Salute | I prodotti di bellezza più tossici sul mercato che usi ogni giorno: ecco cosa devi sapere e le dritte per leggere l’INCI dei prodotti prima di acquistarli

La composizione dei cosmetici è un aspetto di fondamentale importanza che viene disciplinato con particolare attenzione ed è oggetto di continuo studio a livello comunitario. Il Regolamento CE 1223/2009 prevede elenchi di sostanze non ammesse o ammesse con limitazioni nella composizione dei prodotti cosmetici. Gli elenchi sono continuamente aggiornati a seguito delle indicazioni dei comitati tecnici che a livello comunitario si occupano del settore. Questo è quello che sul sito del Ministero della Salute viene proposto per salvaguardare la salute dei cittadini che ogni giorno fanno uso di alcuni prodotti di bellezza contenenti sostanze dannose. Non solo nei trucchi o nelle creme viso e corpo, ma alcuni di questi prodotti sono utilizzati anche nei più piccoli, sui bambini, anche neonati come lozioni dopo bagno per ammorbidire la pelle, ecc. Insomma, molti (la maggior parte di noi) non fa caso a cosa si nasconde dietro un prodotto di bellezza perché non è abituata a leggere l’INCI. Non sapete cos’è? Ebbene, da oggi lo scoprirete, seguendo queste brevi dritte su come leggere l’INCI di un prodotto (l’etichetta) e scoprire davvero cosa state usando quotidianamente per il vostro corpo e i vostri capelli!

Prodotti di bellezza tossici | Cos’è l’INCI di un prodotto?

Prima di recarvi in qualsiasi supermercato o profumeria dovete sapere cos’è l’INCI, ovvero la lista di ingredienti contenuti in un prodotto cosmetico. Come prima cosa, se siete a casa o quando lo sarete, vi invito a prendere vari prodotti che avete, come shampoo, bagnoschiuma, saponi, creme, lacche, gel capelli, cristalli liquidi per capelli, insomma prodotti di varie categorie e a verificare voi stessi se nei prodotti che avete sono contenute delle sostanze nocive. Molto probabilmente sì! Questo è un passaggio necessario da fare per raggiungere non solo una conoscenza approfondita di cosa ci spalmiamo addosso, ma soprattutto di quali sono le alternative valide a questa tipologia di prodotti.

Ci tengo a precisare che prodotto scadente non significa necessariamente prodotto a basso costo: alcune di queste sostanze infatti sono contenute anche in costosissimi prodotti di marca, che quindi non ci garantiscono necessariamente alta qualità.

Allo stesso modo, fortunatamente per noi, alcune marche commerciali e di grande diffusione stanno scegliendo di avere maggiore attenzione agli INCI, e stanno formulando e lanciando sul mercato nuove linee ecobio, o molto compatibili, o con INCI accettabile, dandoci la possibilità di selezionare prodotti di maggior qualità senza spendere una fortuna. Il punto focolare è raccogliere delle informazioni che finora non abbiamo avuto e avere un’idea chiara, dopodiché con calma e senza buttare immediatamente ciò che abbiamo in casa, possiamo orientarci su prodotti con INCI migliori, verificando noi stessi la differenza sul nostro corpo.

Le 7 dritte per leggere l’INCI di un prodotto

L’INCI è l’acronimo di International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, nonché la nomenclatura utilizzata a livello internazionale per la classificazione degli ingredienti di un prodotto cosmetico. Ecco 7 dritte per capire ed imparare a conoscere a fondo cosa utilizziamo sul nostro viso, corpo e capelli.

1. Consulta il Biodizionario.it

Per capire bene cosa si cela dietro l’etichetta di un prodotto di cosmesi basta consultare un sito: Biodizionario.it, all’interno del quale sono raccolte oltre 5000 sostanze di largo utilizzo, classificate con dei pallini a seconda della pericolosità, come una sorta di semaforo (verde-giallo-rosso).

2. Scarica un’App che legge l’INCI al posto tuo

Se non sei un’esperta di cosmetologia, un altro consiglio molto valido è quello di scaricare sul tuo cellulare una delle applicazioni create per “indagare” a fondo sulla formulazione di un prodotto. “Biotiful“, per esempio, ti consente di scannerizzare direttamente il codice a barre del cosmetico di tuo interesse, valutandone l’INCI con un voto da 1 a 5. Un’altra App interessante è: “È verde?“. Così come un altro sito molto interessante risulta essere saicosatispalmi.com in quanto dispone di un forum molto frequentato per una consulenza all’acquisto. In questo modo sarai aggiornata su cosa stai comprando per davvero.

3. Conosci le nomenclature di un prodotto

È bene informarsi sulle classificazioni e nomenclature per non lasciarsi abbindolare dalle descrizioni pubblicitarie dei prodotti. Per esempio, quando un prodotto viene considerato “Ecologico”, significa che gli ingredienti che lo compongono sono eco-sostenibili nei confronti dell’ambiente. Quando è “Biologico”, significa che la gran parte degli ingredienti è di origine vegetale e proveniente da agricoltura biologia. Questo non vuol dire che il prodotto sia 100% naturale, poiché deve essere specificato anche quest’ultima informazione.

4. Se hai la pelle delicata evita alcuni ingredienti anche se “verdi”

Se sei una persona che ha tendenzialmente la pelle delicata e soggetta ad allergie e prurito, non è detto che i prodotti con un INCI buono, e cioè classificati con pallino “verde” siano comunque adatti per la tua situazione. In questo caso devi fare attenzione, in modo particolare, a due ingredienti: quelli denominati: “parfum” o “fragrance” . Questi possono provocarti allergie, dunque è bene evitarli a priori.

Non è certo che un prodotto 100% di origine naturale non possa risvegliare delle allergie, nel caso la pelle non tollerasse il contatto con una specifica pianta o famiglia di essa. È bene identificarla nell’etichetta ed evitare tutti i prodotti che contengono tale l’ingrediente.

Con il tempo inizierai a capire che alcuni ingredienti sono da prediligere rispetto a altri. Per esempio il talco ostruisce i pori, ma viene spesso utilizzato soprattutto per i fondotinta o le ciprie in quanto è un ingrediente piuttosto economico. Meglio invece preferire il mica, un minerale illuminante e setificante oppure l’amido di mais o la polvere di riso.

5. Attenzione ai nomi degli ingredienti, meglio quelli in Latino

Fai molta attenzione quando leggerai gli ingredienti all’interno di un prodotto di bellezza. Per esempio, una dritta da tenere sempre in considerazione è: quando gli elementi vengono indicati con il loro nome botanico originario in latino, vuol dire che non hanno subito processi chimici, ma sono stati inseriti tali e quali; mentre le sostanze sintetiche sono segnalate con il nome in inglese. I nomi in latino possono talvolta essere seguiti dalla specificazione in inglese della parte utilizzata della pianta in questione (ad es. root, leaf, ecc.).

6. Verifica la certificazione del prodotto

Se sei un’appassionata di prodotti Bio forse conosci già questa dritta: verificare la certificazione del prodotto che vai ad acquistare. In pratica, accertati che i prodotti abbiano quantomeno una certificazione (per esempio ICEA o ECOCERT) e che la formulazione del prodotto abbia una buona percentuale di ingredienti naturali, non sintetici.

7. Leggi l’ordine degli ingredienti

Molti ignorano questo dettaglio quando leggono un’etichetta di un prodotto, non solo cosmetico ma anche alimentare. L’ordine degli ingredienti utilizzati per la composizione di quel prodotto non è casuale: ebbene gli ingredienti più usati in un prodotto sono scritti in ordine di utilizzo, quindi in ordine di quantità presente nel prodotto. Molto spesso, per esempio, il primo ingrediente è l’acqua, in quanto quasi tutti i prodotti ne sono a base. I componenti presenti in quantità minore dell’1%, però, possono essere inseriti in ordine sparso.

La Lista degli ingredienti più tossici da evitare

Alcuni tra i prodotti incriminati sono prodotti molto diffusi, come ad esempio un famosissimo olio corpo, utilizzato sulla pelle di grandi e piccini, che in sostanza è petrolato puro con aggiunta di profumo occlusivo, non dermocompatibile, comedogenico, potenzialmente cancerogeno, e che nel tempo secca la pelle, proprio perché la occlude e non la nutre, non permettendole quindi il naturale e fisiologico processo.

E’ un circolo vizioso: avete la pelle secca, mettete l’olio in questione, vi sembra che vi faccia bene ma se lo sospendete per qualche giorno la pelle si secca, allora giù a spalmarsi di nuovo. Meglio non utilizzarlo sulla pelle!!! E se lo avete in casa, riciclatelo utilizzandolo per lucidare i mobili, per pulire le borse o le scarpe di pelle o ecopelle, facendo sempre prima un test in un angolino! Al suo posto utilizziamo un buon olio vegetale di mandorle dolci, o di jojoba, o di argan, controllando sempre l’INCI, anche per i prodotti Bio, (purtroppo non tutte le aziende sono oneste). Di seguito, la lista degli ingredienti più tossici da evitare nei prodotti di bellezza:

PETROLATI: occlusivi, non dermocompatibili: si tratta di sostanze di derivazione petrolifera, scarti che vengono utilizzati in cosmesi. Quindi, controllate nei prodotti che avete a casa se nell’INCI compaiono uno o più di questi ingredienti:

paraffinum liquidum

petrolatum

mineral oil

vaselina

paraffina

SILICONI: non dermocompatibili, difficili da lavare via, creano una pellicola su pelle e capelli, che sembra idratare e proteggere e invece se avete sui capelli l’effetto cute grassa e lunghezze secche e con doppie punte, molto probabilmente state utilizzando siliconi sui vostri capelli.

dimethicone

amodimethicone

cyclomethicone

cyclopentasiloxane: uno tra i primi ingredienti dei “cristalli liquidi “ , che di attivi benefici per il capello hanno l’1% ed il resto è tutto silicone. All’inizio l’effetto è meraviglioso, i capelli sembrano nutriti, lucidi, setosi, le cuticole chiuse e protette ma appena smettete i capelli rivelano la loro vera condizione: ci vogliono un paio di mesi per liberarvi completamente dai siliconi, ma se siete determinati e costanti ed usate prodotti eco compatibili e che si prendono davvero cura dei vostri capelli, resterete a bocca aperta.

trimethylsiloxysilicate

CONSERVANTI:

imidazolidinyl urea (cessore di formaldeide)

diazolidinyl urea (cessore di formaldeide)

methylchloroisothiazolinone e methylisothiazolinone: conservanti allergizzanti

formaldheyde: irrita pelle, capelli e mucose. L’Associazione Internazionale per la Ricerca sul Cancro dal 2004 ha inserito la formaldeide nell’elenco delle sostanze considerate CON CERTEZZA cancerogene per la specie umana. Interferisce con i legami tra DNA e proteine. Si trova in moltissimi smalti per le unghie.

irrita pelle, capelli e mucose. dal 2004 ha inserito la Interferisce con i legami tra DNA e proteine. DMDM hydantoin

cocamide Mea, Tea, Dea (aggressivi sulla pelle e potenzialmente cancerogeni)

SLS (sodium lauryl sulfate) e SLES (sodio laureth solfato), al secondo posto negli INCI della maggior parte degli shampoo in commercio , molto lavanti e aggressivi, creano molta schiuma. Sono stati oggetto di esami approfonditi, che ne hanno decretato la necessità di usarli con parsimonia e addolciti con altri tensioattivi più naturali e delicati, e più rispettosi della pelle e dell’ambiente (come ad esempio la Betaina).

PEG Polietilenglicole e PPG: emulsionanti etossilati

Triclosan: antibatterico molto penetrante, registrato come pesticida. Una delle sostanze più tossiche che si possono riscontrare nei cosmetici, è anche sospetto agente cancerogeno. Viene accumulato nei tessuti corporei, quindi provoca un avvelenamento lento che si protrae nel tempo. Ad alto rischio per la salute umana e per l’ambiente.

BHA-E320

BHT-E321

Prima di comprare un qualsiasi prodotto, quindi, meglio diffidare delle scritte “naturali”/ “bio”, con tanto di immagini naturalistiche sulle etichette, l’unica cosa a cui dovete fare affidamento è la lista degli ingredienti, ovvero l’ INCI, che deve essere sempre controllato prima di comprare un prodotto per assicurarsi che non ci siano ingredienti dannosi.

I prodotti di bellezza più tossici sul mercato | La lista nera

Facciamo riferimento ai prodotti peggiori che sono in commercio, quei prodotti che si possono trovare al supermercato o in profumeria e che hanno un codice INCI decisamente pessimo, perché contengono al loro interno degli ingredienti dannosi, come la paraffina, i petrolati, siliconi e conservanti cessori di formaldeide, sostanze scadenti e dannose per la nostra pelle e i nostri capelli.

La lista parte dal prodotto meno “pericoloso”, fino ad arrivare a quello con maggiore tasso di pericolosità.

Creme alla paraffina e siliconi

Queste creme contenenti paraffina e siliconi non idratano, creano una sensazione fittizia di idratazione e setosità della pelle, ma è il silicone ad essere setoso, non la nostra pelle (avete presente il silicone che si usa per sigillare?) la nostra pelle in realtà è secca e arida, o impura e lucida, occlusa dai siliconi e dai petrolati; questi ultimi sono cancerogeni di classe II oltre che comedogeni e altamente inquinanti.

Cristalli liquidi (Semi di lino per capelli)

In realtà questi prodotti, non contengono olio di semi di lino bensì silicone puro che fa apparire i capelli lucidi ma in realtà è solo un effetto momentaneo, una “maschera” che nasconde la reale condizione dei capelli: disidratati, secchi e sfibrati. Oltretutto nostri i capelli si sporcano velocemente, appaiono grassi e unti alla radice e secchi sulle punte, difatti un’altra conseguenza dei siliconi sono le odiate doppie punte. Se desiderate idratare e proteggere i vostri capelli, usate gli oli vegetali.

Shampoo con dimethicone

Tra questi vi sono molte marche commerciali usate dai cittadini. Sono prodotti troppo aggressivi per i nostri capelli perché contengono un’eccessiva quantità di sale e tensiottivi aggressivi che seccano i capelli, causando prurito e irritazioni e talvolta forfora. Inoltre tra i primi ingredienti contenuti in questi prodotti, vi è il dimethicone, e altri ingredienti allergizzanti e dannosi che rilasciano formaldeide, un elemento altamente cancerogeno.

Burrocacao a base di paraffina

Vi è un particolare burrocacao di una nota marca a base di cera microcristallina e paraffinum liquidum cioè petrolato puro sulle nostre labbra che possono essere perfino ingerire. Usando Burrocacao con paraffina si avranno labbra sempre più screpolate e secche, punti neri e brufoletti.

Questo burrocacao commerciale crea una vera e propria dipendenza, più ne fai uso più si seccano le labbra più continui ad usarlo. Invece il burrocacao, quello “vero” a base di burro di cacao, vitamina E, e ingredienti pregiati, non ha bisogno di essere applicato così spesso, basta una sola volta perché è realmente efficace.

Consigliamo di usare un Burrocacao fatto in casa a base di burro di karitè, burro di cacao e oli vegetali, oppure usare Burro di karitè puro. Le vostre labbra saranno morbide, lisce e idratate.

Se volete un prodotto naturale alternativo alla classica vaselina (anche quest’ultima molto dannosa per le labbra e per la pelle) potete fare un burrocacao naturale, ovvero un balsamo labbra facilissimo, utile anche per la pelle secca, per i Capelli e per lenire la pelle.

Olio per la pelle bambini con paraffina liquida

Un olio molto usato dalle mamme per ammorbidire la pelle dei propri figli è altamente dannoso poiché al suo interno è presente paraffina liquida,un derivato del petrolio. Questo prodotto non fa altro che seccare la pelle, causare brufoli, irritazioni, e punti neri. Dopo aver praticato la depilazione provoca peli incarniti e irritazione della pelle.

Non compratelo né per voi né per i vostri bambini! Inoltre usato sotto il sole causa ustioni della pelle anche gravi, rughe, macchie indelebili e invecchiamento precoce della pelle.

Al posto di questi oli, usate invece, prodotti di origine naturale, controllando sempre le etichette, gli ingredienti e l’INCI in generale di ogni prodotto.

