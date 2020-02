Il governatore della Lombardia si è messo in quarantena

Coronavirus: Attilio Fontana si è messo in quarantena.

Ieri, il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha deciso di mettersi in quarantena, annullando la conferenza prevista in giornata e parlando in diretta su Facebook.

La scelta, del tutto precauzionale, è nata dal fatto che una sua stretta collaboratrice è risultata positiva al Coronavirus.

Fontana, infatti, ha già effettuato il test ed è risultato negativo.

L’auto quarantena durerà 14 giorni.

Guarda il video per saperne di più.