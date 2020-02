12 motivi per cui dovresti apprezzare i tuoi amici più espliciti e diretti

Tra i tuoi amici ce n’è uno diretto e franco che dice quello che pensa senza girarci intorno tanto da spiazzarti e ferirti? Bene, apprezzalo.

Spesso capita che parlando con un amico ci sentiamo spiazzati perchè ci dice quello che pensa senza un minimo di diplomazia e delicatezza, tanto da farci sentire offesi. Al di là che abbia ragione o torto, va bene l’onestà e la schiettezza ma un minimo di compiacenza sarebbe senz’altro gradita. Eppure dovresti amare queste persone per ben 12 motivi.

Ecco perchè dovresti apprezzare i tuoi amici più diretti

Ogni persona ti mostra la sua amicizia a modo suo. L’amico compassionevole sarà compiacente, userà parole sottili e farà attenzione a non ferirti, anche se questo significa non rivelarti esattamente quello che pensa. L’amico schietto non perderà occasione di dire quello che pensa senza pensare alle conseguenze, probabibilmente ti ferirà e avrai difficoltà ad accettare la sua franchezza. I suoi modi diretti ti faranno sentire sopraffatto nonostante la vostra pluriennale amicizia. Ti ripeti che è l’ultima volta che ti rivolgerai a lui per un consiglio eppure la sua porta è la prima alla quale vai a bussare quando hai dei dubbi e sai perchè? perchè in fondo sai anche tu che nel mazzo dei tuoi amici lui è quello più onesto, a costo di rischiare di rompere un’amicizia ti metterà sempre di fronte alla sua verità, che abbia torto o ragione, il risultato è ti metterà davanti a nuove prospettive da valutare e ti porterà a considerare aspetti che probabilmente non avevi considerato.

Data la complessità delle relazioni umane, essere l’amico franco è spesso l’opzione più rischiosa ma sappi che chi agisce in questo modo lo fa nel tuo interesse e guidato dall’affetto che prova per te.

Ecco 12 motivi per cui dovresti amare ed apprezzare questi amici:

1.Sono i più divertenti

Sono tra i tuoi amici più diretti ma devi ammettere che sono anche tra quelli più divertenti perché hanno il potere di minimizzare le situazioni peggiori e trovare il lato comico delle situazioni per farti sorridere.

2. Si preoccupano per te

Ti dicono quello che pensano senza mezzi termini e a differenza di molti altri ci sono sempre, tutte le volte che ne avrai bisogno. La loro schiettezza di aiuterà a metterti in discussione e a migliorarti imparando dai tuoi errori.

3. Ti fanno del bene



Sbagliano i modi in cui ti dicono le cose, ma sono sempre onesti e ti spronano per il tuo bene e dopo averti detto quello che pensano, anche nei tuoi momenti peggiori ti sono accanto e sanno sempre cosa fare per tirarti su.

4. Non sono così brutali



Senza l’intento di offenderti, ti dicono la verità. Può essere brutale ma alla fine ti renderai conto che è gratificante. La franchezza è la vera faccia della verità!

5. Odiano le bugie

Ti rispettano e sono sinceri a qualunque costo. Ti rispettano talmente tanto da rifiutare di adottare un atteggiamento ipocrita con te. Non mentirti mai e rivelarti la verità qualunque sia il risultato è il loro punto d’onore.

6. Non hanno paura di scusarsi

Quando sbagliano ammettono i loro errori e non hanno problemi a scusarsi. Da loro non ti aspetti così tanta vulnerabilità nell’ammettere la propria colpa e quando lo fanno li apprezzi ancora di più.

7. La loro amicizia è sincera

Sai che non ti pugnalano alle spalle e che puoi contare su di loro sia nei momenti migliori che in quelli peggiori.

8. Hanno una mente aperta

Sono intelligenti e aperti a nuove idee, nuovi progetti e ascoltano le opinioni degli altri, senza essere prevenuti.

9.Sanno che cosa vogliono

Le loro parole sono dirette, così come il loro atteggiamento nella vita. Non sono così con te, sono proprio così. Sanno cosa vogliono e sanno qual’è la strada per raggiungere il loro obiettivo. Sono attivi e scuri di se stessi, la pigrizia non fa parte del loro mondo.

10. Il cambiamento non li spaventa

Il cambiamento non genera disagio in queste persone che al contrario lo accolgono a braccia apere come fosse un’occasione per evolversi e rinnovare qualcosa nella loro vita. Non oppongono resistenza a nessuna difficoltà e sono pronti ad affrontare i rischi con estrema resilienza.

11. Sono appassionati

Sono persone estramamente motivate e appassionate. Non nascondono ciò che amano nella vita. Mettono la passione in tutto ciò che fanno in modo che le loro attività siano sempre piacevoli. Questo èil loro segreto per avere successo nella loro vita. Non c’è niente di più esaltante di fare un lavoro che si ama fare.

12. Non nascondono le loro emozioni

Dicono quello che pensano e non nascondono i loro pensieri in nessun caso eper nessun motivo. Il loro affetto e la loro lealtà non la dimostrano non con grandi citazioni ma piuttosto con azioni concrete.

Valuta le persone, osservale e non basarti sulle apparenze. Chi tiene davvero a te col tempo ti darà conferme, tutte le altre persone col tempo lasceranno il posto che occupavano nella tua vita.