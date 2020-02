Si chiamano Arepas e sono le Focaccine più morbide del mondo | Ricetta

Si chiamano Arepas e sono le Focaccine Venezuelane più morbide e gustose del mondo | Solo 3 ingredienti semplici per creare mini panini leggeri e sfiziosi: la Ricetta senza lievito

Si chiamano Arepas e sono focaccine made in Venezuela. Morbidissime e veloci da preparare, queste focaccine soffici hanno solo 3 ingredienti: acqua, farina di mais e sale per un risultato strabiliante. Queste focaccine venezuelane sono preparate con farina di mais bianco, acqua e sale, e vengono farciti con i più svariati ingredienti creando un panino delizioso. Queste focaccine sono perfette per i più piccoli, ideali per merende sane e gustose ma anche come pane per accompagnare pranzi e cene. Insomma, focaccine perfette per la linea, poiché povere di grassi, ottime come spezza fame e per chi è intollerante ai latticini. Scopriamo come farle a casa e come farcirle nei modi più semplici e sfiziosi.

Arepas: le focaccine più morbide del mondo | Ricetta veloce

Le arepas sono una delle ricette venezuelane più conosciute in tutto il mondo. Queste morbide focaccine, infatti, sono sì originarie del Venezuela ma sono molto diffuse anche in Colombia. L’impasto base è realizzato con farina bianca, acqua e sale senza la necessità di aggiungere il lievito, ma una volta cotte, come farcire le arepas?

Le focaccine preparate seguendo questa ricetta possono essere farcite con verdure, salumi e formaggi, ma sono perfette anche come accompagnamento a tantissime pietanze in alternativa al pane. Vediamo subito tutti i passaggi della preparazione.

Ingredienti per 4 persone

150 g di farina per arepas di mais bianca

160 ml di acqua

1/2 cucchiaino di sale fino

olio di semi per friggere

Procedimento | Come preparare le Arepas venezuelane fritte

Come prima cosa versate la farina e il sale in una terrina capiente, aggiungete l’acqua e lavorate in modo da ottenere un panetto sodo. Coprite con un canovaccio e lasciate riposare per 20 minuti.

Trascorso il tempo di riposo dividete l’impasto in 8/10 palline all’incirca delle stesse dimensioni. Schiacciate le palline in modo da ottenere dei dischetti dello spessore di circa 1 cm.

Prendete una padella capiente, versate sul fondo un dito d’olio, mettete sul fuoco e non appena l’olio avrà raggiunto la giusta temperatura iniziate a friggere le vostre focaccine.

Fate cuocere 3-4 minuti per lato o quanto basta per ottenere delle focaccine ben dorate. A cottura ultimata sollevate le arepas, asciugatele dall’olio in eccesso.Tagliate a metà le focaccine e farcitele con ciò che vi suggerisce la fantasia.

Servite calde o tiepide, buon appetito!

Arepas venezuelane | La ricetta leggera al forno

Una variante più light della classica focaccina venezuelana fritta è quella cucinata al forno o sulla piastra. Vogliamo proporvi la ricetta al forno poiché è molto semplice e veloce, nonché perfetta per chi vuole mantenere la linea e non vuole rinunciare al gusto. In più, la cottura al forno è molto più salutare, ovviamente, e dunque ottima anche per chi ha problemi di salute. Ecco la ricetta, partendo dagli ingredienti:

Ingredienti per 10-15 piccole/6-8 grandi arepas 2 tazze di harina pan (farina di mais bianca precotta) o semplice farina di mais

2 tazze di acqua tiepida da rubinetto

1 cucchiaino di sale

1 cucchiaio di olio extravergine di oliva (o altro olio vegetale) e qualcosa in più per grigliare

una padella per grigliare

Procedimento | Come preparare le Arepas al forno

Come prima cosa preriscalda il forno a 180°C. Quindi, mescola acqua, olio e sale in una ciotola capiente. Aggiungi, poco a poco, la farina di mais e mescola con le mani fino a che gli ingredienti si amalgamano completamente. L'impasto deve essere abbastanza sodo da non attaccarsi alle mani e abbastanza morbido da non rompersi o creare crepe.

Metti una piccola ciotola con acqua accanto alla ciotola dell'impasto. Forma piccole (la metà del palmo) o grandi (palmo intero) palle con le mani. Premile tra le mani per formare panetti (tipo hamburger). Arrotonda gli angoli con le mani bagnate, per allisciare la superficie.

Scalda la padella per circa 5 minuti, deve essere molto calda. Spennellala con un cucchiaino di olio d'oliva e griglia le arepas, 5 minuti per lato. Il risultato che stai cercando è uno strato croccante esterno (e leggera bruciacchiatura da griglia).

Posiziona le arepas su una teglia da forno, foderata con carta forno. Cuocile per 15 minuti. Prova a dare un colpetto sulla superficie: se suona come se dentro fosse vuota, sono pronte.

Come farcire le focaccine venezuelane | Idee e ricette

Il ripieno delle arepas può essere di vario genere. Come farcirle? Con carne, con salumi e formaggi, con verdure e paté, si ha davvero da che attingere.

Forse non tutti lo sanno, ma c’è una differenza – in quanto a condimento – tra l’area colombiana e quella venezuelana: la prima viene farcita per tradizione solo con uova e formaggio. E’ nel secondo caso che ci si può sbizzarrire. Nulla vieta, ovviamente, di consumare le focaccine al posto del pane come accompagnamento dei pasti ma, se siete in cerca di idee sul ripieno delle arepas, ecco alcune sfiziose idee.

Arepas con carne mechada , una delle versioni tipiche delle arepas. Si tratta di una sorta di carne per spezzatino che viene sfilacciata e cotta con numerosi altri ingredienti.

, una delle versioni tipiche delle arepas. Si tratta di una sorta di carne per spezzatino che viene sfilacciata e cotta con numerosi altri ingredienti. Arepas con prosciutto e formaggio . Facile e veloce, basta farcire le arepas con una fetta di prosciutto cotto, tacchino o altro e con del formaggio fresco a fette come la fontina o la scamorza.

. Facile e veloce, basta farcire le arepas con una fetta di prosciutto cotto, tacchino o altro e con del formaggio fresco a fette come la fontina o la scamorza. Arepas con perico . Ovvero con una sorta di frittata strapazzata tipica venezuelana che viene arricchita con ciò che c’è in frigo (esempio peperoni, crostini, formaggi avanzati, ecc.)

. Ovvero con una sorta di frittata strapazzata tipica venezuelana che viene arricchita con ciò che c’è in frigo (esempio peperoni, crostini, formaggi avanzati, ecc.) Arepas con fagioli e formaggio : con cannellini o borlotti in umido e tanto formaggio fresco grattugiato.

: con cannellini o borlotti in umido e tanto formaggio fresco grattugiato. Arepas con tonno sott’olio . E magari anche lattuga, mais, pomodori e olive.

. E magari anche lattuga, mais, pomodori e olive. Arepas con guacamole , la famosa salsa messicana, salmone affumicato e pomodori.

, la famosa salsa messicana, salmone affumicato e pomodori. Arepas con pollo: usate il pollo arrosto a straccetti o cotto in padella, qualche foglia di lattuga e alcune fette di pomodoro. In più, si può aggiungere una salsa allo yogurt o della semplice maionese fatta in casa. Ottimi e genuini.

