I 10 cibi che puoi mangiare a volontà senza ingrassare | Quali sono questi “super-alimenti” amici della linea? Ecco come mangiare senza pensieri

No, non è un sogno ma la pura verità; esistono dei cibi che potremmo mangiare a volontà e non ingrassare. Certo, per coloro che staranno pensando ad alimenti quali: cioccolata, dolciumi vari e insaccati, beh, vi dò una triste notizia: non parliamo di questi alimenti. I super-alimenti che, invece, fanno bene e, specialmente non ingrassano sono ben altri.

Si tratta principalmente di cibi non amidacei e verdure, come scrive il quotidiano britannico The Independent: sono ricchi di acqua, contengono poche calorie e sono ricchi di fibre, che aiutano a saziarsi. Sebbene privi di proteine, questi alimenti compensano con vitamine, antiossidanti e altri nutrienti che fanno molto bene alla salute. Scopriamo, dunque, quali sono questi 10 alimenti che possiamo mangiare a volontà senza mettere su un etto!

I 10 cibi che puoi mangiare a volontà senza ingrassare

Parliamo di “super-alimenti” che si possono consumare a volontà senza ingrassare. Scopriamo quali sono questi alimenti e come usarli in cucina per le nostre ricette.

1. Sedano

I principali principi attivi che qualificano il sedano come pianta salutare e terapeutica, sono: acido palmitico, anidride sedanica, asparagina, colina, fenolo cristallizzabile, glutamina, guaiacolo, mannite, sali di potassio, arsenico, calcio, ferro, fosforo, ecc., tirosina; le vitamine A, Bl, B2, C, K sono presenti, solamente, quando la pianta è allo stato fresco.

Il sedano è composto per il 95 per cento di acqua, contiene potassio, folati, fibre e apporta il 30 per cento della razione giornaliera di vitamina K. Ha pochissime calorie. E’ ottimo consumato quando è ancora fresco, perché dopo 5 giorni dall’acquisto perde molti dei suoi antiossidanti. Introdurre, nella nostra dieta, questo ortaggio, significa migliorare la digestione (perché esso è aperitivo e digestivo, in quanto stimola le ghiandole salivari e l’azione della bile), lenire i dolori reumatici, artritici e gottosi, proteggere l’apparato renale, aumentare la diuresi e combattere la litiasi (calcolosi renale) ed eliminare i gas intestinali.

I sedani sono nutritivi, aperitivi, tonici, rimineralizzanti, antiscorbutici, rinfrescanti, depurativi, diuretici, antireumatismali, eliminatori epatici e polmonari, dimagranti, antisettici, antimalarici, rigeneratori del sangue, cicatrizzanti.

Come usare il Sedano in cucina

Il sedano può essere usato in cucina per varie ricette: dalle insalate fresche, ai sughi. Ma non solo, con il sedano si possono anche fare dei decotti utilissimi per liberare i bronchi, curare laringiti e catarro nonché come azione diuretica! Scopriamo alcuni usi del sedano

Decotto di foglie e gambi diuretico, antireumatico, antiartritico: bollire, a fuoco lento, 30 g di foglie e gambi tritati, in un litro d’acqua. Lasciar intiepidire coperto e filtrare. Berne più tazzine nell’arco della giornata.

bollire, a fuoco lento, 30 g di foglie e gambi tritati, in un litro d’acqua. Lasciar intiepidire coperto e filtrare. Berne più tazzine nell’arco della giornata. Decotto di semi aperitivo, digestivo, carminativo (cioè, sopprime i gas intestinali) ecc.: bollire, per 5 minuti, un cucchiaio colmo di semi, a fuoco lento. Macerare, a recipiente coperto per un quarto d’ora e filtrare. Berne 3 o 4 tazzine nell’arco della giornata; assunto mezz’ora prima dei pasti funge da aperitivo, dopo i pasti è digestivo.

(cioè, sopprime i gas intestinali) ecc.: bollire, per 5 minuti, un cucchiaio colmo di semi, a fuoco lento. Macerare, a recipiente coperto per un quarto d’ora e filtrare. Berne 3 o 4 tazzine nell’arco della giornata; assunto mezz’ora prima dei pasti funge da aperitivo, dopo i pasti è digestivo. Succo o centrifugato di sedano: è reperibile in farmacia e in erboristeria, ma lo si può preparare facilmente in casa, centrifugando il sedano precedentemente sminuzzato. Il succo può essere usato sia per via interna che per via esterna. Berne 2 tazzine scarse, al dì, prima o dopo i pasti, a seconda delle necessità.

è reperibile in farmacia e in erboristeria, ma lo si può preparare facilmente in casa, centrifugando il sedano precedentemente sminuzzato. Il succo può essere usato sia per via interna che per via esterna. Berne 2 tazzine scarse, al dì, prima o dopo i pasti, a seconda delle necessità. Decotto di foglie con acqua e latte: per curare i disturbi all’apparato respiratorio, bere 2 o 3 tazzine al giorno.

per curare i disturbi all’apparato respiratorio, bere 2 o 3 tazzine al giorno. Polvere di sedano digestiva: pestare nel mortaio, poi macinare nel macinino del caffè, i semi contusi. Usarne 2 cucchiaini scarsi nell’arco della giornata, mescolata a miele, o marmellata, o veicolata in acqua. È una buona cura per reumatismi, artrite e gotta.

2. Il Cavolo e il cavolfiore

Il cavolo è uno di quegli ortaggi che davvero si possono mangiare a volontà. Circa 250 grammi di cavolo crudo contengono solo 33 calorie. E’ ricco di proteine e fibre. Contiene anche omega-3, vitamine e folati. I cavoli sono alimenti preziosi per i loro principi nutritivi: potassio, calcio, fosforo, ferro, acido folico, vitamina C ecc. Contengono inoltre principi attivi anticancro, antibatterici, antinfiammatori, antiossidanti, antiscorbuto. Sono depurativi, rimineralizzanti e favoriscono la rigenerazione dei tessuti. Il cavolfiore è particolarmente indicato in caso di diabete perché le sue proprietà contribuiscono a controllare i livelli di zuccheri nel sangue

Il cavolfiore è una verdura tipica dell’inverno che, grazie al perfetto equilibrio dei suoi componenti, esercita una benefica azione sulla salute se consumato 2-3 volte a settimana. Grazie al suo basso contenuto di calorie (25 kcal/100 g) e al suo elevato potere saziante il cavolfiore è indicato anche nelle diete dimagranti.

Come usare il cavolo in cucina

Il cavolfiore è inoltre depurativo e vanta proprietà preventive nei confronti di alcuni tipi di tumori. Infine è indicato per chi soffre di diabete grazie alla proprietà di mantenere il livello di zuccheri costanti nel sangue. Scopriamo insieme come cuocere il cavolfiore e alcuni consigli per utilizzarlo in cucina.

I cavolfiori vengono in genere bolliti o cotti a vapore, gratinati, trasformati in mousse o utilizzati come condimento per la pasta o ingrediente di minestre; crudi, si conservano sottaceto o, se particolarmente freschi e teneri, si possono consumare crudi, tuttavia chi soffre di ipotiroidismo dovrebbe gustarli solo cotti, in quanto crudi contengono una sostanza che potrebbe rallentare il lavoro della tiroide.

Quasi sempre si cuociono suddivisi in cimette (si abbrevia il tempo di cottura e si riduce il cattivo odore). I tempi di cottura variano: intero 20-25 minuti; diviso in cimette 10-12 minuti. La bollitura e la cottura a vapore sono metodi che permettono di ottenere una pietanza priva di grassi e una base per la preparazione di diversi piatti salati. Il cavolfiore può essere condito con spezie dal gusto forte come peperoncino, aneto, pepe, zenzero, chiodi di garofano, ma si sposa bene anche con cumino, coriandolo, curry, curcuma e semi di finocchio. È un ortaggio abbastanza versatile, che può essere usato come contorno, condimento per primi piatti, come ingrediente per zuppe, vellutate e polpette vegetali. Contrariamente a quanto si pensa, può essere mangiato anche crudo, tagliato a fettine sottili in aggiunta alle insalate.

3. I Mirtilli

I mirtilli sono un frutto dalle molteplici proprietà benefiche. Oltre a svolgere un’azione antiossidante e curare i radicali liberi, i mirtilli sono molto dietetici. 100 grammi di mirtilli contengono solo 25 calorie. I mirtilli contengono discrete quantità di vitamina C e carotenoidi. Sono ricchi di principi attivi ed acidi organici. Quindi i mirtilli sono consigliati a chi vuole rimanere in forma o per coloro che vogliono perdere peso.

Se avete l’occasione di raccogliere i mirtilli, magari durante una gita in montagna, fatene scorta e utilizzateli in cucina per arricchire la vostra colazione e per preparare ricette davvero gustose.

Come usare i mirtilli in cucina

I mirtilli possono essere usati in cucina per varie ricette gustose. Usa questo frutto a colazione affogati con dello yogurt magro, oppure utilizza i mirtilli per creare una deliziosa cheesecake oppure degli squisiti bicchierini monoporzione di crema di mirtilli. Di seguito ecco la ricetta:

Ingredienti per 6 bicchierini mono porzione

300 gr di formaggio spalmabile classico o vegetale

3 o 4 biscotti integrali

30 ml di sciroppo d’agave o altro dolcificante naturale

50 gr di mirtilli freschi

1 pizzico di cannella o di bacca di vaniglia in polvere

Succo di mezzo limone

Procedimento

Con le dosi indicate otterrete 6 bicchierini monoporzione da circa 60 grammi ciascuno. Per la preparazione dei bicchierini cremosi ai mirtilli dovrete iniziare a pensare alla base di biscotti. Potrete scegliere dei biscotti integrali o comunque dei biscotti secchi molto leggeri o dei biscotti ai cereali.

Una volta scelti i biscotti, ne basteranno 3 o 4 da sbriciolare con un tritatutto o con un pestello. Così sarete pronti a versare i biscotti sbriciolati nei bicchierini per creare una base di circa mezzo centimetro. Per questa base non serve aggiungere altri ingredienti, ma se volete renderla più compatta aggiungete una goccia di sciroppo di agave in ogni bicchierino e mescolate.

A questo punto potrete preparare la crema in maniera molto semplice: vi basterà amalgamare con una forchetta fino ad ottenere un composto omogeneo il formaggio spalmabile e lo sciroppo d’agave o qualsiasi altro dolcificante naturale liquido avrete scelto, ad esempio sciroppo d’acero o malto di riso.

Quando la crema sarà pronta, versatela con il cucchiaino nei bicchierini fino a riempirli circa per metà. Compattate e appiattite la superficie della crema con la punta del cucchiaino. Condite i mirtilli con qualche goccia di succo di limone.

Disponete nei bicchierini uno strato di mirtilli freschi e poi procedete con un nuovo strato di formaggio spalmabile fino ad arrivare al bordo. Potrete usare sia il formaggio spalmabile classico che il formaggio vegetale (se siete vegan o intolleranti al lattosio) dato che ormai lo si trova facilmente anche al supermercato.

FRULLATO AI MIRTILLI

Un altro modo di utilizzare i mirtilli per la vostra dieta è fare un favoloso frullato ai mirtilli. Questo sarà ancora più delizioso se avrete l’opportunità di prepararlo utilizzando dei mirtilli appena raccolti.

Frullate 200 gr di mirtilli con una banana a fettine ed alcuni cubetti di ghiaccio, aggiungendo acqua quanto basta fino ad ottenere la consistenza desiderata e la quantità necessaria a riempire 2 bicchieri con il vostro frullato. Potete sostituire la banana con una mela tagliata a spicchi e aggiungere un pochino di succo di limone o di sciroppo di agave per completare il vostro frullato ai mirtilli.

4. Cetrioli

I cetrioli hanno appena 16 calorie, tante fibre e beta-carotene, fondamentale per il benessere degli occhi. Si raccomanda di non pelarli perché i semi e la pelle racchiudono molte delle proprietà nutrizionali. Nel cetriolo è inoltre presente una sostanza importantissima per chi vuole dimagrire: l’acido tartarico, che fa sì che una parte dei carboidrati ingeriti nello stesso pasto, e non immediatamente utilizzata, non si trasformi in adipe, ma venga eliminata dall’organismo attraverso l’intestino. Grazie al loro contenuto di silicio, i cetrioli possono anche contribuire ad alleviare i sintomi della fibromialgia e della sindrome da stanchezza cronica.

I cetrioli svolgono poi un ruolo fondamentale nella prevenzione della ritenzione idrica e della cellulite, che spesso affliggono le donne: consumare cetrioli in insalata, soprattutto durante i giorni del ciclo mestruale, può essere un ottimo antidoto al gonfiore tipico della ritenzione idrica e alle tossine che si accumulano nei vari distretti dell’organismo a causa della difficoltà a eliminare i liquidi in eccesso.

Come usare i cetrioli in cucina

I cetrioli si prestano bene ad essere consumati nelle insalate (specie in estate). Ma non solo, usa il cetriolo centrifugato per perdere peso. Il cetriolo può essere d’aiuto nel dimagrimento se utilizzato all’interno di una dieta sana naturale ed equilibrata. Basta assumerne il centrifugato a metà mattina. Un vero elisir di benessere e salute che consente di usufruire al meglio di tutte le proprietà di questo ortaggio. Ecco come prepararlo.

Ingredienti per una persona: 1 cetriolo bio; 1 mela rosa bio; 1 pezzetto di radice di zenzero bio

Preparazione: lava gli ingredienti senza eliminare la buccia, poi taglia mela e cetriolo a tocchetti e mettili nella centrifuga insieme allo zenzero. Aziona l’apparecchio, raccogli il succo in un bicchiere e bevi subito.

Un altro modo per utilizzare il cetriolo è creare una salsa a base di yogurt e cetriolo, ideale per condire secondi piatti di carne bianca o insalate. Ecco come realizzarla:

1 yogurt bianco intero

1 grosso cetriolo , pelato, privato dei semi e grattugiato

, pelato, privato dei semi e grattugiato sale

un cucchiaino di garam masala (oppure un mix di pepe nero, cardamomo, cannella, chiodi di garofano, coriandolo essiccato, noce moscata, curcuma e semi di finocchio macinati)

una manciata di foglie di menta fresca

Metti in una ciotola il cetriolo grattugiato e strizzato bene per eliminare l’acqua, lo yogurt, le spezie e lascia riposare per un’ora in frigo per amalgamare i sapori. Trita la menta, versala sulla preparazione e servi in tavola.

Il cetriolo viene consumato principalmente crudo. Poiché contiene acqua di vegetazione amarognola, una volta tagliate le due estremità del cetriolo, prenderne una, immergerla nel sale marino integrale e strofinarla sull’estremità dalla quale è stata tolta con movimenti circolari; si formerà una piccola quantità di schiuma: togliendo la schiuma, verrà eliminata anche la sostanza amara.

5. I Pomodori

I pomodori contengono licopene, che aiuta a combattere le malattie croniche, vitamine, folati, potassio e fibre. Un pomodoro di media taglia apporta appena 25 calorie.

Ad oggi il pomodoro è il re indiscusso delle tavole italiane, specie nella stagione calda, anche perché è “carico” di sostanze nutritive utili al nostro organismo. Ma questo frutto (non ortaggio se si vuole essere precisi) ha un altra preziosissima capacità, cioè quella dimagrante. Alcuni studi sul comportamento alimentare hanno evidenziato come in un regime dietetico andrebbero preferiti gli alimenti che hanno una densità energetica inferiore alle 100 calorie per 100 grammi. Ma non è tutto.

Contiene anche acido citrico e acido malico; l’effetto combinato di queste due sostanze agisce sulle papille gustative e conferisce quel sapore particolare, stimolando molto più velocemente il senso di sazietà.

E a far sentire lo stomaco pieno contribuisce anche la presenza di acqua e fibre. Insomma, un alimento perfetto per perdere peso, dato che ci fa mangiare meno e ha pochissime calorie. Il pomodoro centrifugato ha, per esempio, solo 15 calorie, mentre il passato di pomodoro solo 18 calorie.

Come usare il pomodoro in cucina

Il pomodoro è molto versatile in cucina. Con esso si possono creare un’infinità di piatti, dai primi ai secondi finendo per i centrifugati. Ma perché sia veramente dietetico il pomodoro deve essere consumato crudo e deve stare lontano dalla frittura, oppure cotto al forno o in pentola, a pezzi o nella classica passata.

Via libera alla passata di pomodoro e ai pelati in scatola, in quanto alimenti facilmente digeribili, leggeri e poco calorici, capaci di mantenere sostanzialmente inalterate le proprietà nutrizionali dell’ortaggio fresco.

Non è male usarli per preparare un sugo con un soffritto light di aglio, cipolla e un filo di olio, mentre è bene fare attenzione ai sughi pronti, che normalmente sono ben più calorici di quelli preparati in casa, per cui nel caso ci si trovasse ad acquistare uno di questi sarebbe bene optare per varianti con meno grassi e non aggiungendo olio o intingoli alla preparazione.

6. Pompelmo

Ricco di fibre, blocca la fame e stabilizza il livello di zuccheri nel sangue. E’ il miglior amico della dieta. Il pompelmo è povero di calorie (poco più di 30 per 100 g di prodotto edibile), ma ricco di vitamine, tra cui spiccano la C e la A; si apprezza anche per il discreto contenuto di Sali minerali, tra cui si annoverano il potassio, il rame, il magnesio e il selenio. Il frutto è noto anche per il suo alto quantitativo di naringenina (o naringina), un flavonoide responsabile del suo caratteristico gusto amaro e dotato di spiccate attività antiossidanti e antinfiammatorie.

Il pompelmo è un potente drenante, riduce il colesterolo, i trigliceridi e i valori pressori, rendendolo grande alleato della salute del sistema cardiovascolare ed è spesso annoverato per le sue proprietà dimagranti.

Alcuni studi effettuati su pazienti obesi e con sindrome metabolica hanno dimostrato come l’utilizzo giornaliero di pompelmo abbia apportato alcuni miglioramenti sia sul peso che sulla resistenza all’insulina.

Il consumo costante di pompelmo ha anche dato buoni risultati sulla riduzione della circonferenza addominale e dei lipidi ematici. Fibre e pectina donano un alto potere saziante, riducendo la sensazione di fame e migliorando sia la digestione, sia il transito intestinale: anche questi sono aspetti da non sottovalutare per chi vuole dimagrire e combatte con la bilancia e i vestiti che stringono un po’ troppo!

Come usare il pompelmo in cucina

Si pensa che per il suo sapore amaro, il pompelmo non trovi molto spazio in cucina. Cosa non vera perché esso si presta a molte ricette. Per esempio come antipasti fantasiosi e “digestivi” prova a tagliare a metà il pompelmo e a spruzzarlo di gin: una vera delizia! Oppure, puoi anche creare delle coppe molto chic e di scena: dividi a metà i pompelmi, ricava la polpa senza rompere la buccia e utilizzale come contenitore del tuo aperitivo. Al suo interno puoi decidere di metterci qualsiasi cosa, da una bella insalata di gamberetti e salsa cocktail ad un semplice spezzatino di pollo.

Puoi usare il pompelmo anche come condimento per le tue ricette. Procedi così: togli la buccia dal tuo pompelmo e taglialo con un coltello a lama molto sottile a spicchi. Una volta che le fette saranno pronte, aggiungile a qualsiasi tipo di insalata, come quella semplice di grana e rucola. Inoltre si abbina benissimo anche a secondi, meglio se freddi, come ad esempio prosciutto crudo, bresaola o pesce spada affumicato.

7. Melone

Appena 250 grammi di melone garantiscono il 100 per cento della dose di vitamine A e C giornaliere. Il melone è composto per il 90 per cento di acqua: 34 calorie a porzione, pertanto è un frutto alleato della dieta. Inoltre ha un elevato potere saziante ed ha potere diuretico, utile per depurare i reni. Previene inoltre la disidratazione dovuta alla sudorazione eccessiva del periodo estivo e permette di reintegrare i sali minerali persi.

Il melone è un frutto ricco di antiossidanti, soprattutto beta-carotene, di sali minerali, in particolare potassio, e vitamine. Tra queste, le più abbondanti sono la vitamina C e i folati. E’ un ottimo diuretico, protegge la pelle e la vista e svolge una buona azione antiossidante. L’elevato contenuto di acqua del melone e la buona quantità di potassio stimolano la diuresi e quindi contrastano la ritenzione idrica e la comparsa della cellulite.

Come usare il melone in cucina

Il melone va consumato fresco, dopo aver eliminato la buccia e i semi. Può essere gustato come spuntino a metà mattina o pomeriggio oppure può anche essere utilizzato per preparare frullati e succhi dissetanti. Ottimi gli accostamenti con fragole, pesche, limone, cetrioli, sedano o albicocche.

La dolcezza del melone è naturalmente adatta per i dessert e i drink, ma ancora più sorprendente è nei piatti salati, tanto da indurre gli chef a utilizzarlo per guazzetti e risotti. Perfetto anche come antipasto da accostare a gamberetti e formaggi vari.

Di seguito, una ricetta golosa e facile da preparare per uno spuntino o per la colazione: la crema di melone, yogurt e cetrioli

Ingredienti

200 g di yogurt al naturale vaccino o di soia

1 cetriolo

4 fette di melone

1 limone

1 piada di farro all’olio d’oliva

menta fresca

olio extravergine d’oliva

sale

pepe nero

Procedimento

Tagliamo a dadini il melone e lo condiamo con sale, poco pepe, olio. Mescoliamo, lasciamo insaporire e intanto peliamo e facciamo a dadini la parte esterna del cetriolo, eliminando i semi.

In una ciotola mescoliamo lo yogurt con il succo di un limone, sale, pepe nero, la menta fresca e i dadini di cetriolo.

Frulliamo tutto al mixer aggiungendo a filo qualche cucchiaio d’olio per far montare la salsa.

Disponiamo sul fondo dei bicchieri la crema di yogurt e cetrioli, completiamo con il melone e una macinata di pepe nero e serviamo con la piada tostata e tagliata a striscioline. 8. Lattuga Una porzione di lattuga (100 grammi) comporta dalle 15 kcal. Questo rende la lattuga uno dei super-alimenti perfetti per dimagrire. La lattuga possiede la capacità di reidratare il corpo umano ed è utile per l’apparato digerente. Nel linguaggio comune viene erroneamente chiamata “insalata” mentre in realtà insalata è il piatto che si prepara utilizzando la lattuga. E’ composta per il 95% da acqua, questo rende la lattuga un cibo ideale per contrastare la ritenzione idrica e la cellulite .La sua composizione con grassi quasi del tutto assenti e carboidrati complessi rappresentati dalla fibra non digeribile, la rende particolarmente indicata per chi è in situazione di sovrappeso. Come usare la lattuga in cucina La lattuga è la regina delle insalate ma non solo per quello che viene usata. Essa, infatti si presta a molte altre ricette culinarie sorprendenti. Non lo sai? Ecco qualche ricetta da provare a casa con solo qualche foglia di lattuga. Non importa se sia Iceberg, trocadero o romanella, la lattuga va bene tutta! Lattuga in padella: facciamola saltare molto semplicemente con olio, aglio e peperoncino, semplicissima, è deliziosa. Tortiglioni con pesto di lattuga: facciamo appassire la lattuga in padella con poco olio e aglio. Eliminiamo l’aglio, frulliamo la lattuga con pinoli, parmigiano, sale, pepe e panna da cucina. Usiamo questo ‘pesto’ per condire la pasta cotta al dente. Risotto alla lattuga: facciamo saltare la lattuga con olio e cipolla tagliata a pezzetti, aggiungiamo il riso e facciamolo tostare. Aggiungiamo brodo di carne o vegetale e portiamo a cottura il riso, salando alla fine. Mantechiamo con abbondante parmigiano e una noce di burro. Minestra di orzo e lattuga: facciamo un soffritto finissimo con carota e cipolla e facciamo cuocere con poco olio. Aggiungiamo la lattuga tagliata a listarelle, poi copriamo con il brodo di pollo o di verdure. A bollore, versiamo un pugno di orzo, aggiustiamo di sale e serviamo con parmigiano. Può essere più o meno brodoso o asciutto, in base alle nostre preferenze. Lattuga alla griglia: tagliamo in quattro parti, in verticale, un cespo di lattuga. Grigliamoli velocemente su una piastra ben calda, dopo averli leggermente oliati. Condiamo con una salsa fatta mescolando due cucchiai di senape, un cucchiaio di aceto di mele, un cucchiaio di olio, una spruzzata di limone, un cucchiaio di parmigiano grattato, sale e pepe. Lattuga ripiena: usando le foglie di lattuga al posto della verza. Focaccia alla lattuga: facciamo appassire in padella la lattuga con olio, aglio, acciughe e olive nere. Stendiamo la base della focaccia su una teglia unta di olio, aggiungiamo la lattuga, dei pinoli e ancora un filo di olio e un pizzico di sale grosso. Cuociamo in forno a 200 gradi per circa 20 minuti. Crema di lattuga e piselli: facciamo soffriggere la lattuga con della cipolla tritata, aggiungiamo una manciata di piselli surgelati, una patata e versiamo brodo vegetale. Portiamo a cottura le verdure, frulliamole bene e saliamole. Per rendere tutto più cremoso, possiamo aggiungere poca panna da cucina o formaggio philadelphia. 9. Piselli I piselli contengono una discreta quantità di vitamine A e C, ma anche B1, B2 e PP, contiene anche potassio, calcio, magnesio, fosforo. Il suo apporto calorico è il più basso tra i legumi se consumato fresco o surgelato o in lattina, circa 75 calorie per ogni 100gr. Se invece sono secchi si arriva a poco meno di 300 calorie ogni 100gr! Come usare i piselli in cucina

I piselli si possono mangiare freschi, estratti dal baccello e pronti per la cottura e il consumo, oppure li troviamo surgelati e anche essiccati (abitualmente questi arrivano da piante della specie da terra o nana). Ma la principale conservazione è quella in barattolo essendo anche tra i primi prodotti a essere commercializzato in questo modo, grazie alla possibilità di una lunga conservazione. Anche l’essiccazione, come molti altri legumi permette una conservazione lunga, per il consumo vanno però reidratati semplicemente immergendoli in acqua.

I piselli in cucina si possono usare in vari modi, i più comuni sono cotti al burro, oppure i piselli con dadini di prosciutto o di pancetta, se con il pesce le classiche seppie coi piselli, ma si sposa bene con il riso, con la pasta, in minestra o magari in polpetta. Insomma, i modi di usare i piselli in cucina sono innumerevoli.

10. Arance

Le arance oltre ad essere uno dei frutti più ricchi di vitamina C è considerato anche un alimento perfetto per perdere peso. Nelle arance sono presenti minerali come sodio, rame, selenio, fosforo e zinco, e vitamine varie tra cui la vitamina A, quelle del gruppo B e una grande quantità di vitamina C, la quale ha diverse proprietà tra cui il compito di rafforzare il sistema immunitario e prevenire i disturbi cardiovascolari.

Contengono flavonoidi tra cui l’esperidina, capace di abbassare la pressione sanguigna e ridurre il colesterolo, e il beta-carotene, con proprietà antiossidanti. Vanta proprietà depurative, digestive e ha un effetto calmante utile in caso di stress e ansia.

Come usare le arance in cucina

Non c’è modo migliore che iniziare la giornata con una spremuta d’arancia, ricca di vitamine e dal gusto gradevole, consigliamo di bere la bevanda appena fatta e di non filtrarla per godere al massimo delle sue proprietà benefiche.

Il sapore delle arance può essere più o meno agre, così come gli spicchi possono essere più o meno succosi, queste caratteristiche possono variare in base alla varietà delle arance. Le arance, oltre ad essere consumate sotto forma di spremuta d’arancia, possono essere usate per la preparazioni di diversi piatti sia dolci che salati.

Nei dolci è facile inserirle: grattugiando della buccia di arance biologiche, farcendo una crostata con della marmellata di arance, oppure usando il suo succo per dolci dal profumo agrumato. Per chi ha problemi a digerire il lattosio o segue una dieta vegana nelle ricette dei dolci è possibile sostituire il latte vaccino con il succo d’arancia.

Tra le ricette salate con le arance molto nota è l’insalata di arance. Per prepararla vi basta pelare a vivo l’arancia (ossia eliminare le pellicine esterne degli spicchi), tagliarla a fettine e condirla con aglio tagliato finemente, sale e olio extravergine d’oliva, c’è chi aggiunge olive, chi i finocchi affettati sottilmente, insomma può essere personalizzata a proprio gusto.

In fine le arance si adattano per la preparazione di frullati ed estratti, insieme ad altra frutta sono in grado di conferire maggiore fluidità alla bevanda.

