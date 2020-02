Un secondo piatto vegetariano molto gustoso e semplice da preparare. Ottimo da fare in forno e sfizioso da friggere e servire a tutta la famiglia.

Se cercate un’idea per un secondo piatto davvero appetitoso le polpette di verdure sono senza dubbio una ricetta vegetariana, sana e semplice da preparare che conquisterà il palato di tutti, soprattutto quello dei più piccoli che non mangiano volentieri le verdure.

Le polpette potranno essere cotte in forno, per una versione più leggera, o fritte per un’occasione speciale, come un aperitivo o un buffet. Scopriamo insieme come preparare queste deliziose polpette di verdure.

Come preparare le polpette di verdure | il video tutorial

Per preparare le polpette di verdure, avrete bisogno di:

350 grammi di patate

160 grammi di carote

160 grammi di fagiolini

150 grammi di zucchine

70 grammi di porri

100 grammi di parmigiano reggiano dop

2 uova medie

1 spicchio d’aglio

1 ciuffo di prezzemolo

olio extravergine di oliva quanto basta

noce moscata quanto basta

pepe nero quanto basta

sale fino quanto basta

Per impanare

40 grammi di pan grattato

1 uovo medio

Per friggere

olio di semi di arachide quanto basta

Per prima cosa si dovranno cuocere le patate in acqua salata dopo averle lavate per bene. Farle cuocere per circa 40 minuti e si dovranno pelare ancora calde. In una terrina si potranno mettere le patate schiacciate. Tagliare a pezzetti tutte le altre verdure, le carote, i fagiolini, i porri e il prezzemolo tritato finemente.

In una padella mettere a scaldare dell’olio di oliva e quando sarà ben caldo mettervi i porri, le carote, i fagiolini e le zucchine e cuocere per circa 10 minuti e poi lasciarle intiepidire. Nella terrina dove sono state messe le patate, aggiungere le uova sbattute, il sale, il pepe e la noce moscata. Dopo aver mescolato, aggiungere anche le altre verdure con il prezzemolo.

Creare un composto maneggiabile per formare delle polpette, se risulterà troppo morbido si potrà aggiungere del pan grattato. Dopo aver formato le polpette, si dovrà procedere alla panatura, passando le polpette nell’uovo sbattuto e nel pan grattato.

Le polpette a questo punto potranno essere cotte in forno a 180°C fino a doratura o fritte in olio di arachidi.

