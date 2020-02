Coronavirus | Sale a 650 il numero di contagiati

È salito a 650 il numero di contagiati in Italia.

Come riportato anche dall’Agenzia Ansa, il numero dei positivi al Coronavirus in Italia è salito a 650 persone. Gli ultimi tre decessi, riguardano degli ultraottantenni.

A dare la notizia è stato il capo della Protezione civile Angelo Borrelli che ha fatto il punto della situazione, aggiornando così i dati disponibili sull’emergenza Coronavirus.

Aggiornamento dei contagi in Italia

Il numero di persone contagiate dal Coronavirus in Italia è salito a 650 e secondo Angelo Borrelli, il capo della Protezione civile, al momento le persone che ne sono affette in Lombardia sono in tutto 40. I casi di guarigione sono inoltre aumentati.

Angelo Borrelli ha dichiarato che la situazione per il momento è sotto controllo e che nella zona rossa non c’è alcuna criticità. Inoltre sono in arrivo oltre trentacinque mila mascherine destinate ad Emilia Romagna, Piemonte, Veneto e Lombardia.

Il ministro degli Esteri Di Maio ha fatto sapere che in Italia è convolto solo lo 0,1% dei comuni e che le persone in isolamento sono solo lo 0,01%. Numeri che visti sotto quest’ottica sono decisamente inferiori a quelli ai quali si è pensato fino ad oggi.

Tra le buone notizie ricordiamo anche quella che riguarda l’Ospedale Sacco di Milano dove è stato isolato il ceppo italiano del Coronavirus.

Sempre a Milano, inoltre, il Duomo ha riaperto ai turisti anche se potranno entrare pochi alla volta e dietro prenotazione online. Primi piccoli passi che sembrano voler riportare alla normalità.

Va inoltre ricordato che in Cina, paese dove si sono registrati i primi casi di Coronavirus, il numero dei decessi è iniziato finalmente a diminuire. E gli ultimi 45 sono i più bassi di questo mese.

Una notizia sicuramente rincuorante e che fa ben sperare per i prossimi giorni e per l’esito generale della situazione.

