GF Vip | Anna Wolf, la fidanzata di Andrea Denver, ha rivelato di aver inviato un video messaggio al concorrente di Alfonso Signorini, ma la clip non gli è mai stata mostrata

Dall’inizio di questa quarta edizione del GF Vip, si è a lungo parlato dell’assenza della fidanzata di Andrea Denver. Tant’è che in molti, sia all’interno della casa che al di fuori del programma, si sono chiesti se davvero esistesse o fosse soltanto una scusa per non permettere alle altre concorrenti di Alfonso Signorini di avvicinarsi.

A distanza di settimane Anna Wolf, la fidanzata di Andrea Denver del GF Vip, è venuta allo scoperto, chiarendo che non è mai stata sua intenzione “nascondersi” dall’occhio delle telecamere, ma che semplicemente non è stata resa partecipe. Qualche tempo fa, infatti, la redazione di Alfonso Signorini le avrebbe chiesto di inviare un video al bel modello, video che non gli è mai stato mostrato.

Anna Wolf tranquillizza Andrea Denver al GF Vip: “Sono sempre con te”

Anna Wolf ci ha tenuto a tranquillizzare, attraverso un video pubblicato sui social, Andrea Denver al Grande Fratello Vip, nonostante qualche tempo fa avesse confidato di volere un confronto con lui nella casa.

“Mi hanno detto che spesso sei giù di morale e che sei preoccupato per quello che io possa pensare di te” ha esordito la modella. “Ma voglio che tu sappia che non c’è nessun motivo al mondo per cui tu debba preoccuparti. Io ti amo e ti aspetto, ricordati che sono sempre con te” ha concluso la fidanzata di Andrea Denver del GF Vip.

Probabilmente il videomessaggio girato da lei sarebbe dovuto andare in onda al Grande Fratello Vip durante la puntata di San Valentino, ma non è ancora chiaro se la produzione sceglierà o meno di inviarlo al bel modello durante il corso delle prossime puntate.

Andrea, intanto, continua il suo percorso nella casa anche se non ha conquistato tutti i suoi compagni di viaggio. Valeria Marini, ad esempio, lo ha definito privo di personalità.

Dopo questa rivelazione sul web, Alfonso Signorini farà entrare Anna Wolf nella casa per un confronto con Andrea Denver? Staremo a vedere.