spinto dalla consapevolezza di non poter provare altro sentimento oltre all’infelicità. L’opera goethiana diventa subito un enorme successo in tutta Europa, dando origine ad una vera e propria moda, in seguito rinominata wertherismo: essa, condivisa da molti artisti dell’epoca, si esprime tramite un atteggiamento tormentato, quasi dannato, di chi si lascia guidare esclusivamente dalle emozioni.

Nel romanzo di Goethe, uno degli aspetti più rilevanti, che costituisce il motivo per cui è stato collegato al fenomeno psicologico, è la dettagliata descrizione che viene fornita rispetto allo stato mentale di Werther. Un’emotività che è in sé suicida già molto prima che il giovane decida di compiere l’atto fatale. Dal punto di vista psicologico, un tale stato emotivo non può essere la conseguenza di una moda, in quanto dipende da numerosi fattori che possono essere differenti da individuo ad individuo. Per questo motivo l’effetto Werther non va inteso come un mero istinto di emulazione: tuttavia numerosi studi hanno sottolineato come la notizia di un suicidio, specialmente se si tratta di quello di una celebrità, che rimbalza attraverso i media, possa avere un forte impatto su alcuni gruppi della società.

In seguito alla pubblicazione del libro di Goethe si assisté a un ondata di suicidi per emulazione in tutta Europa, di dimensioni tali da persuadere i governi di alcuni paesi a vietarne la pubblicazione. Analoga reazione vi fu in Italia dopo la divulgazione del romanzo di Ugo Foscolo Le Ultime Lettere di Jacopo Ortis, nel 1802.

Il fenomeno è meglio noto in letteratura scientifica sotto il nome di Copycat Effect e ha storicamente avuto un forte impatto in alcune società come quella statunitense. A Los Angeles ad esempio vi fu un’impennata del 40% nel numero di suicidi dopo la morte di Marylin Monroe. Ed è dimostrato che subito dopo alcuni suicidi eclatanti il numero delle vittime di incidenti aerei o automobilistici può aumentare persino del 1.000%.

Altre casistiche riguardano i suicidi di massa, come quelli avvenuti in alcune sette, come la congregazione del Tempio del Popolo capeggiata dal reverendo Jones negli anni 70.

Effetto Werther | Gli studi sui suicidi a catena a Vienna e in Corea

La correlazione evidenziata tra i suicidi di alcune persone e il nesso con il suicidio di una persona nota, celebre ha origine nel lontano 1984-87, quando una serie di suicidi avvenne nella città di Vienna.

E’ proprio a Vienna che vi fu uno dei primi casi dell’effetto Werther. Diversi studi hanno mostrato, infatti che a Vienna, in quei 3 anni (1984-1987) si registrò un’impennata di suicidi con la stessa modalità: tutte le vittime si buttavano sotto la metropolitana. Dopo una serie di discussioni sulle modalità di intervento, si decise in accordo con la stampa di non pubblicare le notizie dei decessi. Grazie a questo accorgimento, il tasso di suicidi tornò a diminuire.

Ma, arrivando in tempi più recenti, un altro importante studio condotto sull’effetto Werther, si ebbe in Corea nel 2013. Tramite strumenti statistici, si sono andati ad analizzare rigorosamente i dati relativi ai suicidi rispettivamente prima e dopo la notizia della morte di due celebrità del Paese: un politico e un’attrice.

Questi due eventi hanno innescato un significativo aumento nel tasso di suicidi della popolazione, seppur con una durata differente. L’effetto causato dalla notizia del suicidio dell’ex presidente Roh ha infatti influenzato più a lungo la società rispetto a quello causato dalla morte dell’attrice Choi. Inoltre gli autori dello studio hanno sottolineato come entrambe le notizie siano state riportate dai media con dovizia di particolari, incluse le foto scattate al momento del ritrovamento dei loro corpi.

Suicidi a catena | E’ davvero colpa dei Mass Media?

Alcuni autori come lo psichiatra J. A. Motto hanno dato un’interpretazione del fenomeno per identificazione, ossia propositi suicidi latenti in alcune persone possono essere amplificati e messi in atto identificandosi con qualcuno che abbia appena compiuto lo stesso atto.

L’uomo è un animale sociale che tende a usare le azioni degli altri per decidere cosa è appropriato fare, specie quando percepiamo gli altri come simili a noi, ad esempio per condizione sociale. Inoltre in alcune fasce di età, come l’adolescenza, la tendenza imitativa è mediamente più alta e può quindi esserci un rischio maggiore dell’innesco di una catena di eventi analoghi.Anche il ricercatore occultista Giuseppe Cosco ebbe modo di parlare del fenomeno in una intervista.

Cosco infatti dichiarò: “E’ stato dimostrato che suicidi, delitti e incidenti mortali di auto o aerei riportati in prima pagina e pubblicizzati fanno aumentare considerevolmente, dopo la loro pubblicazione, fatti analoghi.” Questa relazione emerge anche da uno studio del sociologo prof. Riaz Hassan, della università di Flienders (Australia).

Il ricercatore ha analizzato circa 20.000 casi di suicidio avvenuti tra il 1981 e 1990.

Il risultato è stato sorprendente: la media quotidiana dei suicidi sale di circa il 10% nei due giorni successivi alla comparsa della notizia di suicidi sui principali quotidiani.

E non c’è neppure da stupirsi troppo. Altri lavori confermano tutto ciò. E’ risaputo, infatti, tra gli addetti ai lavori (pubblicitari, psicologi sociali, ecc.), che il linguaggio evocativo ha un grande potere nello spingere a comportamenti nuovi.

I media possono non rendersi conto di quanto sia facile fornire tutti gli ingredienti necessari a un suicidio a coloro che in quel momento sono particolarmente vulnerabili al messaggio. Eppure la “ricetta” è sempre la stessa: situazioni fin troppo reali vengono divulgate e si inseriscono con una facilità estrema nel contesto socio-culturale della massa, divenendo modelli di soluzione. Un evento noto in letteratura riguarda un episodio di un serial televisivo britannico (Casualty), in cui una ragazza di 15 anni ingoiava 50 compresse di paracetamolo, da cui si desumeva che sarebbe poi morta. Vari autori hanno rilevato che a seguito di questo episodio molti suicidi e tentativi di suicidio sono stati effettuati ingerendo compresse di paracetamolo. Nei casi di tentativo di suicidio molte delle vittime hanno confessato la connessione con l’episodio citato.

Forse, molti di voi staranno pensando alle recenti morti di adolescenti che, dopo uno stupido “gioco” sul cellulare o pc si suicidavano. Mi riferisco al purtroppo noto gioco della Balena Blu (Blue Whale game). Ne hanno parlato tg, programmi televisivi, fatte inchieste ma tutta questa divulgazione ad opera dei media non ha tenuto conto di una cosa importante e vecchia: l’effetto werther. Sensazionalizzare i suicidi è un sistema pessimo di fare giornalismo, il rischio di emulazione è molto alto, esistono linee guide che spiegano come parlare nella maniera corretta di queste storie, linee guida disattese da tanti, che così facendo rischiano di alimentare un fuoco che andrebbe spento.

Le notizie di suicidi divulgate dai Media | Non sempre sono vere, ecco perché

Che senso ha “informare” minuziosamente i telespettatori di ogni suicidio che abbia luogo in Italia (e a volte anche all’estero)? Suicidi per problemi economici, per il bullismo adolescenziale, per problemi di salute, per l’incapacità di occuparsi di un disabile a carico, per gelosia, per stalking, per omofobia. L’Italia radiotelevisiva è diventata il festival dei suicidi.

E poi perché diffondere nell’opinione pubblica l’idea che i suicidi in Italia siano in netto aumento, quando in realtà i dati dicono altro? Dal 2012, almeno fino ad oggi i suicidi non sono aumentati rispetto agli anni precedenti e sono ben lontani dal picco raggiunto nei primi anni 90′. Quindi i suicidi per questioni economiche sono aumentati, ma se si considera il dato integrale a quanto pare il numero di suicidi in questi anni è di gran lunga inferiore rispetto ai picchi storici.

Una possibile risposta a questi interrogativi potrebbe desumersi mettendo in relazione l’utilitarismo demofobico di alcuni potenti gruppi elitaristi con il fenomeno dell’effetto Werther. Sembrerebbe, dunque, che i media siano in grado d’influenzare il tasso di suicidi in una società, per il semplice fatto di annunciarli.

Considerato l’impatto che i media hanno sulla nostra vita di tutti i giorni e alla luce di ricerche su fenomeni psicologici come questo, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito che è indispensabile che vengano elaborate delle linee guida rispetto alla pubblicazione di determinati contenuti.

Linee guida per identificare gli elementi mediatici che favoriscono o prevengono il suicidio

Il rischio di contagio è più alto se:

Vi è un riferimento sensazionalistico;

Il servizio è in prima pagina, soprattutto nella metà superiore;

La parola “suicidio” appare in prima pagina;

Vi sono figure della vittima o della scena del suicidio;

La vittima viene fatta passare come eroe.

L’effetto su persone suscettibile sarà più forte se:

Si forniscono dettagli su come o dove il suicidio è avvenuto;

Il suicidio è descritto come inspiegabile (ad es.: aveva tutto dalla sua parte);

I motivi del suicidio sono romanticizzati (…essere uniti per l’eternità)

I motivi sono semplicistici (ad es.: il ragazzo ha commesso il suicidio a causa di brutti voti a scuola)

Il rischio di Il rischio di contagio è ridotto quando:

Sono presentate alternative al suicidio (dove l’individuo poteva trovare aiuto?);

Vengono forniti esempi di esiti favorevoli;

Sono fornite informazioni sulle risorse a disposizione di individui con tendenze suicidarie;

È fornita una lista di indicatori di comportamenti suicidari.

I Segnali d’allarme cui prestare attenzione:

Minacce dirette o indirette di suicidio;

Precedenti tentativi di suicidio;

Cambiamenti nel comportamento (ritiro, apatia);

Depressione (insonnia, perdita dell’appetito, preoccupazioni, perdita di iniziativa ed interessi, mancanza di concentrazione);

Possibili programmi finali (come disfarsi di oggetti personali).

La vulnerabilità degli individui ai messaggi dei media è evidente nella quotidianità. La propaganda di qualsiasi genere ha sicuri effetti su specifici gruppi della popolazione generale. Sfortunatamente i media non discernono la loro azione tendente alla massimalizzazione del potere informativo tra i vari generi di notizie e temi trattati. I dati della letteratura hanno confermato ampiamente l’azione delle stereotipie medianiche nell’indurre comportamenti imitativi in soggetti vulnerabili. Le notizie inerenti il suicidio sono spesso trattate in modo sensazionalistico. Nei quotidiani queste ricevono di frequente i titoli di prima pagina e la presentazione a tipo di “scoop”. Dettagli che rasentano la tollerabilità del senso comune sono facilmente reperibili negli articoli di giornali e nei servizi televisivi. Films e serie tv sono generalmente prodighi nel presentare l’atto suicidarlo come un comportamento tipicamente correlato a specifiche situazioni della vita quotidiana, considerando che molti serial televisivi sono parte integrante della quotidianità di molte persone.

Un crescente numero di iniziative ha condotto all’elaborazione di linee guida atte a migliorare il metodo con il quale il tema del suicidio è trattato dai media. Si ha motivo di ritenere che allo stato attuale vi siano dei primi accenni da parte dei rappresentanti dei media per migliorare la presentazione del fenomeno del suicidio.

