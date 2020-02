Fabrizio Moro pubblica su Instagram la foto dello splendido regalo della sorella Romina: “avete lo stesso dono”, scrivono i fans.

L’arte scorre nelle vene della famiglia Mobrici, vero cognome di Fabrizio Moro. Se il cantautore romano esprime la propria arte con la musica scrivendo canzoni che arrivano direttamente al cuore del suo pubblico, la sorella Romina si esprime attraverso la pittura.

Oltre ad essere una tatuatrice professionista come testimoniano i numerosi tatuaggi di Moro, Romina è anche una bravissima pittrice come dimostra il ritratto del fratello che lo stesso Fabrizio ha pubblicato su Instagram.

Fabrizio Moro, il ritratto realizzato dalla sorella Romina conquista tutti: “avete lo stesso dono”

La foto che vedete qui in alto è il ritratto di Fabrizio Moro realizzato dalla sorella Romina e che rappresenta fedelmente non solo i lineamenti fisici del viso e della mano del cantautore romano, ma anche la profonda espressione del suo sguardo. Un ritratto assolutamente perfetto che ha conquistato i fans del Moro che conoscevano già il grande talento artistico della sorella che è solito usarlo come cavia per i tatuaggi.

“Sono la sua cavia” è solito affermare Fabrizio parlando dell’attività di tatuatrice della sorella. Il corpo di Moro è ricoperto da numerosi tatuaggi tra i quali spiccano quelli con i nomi dei suoi bambini, Libero e Anita e quelli con i titoli dei suoi album e di alcune canzoni come Pensa, L’inizio, Libero, Via delle girandole 10, Figli di nessuno, ma anche un cuore al cui interno c’è la scritta Punk.

Fabrizio, molto legato alla sorella Romina (qui il suo profilo Instagram per vedere i suoi splendidi lavori) e al fratello Filippo con i quali ha uno splendido rapporto, ha così deciso di condividere il suo ritratto realizzato proprio dalla sorella e che, sui social, sta riscuotendo un grandissimo successo.

“Avete lo stesso dono, solo che tu ti esprimi con la musica, tua sorella su una tela. Siete veramente straordinar”, ” Ha dipinto fedelmente la perfezione del tuo volto!….. Complimenti alla sorellina!”, “Stupendoooo! Sei tu …sono i tuoi occhi”, “Romina diventa sempre più brava! Complimenti”, “l’arte è di famiglia”, “bellissimo, siete due grandi artisti”, “in famiglia avete tutti un talento enorme”, “tua sorella è proprio brava”, scrivono i fans.