Come eliminare i cattivi odori dal frigo

Il frigo è un elettrodomestico utile per la conservazione degli alimenti, è opportuno averlo sempre pulito, ma come eliminare i cattivi odori? Scopriamolo.

Quante volte vi è capitato di aprire il frigo ed ha un odore sgradevole?

Sapete come fare per pulire i vari ripiani, in modo che vi permetterà di eliminare i cattivi odori?

Il frigorifero è uno strumento indispensabile in ogni casa, senza il quale non si potrebbero conservare molti alimenti. Ma è pur vero, che bisogna garantire una pulizia costante, per la sicurezza alimentare. Ricordate che basta del pesce non conservato in un contenitore a chiusura ermetica, oppure lasciare i broccoli, cavoli e melone un po’ troppo maturo e nel frigorifero rimangono i cattivi odori.

Per fortuna ci sono dei metodi naturali molto semplici ed efficaci per occuparci anche di questo problema: vediamoli insieme!

Scopriamo come

Eliminare i cattivi odori dal frigorifero

Non è un’impresa difficile tenere il frigo sempre pulito e profumato, è sgradevole, aprirlo e sentire un cattivo odore, scopriamo come fare per igienizzare in modo facile e veloce.

A volte rimangono in frigo , alimenti che tendono a deperirsi, che emanano odori sgradevoli, oppure alimenti che hanno un odore poco gradevole anche se sono in perfetto stato come:

pesce

melone troppo maturo

cipolla

aglio

E’ un problema abbastanza frequente ma si risolve in poco tempo e con semplici prodotti, del tutto naturali.

Innanzitutto, il frigo va svuotato e pulito tutto, in questo modo, si elimineranno i cattivi odori e si igienizzerà al meglio.

Ecco allora tutti i rimedi naturali più comuni che mantengono il frigorifero profumato ed elimina tutti i cattivi odori.

1- Aceto e bicarbonato

L’aceto è il prodotto, per eccellenza che elimina i cattivi odori, oltre alla soluzione con l’acqua da utilizzare per la detersione dei diversi ripiani, potete anche aggiungere anche un pò di bicarbonato. Basta mettere in un bicchiere e posizionarlo in un angolo del frigorifero, così assorbirà i cattivi odori.

Per la pulizia di tutto il frigorifero e per eliminare eventuale sporco insistente, potete preparare una soluzione di acqua e bicarbonato, ecco come.

In una ciotola, aggiungete qualche goccia di aceto bianco e bicarbonato, poi pulite con una spugnetta tutti il frigo, compresi i ripiani e lasciate agire per qualche minuto. Se i ripiani in vetro, sono particolarmente sporchi, toglieteli e lasciateli in ammollo in una bacinella d’acqua con un bicchiere di aceto bianco.

2- Caffè

I fondi di caffè sono un rimedio perfetto per evitare i cattivi odori, metteteli in un bicchiere all’interno del frigorifero, noterete che i cattivi odori, scompariranno del tutto.

3- Limone

Il limone è uno dei rimedi più conosciuti, basta mettere una fettina su un piattino, che posizionerete in fondo al frigo, noterete subito che i cattivi odori scompariranno.Potete lasciarlo in frigo per 5 giorni e poi lo sostituire.

4- Patate

La patate è un rimedio della nonna, sempre molto attuale, basta sbucciarne una e lasciarla in frigorifero per un paio di giorni, poi toglietela altrimenti puzzerà. Perfetta per eliminare l’odore del melone.

5- Carbone attivo

E’ un rimedio poco conosciuto, ma molto efficace, il carbone attivo è utilizzato per ridurre il gonfiore, ma anche per eliminare gli odori. Basta metterne un pò in una vaschetta e la lasciate su uno o anche più ripiani del frigo, l’effetto sarà immediato.

Come far profumare il frigo

Una volta eliminati i cattivi odori, è importante avere un frigorifero profumato, scopriamo come fare, utilizzando prodotti naturali.

Bicarbonato: mettere in un bicchierino il bicarbonato, posizionatelo in un angolo del frigo, così assorbe gli odori.

mettere in un bicchierino il bicarbonato, posizionatelo in un angolo del frigo, così assorbe gli odori. Chiodi di garofano: in un piattino, mettete una fettina di limone o di arancia con dei chiodi di garofano, un connubio perfetto che assorbirà i cattivi odori, ma allo stesso tempo, sprigionerà un profumo piacevole a lungo.

in un piattino, mettete una fettina di limone o di arancia con dei chiodi di garofano, un connubio perfetto che assorbirà i cattivi odori, ma allo stesso tempo, sprigionerà un profumo piacevole a lungo. Estratto di vaniglia: chi ama i profumi dolci, potete provare ad inzuppare un batuffolo di cotone nell’estratto di vaniglia, posizionatelo su un piattino per 2 giorni.

Come evitare la formazione dei cattivi odori?

I cattivi odori in frigo si possono evitare, adottando delle semplici precauzioni, ecco quali:

1- riporre gli alimenti che hanno un odore poco gradevole, all’interno dei contenitori ermetici;

2- controllare la carne e le verdure: in modo che vadano a male, il consiglio sarebbe quello di lavare e asciugare bene le verdure prima di metterle in frigorifero. In questo modo l’umidità non farà marcire le verdure;

3- pulire il frigo almeno una volta a settimana.