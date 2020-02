che tempo farà domani

Scopri le previsioni meteo di domani, prospetto dettagliato di tutto ciò ce riguarda temperature, precipitazioni e affini per l’intero Stivale

Le previsioni meteo di oggi ci mostravano una situazione climatica ancora incerta per il nostro Paese.

Sospesi tra nubi e sereno, gli italiani continuano le loro giornate nell’incertezza di una situazione climatica che non si capisce se sia in via di miglioramento o di peggioramento.

Vogliamo provare a scoprirlo insieme? Ecco allora per tutte voi le previsioni del tempo per la giornata di domani, un dettagliato prospetto che potrebbe farci capire come si concluderà questa settimana climaticamente un po’ troppo altalenante.

Previsioni meteo domani, venerdì 28 febbraio

Le previsioni meteo di domani ci illustrano una Penisola divisa in due. Mentre a nord e nel centro il cielo va schiarendosi sempre più, nel meridione le nubi hanno al meglio e portano spesso anche a diverse precipitazioni.

Situazione dunque in miglioramento? Non è ancora detta l’ultima. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di venerdì 28 febbraio.

Nord

Torna a splendere il sole sulle regioni del settentrione italiano e il bel tempo ci conduce verso il weekend. Unica eccezione una maggiore variabilità sui rilievi valdostani, con locali precipitazioni sparse qua e là. Per il resto della zona tempo asciutto e soleggiato un po’ ovunque. Le temperature si registrano in aumento, con massime comprese tra i 13 e i 16 gradi.

Centro

Permane ancora qualche nuvola sui cieli delle regioni centrali italiane, in particolare sull’Adriatico, sebbene in graduale attenuazione. Decisamente più soleggiata la Sardegna e il resto della zona. Le temperature si registrano in aumento, con massime che ondeggeranno tra i 14 e i 19 gradi.

Sud

Decisamente più piovoso il clima delle regioni meridionali, con cieli instabili soprattutto al mattino e sul versante tirrenico dove si abbatteranno rovesci in graduale attenuazione. Durante il pomeriggio il cielo diviene a tratti piovoso sulla Puglia ma molto migliore altrove. Le temperature si presenteranno in aumento, con massime comprese tra i 15 e i 20 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com