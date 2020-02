Diana Del Bufalo ha finalmente chiuso il capitolo della sua vita con Paolo Ruffini e si gode la sua felicità con il suo nuovo fidanzato

Archiviata la sua storia con Paolo Ruffini, Diana Del Bufalo che ha ammesso di aver sofferto molto per il conduttore, ha finalmente voltato pagina e ha ritrovato la felicità accanto ad un altro ragazzo. L’identità dell’uomo che è riuscito a fare breccia nel cuore della bella Diana, ve l’avevamo già svelata.



Si tratta di Edoardo Tavassi, fratello della più famosa Guendalina, influencer ed ex concorrente del Grande Fratello. Inizialmente, sul web, circolava la notizia che avrebbe voluto insieme Diana e Cristiano Caccamo, ma la voce è stata subito smentita. La conduttrice televisiva ed Edoardo sono stati pizzicati insieme dal settimanale “Chi” e non hanno fatto nulla per celarsi all’obiettivo dei fotografi, limitandosi semplicemente a passeggiare amorevolmente. Diana Del Bufalo, non ha mai nascosto di credere fortemente nell’amore e nella sua potenza e armatasi di una grande dose di positività, anche dopo la rottura con il suo ex fidanzato, non si è lasciata abbattere, riprendendo in mano la sua vita, quella lavorativa prima e quella sentimentale poi, rendendole entrambe piene ed appaganti.

Diana Del Bufalo felice con Edoardo: i due non si nascono più

Diana Del Bufalo, dopo aver vissuto un periodo di grande sofferenza a causa della rottura con il conduttore Paolo Ruffini, ha finalmente voltato pagina e ritrovato l’amore accanto ad un altro uomo.

Edoardo Tavassi è riuscito a far spuntare di nuovo un sorriso sul volto della bella conduttrice, che non ha fatto nulla per nascondere la sua ritrovata serenità, ma l’ha addirittura condivisa sui social, rasserenando i suoi followers e incoraggiandoli a cercare sempre l’amore, che arriva per chi nella vita semina bontà.

Diana Del Bufalo però, anche nei suoi periodi più bui, non si è mai lasciata prendere dallo sconforto e ha afferrato con sicurezza le redini della sua vita, dirigendola verso la positività e il successo.

Di questa rinnovata felicità di Diana sarà sicuramente contento Paolo Ruffini, che anche dopo la loro rottura, si è sempre detto dispiaciuto per la sofferenza causata alla sua ex fidanzata.

Gina D’Antonio