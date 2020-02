Diletta Leotta | Novità in arrivo a “Linea Diletta”, l’annuncio della conduttrice

Diletta Leotta si prepara per una nuova puntata di “Linea Diletta”, il talk show sportivo che conduce su DAZN. Presto un nuovo numero dieci intervistato dalla bella catanese.

Diletta Leotta, dopo Sanremo, ha ripreso le sue consuete attività di conduttrice sportiva per l’emittente DAZN. La bella siciliana non si è fermata neanche davanti all’emergenza Coronavirus. Gli impianti sportivi, infatti, saranno chiusi ai tifosi per questo turno – e forse anche il prossimo – di Serie A, ma lei comunque continuerà a raccontare le vicende dai campi di gioco con le voci dei protagonisti.

A proposito di voci, la Leotta ha ripreso anche a condurre il suo talk show sportivo – separato dal racconto del campionato che la presentatrice settimanalmente garantisce – “Linea Diletta” dove afferiscono i principali volti della nostra Serie A in una vera e propria intervista a tu per tu con la co-conduttrice dell’ultimo Festival di Sanremo.

Diletta Leotta, nuova puntata del suo talk show: “Presto un nuovo numero dieci”

Restano ancora nella mente degli appassionati le chiacchierate con Totti, Cristiano Ronaldo e Immobile, per menzionarne alcuni. Spazio anche a Nainggolan, Quagliarella e Roberto Mancini. Insomma ce n’è per tutti: da allenatori a commissari tecnici, fino ai giocatori più temuti e idolatrati. Diletta Leotta non risparmia nessuno. Ciascuno è pronto a rivelare uno o più lati poco conosciuti di sé stesso, dentro e fuori dal campo.

Una tradizione televisiva, inaugurata dalla Leotta, che sta dando i suoi frutti. Al punto che la presentatrice catanese ha richiamato l’attenzione dei fan su Instagram: lo scatto la ritrae in pigiama, intenta a fare colazione per poi prepararsi al prossimo incontro per una nuova puntata di “Linea Diletta”.

“Colazione e…presto incontrerò un nuovo numero dieci”, scrive la Leotta. La curiosità aumenta sia per l’ospite che per il prossimo outfit della conduttrice che, comunque, anche in pigiama non sfigura affatto.

