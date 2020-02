10 cause che ostacolano i tuoi miglioramenti in palestra

Forse non sai che se non riesci a perdere nemmeno un grammo, non riesce ad aumentare la tua massa magra, a tonificare, c’è qualcosa di sbagliato nel tuo allenamento in palestra. Questi impedimenti non ti permettono di vedere miglioramenti e ostacolano la tua buona volontà. Scopri i 10 errori che bloccano la tua positiva evoluzione nell’attività fisica. Ecco le 10 cause che ostacolano i tuoi miglioramenti in palestra.

Quando non riesci ad ottenere risultati, dopo un determinato lasso in tempo, al livello fisico, nonostante sforzi disumani, probabilmente stai commettendo degli errori durante il workout. In questo articolo potrai scovare alcuni dei motivi che potrebbero ostacolare i tuoi positivi cambiamenti in palestra.

L’importanza dell’attività fisica

Tutti sappiamo che praticare sport, fare attività fisica con costanza e dedizione senza rinunciare ogni volta a causa di scuse, è quello che dovrebbe far parte della vita, o meglio, della routine quotidiana di tutti noi.

Prima di indagare sulle 10 possibili cause che ostacolano i nostri miglioramenti in quanto a forma fisica sarà bene riportare la lista di tutti i benefici che ci regala allenarsi con impegno, un po’ per stimolare i sedentari e un po’ per incentivare chi già pratica attività ma perde nella costanza. Di seguito un susseguirsi di giovamenti grazie all’attività fisica riportati nell’esaustivo articolo di vegpyramid.info

Riduce lo stress

Migliora l’autostima, l’autocontrollo e il senso di benessere generale

Aiuta a restare in forma

Contribuisce a rinforzare ossa, muscoli e articolazioni

Aumenta la forza e la resistenza muscolare

Permette di controllare il peso corporeo

Riduce il rischio di malattie croniche (malattie vascolari, alcuni tipi di cancro, diabete mellito tipo 2)

Migliora la regolazione della pressione negli ipertesi e dell’equilibrio glicemico nei diabetici

Riduce gli stati d’ansia e di depressione

Fonte: vegpyramid.info

Qualcosa ti impedisce di migliorare in palestra | 10 cause che ostacolano i tuoi miglioramenti in palestra

Quante volte ci è capitato, dopo mesi di sacrifici, di non notare cambiamenti del nostro corpo dopo sedute di allenamento post periodi prolungati? Ci siamo mai fermate a riflettere sui dettagli? Sicure di agire nel modo giusto in tutto?

Talvolta capita che, azioni alle quali non avremmo mai dato peso, si rivelano veri e propri ostacoli da dover sormontare per iniziare a notare visibilmente miglioramenti nella nostra fisicità. Ecco di seguito i 10 errori che facciamo in palestra e che non ci danno la possibilità di modellare nel modo giusto la nostra forma fisica.

Uno. Spesso non si conosce il l’allenamento adatto a noi, se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi diviene essenziale sapere cosa dobbiamo e non dobbiamo fare. Abbiamo quindi la necessità di avere un programma di allenamento ben strutturato e in linea con i nostri bisogni fisici e, per di più, con i risultati che vorremmo ottenere. Ogni mese sarà bene variare il nostro allenamento al livello di carico rivolgendoci sempre ad un professionista.

Ogni fisico risponde differentemente ad una specifica alimentazione e non tutti hanno bisogno di raggiungere gli stessi obiettivi. Trovare il piano di allenamento che ci calza a pennello non è sempre così facile e scontato, nella maggior parte dei casi dobbiamo fare innumerevoli tentativi prima di poter dire “ok, ci siamo”.

Per non parlare poi di tutte quelle persone che riescono con davvero tanta fatica a perdere grasso, in questi casi ad esempio sarà necessario ridurre l’apporto di carboidrati e grassi compensando con delle proteine.

Due. Un altro fattore importantissimo che ostacola i nostri obiettivi è certamente il come vediamo l’allenamento una volta che è divenuto la nostra abitudine quotidiana. Niente di più sbagliato. Nel momento in cui includiamo l’allenamento nella nostra vita, questo può sfortunatamente divenire una dipendenza. Su parere esterno ciò potrebbe sembrare una nota decisamente positiva, soprattutto per chi deve perdere peso. Il fatto è che, anche se vogliamo sconfiggere i kg di troppo, non permettere il giusto recupero al nostro corpo è davvero sbagliato.

Questo capita a tutti coloro che sono impazienti nel voler vedere i risultati il prima possibile. Trascorrere la maggior parte delle ore in palestra conduce inevitabilmente ad un malfunzionamento del metabolismo.

Infatti, in una situazione di deficit nutrizionale, l’organismo inizia a trattenere più che può grassi e nutrienti come scorta per la sopravvivenza, ed è proprio per tale motivo che non riusciamo a perdere nemmeno un grammo. A patirne purtroppo sarà anche la massa muscolare raggiunta con tanto sudore e fatica.

Il recupero è fondamentale. Nell’arco di una settimana concedersi dei giorni di riposo dall’allenamento farà sì che i muscoli abbiano il tempo di adattarsi allo sforzo fisico. Ciò vi permetterà di notare finalmente dei notevoli cambiamenti.

Tre. Fare determinati esercizi significa anche farli bene, eseguirli correttamente. Abbiamo tra le mani una scheda di allenamento ben fatta ma finché non saremo a conoscenza dell’esatta esecuzione di ciascuno esercizio grazie all’ausilio di un professionista, rischieremo inevitabilmente di non ottenere risultato alcuno e per di più di incombere in infortuni lievi o gravi.

Quattro. Anche l’allenamento deve essere un crescendo quindi mai fermarci su un obiettivo raggiunto, fissarne altri e, secondo le nostre possibilità e sotto il controllo di una persona competente, aumentare ad esempio via via i carichi, aggiungere ripetizioni, sfidare la resistenza ecc… In caso contrario non sarà possibile vedere risultati.

Cinque. Praticare solo esercizi di isolamento concentrandosi solo su un muscolo non è affatto un bene. Il muscolo allenato risulterà più forte eseguendo di volta in volta quell’esercizio ma non di certo migliorato nelle azioni quotidiane. La completezza dell’attività fisica dovrebbe essere alla base dell’allenamento.

Sei. Bisognerebbe non abituare il corpo al solito numero di serie e ripetizioni, aumentarle e con queste anche i pesi. Bisognerebbe far lavorare tutto il corpo quindi alternando serie, ripetizioni e carichi.

Sette. Allenarsi con dedizione e costanza non significa poter mangiare tutto quello che vogliamo o, viceversa, non mangiare proprio. Per perdere peso permane la regola di introdurre meno calorie di quelle che andrai a consumare.

Quando il nostro peso si blocca invece, è perché introduciamo nel nostro organismo pochissimo cibo e così, il nostro corpo, si mette in riserva. Non appena ricominceremo a mangiare normalmente assimileremo tutto e il doppio. Si raccomanda quindi di mangiare in modo oculato concedendosi uno sgarro di tanto in tanto e di evitare di eliminare tutti gli alimenti sani e indispensabili per salute e benessere.

Otto. Essere sotto stress, non aver dormito il giusto sono altri due fattori che influenzano negativamente i nostri progressi in materia di allenamento.

Nove. Fare delle pause tra una serie e l’altra è fondamentale per ottenere i risultati sperati.

10. Solo l’attività cardio non stimolerà certamente la diminuzione della massa grassa, includere sempre la giusta dose di lavoro di forza.

Per notare dei cambiamenti visibili, a lungo andare, sul vostro corpo, iniziate a riflettere su questi 10 punti con impegno e metteteli in pratica con costanza, il vostro aspetto, con il tempo, migliorerà senza alcun dubbio.