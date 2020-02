Come evitare di offendere il partner in base al suo segno zodiacale

Come comportarsi con il partner per evitare di offenderlo.

Quando si vive un rapporto a due, ci sono tante cose che possono creare tensioni e nervosismo tra le due parti e spesso si rischia di litigare quando, invece, si potrebbe andare d’accordo senza grossi problemi. Spesso, infatti basta una parola sbagliata o un gesto che dall’altra parte è visto in modo negativo e le cose possono prendere una brutta piega. Come fare quindi ad evitare simili problemi? Prima di tutto è utile conoscere il partner e riuscire a prevedere già da se cosa può spingerlo a prendersela. Oltre a ciò si può seguire il consiglio delle stelle.

Spesso, infatti, i motivi per cui ci si offende possono dipendere in qualche modo dell’influsso delle stelle. Oggi, quindi, dopo aver visto come cambiano i segni zodiacali dopo una sofferenza e quali sono i segni dello zodiaco che amano vivere secondo le proprie regole, scopriremo qual è la cosa che può far offendere il partner. Trattandosi di un argomento legato al modo di essere e di sentire, il consiglio è quello di controllare anche l’ascendente del suo segno zodiacale in modo da avere un parere più chiaro della situazione.

Oroscopo – La cosa che è meglio non fare mai con il partner

Ariete – Mostrarti distratta

Se c’è una cosa che rende nervosi gli uomini dell’Ariete, questa è il sentirsi messi da parte o scarsamente considerati. Per non farli offendere è quindi importante dar loro tutta l’attenzione possibile, specie se stanno parlando o se hanno deciso di trascorrere del tempo speciale insieme. Mostrarsi concentrata su altro sarebbe come dirgli che non conta poi molto e questo, ovviamente, lo porterebbe ad offendersi e anche molto. E visto che quando se la prende, il nativo dell’Ariete sa essere piuttosto pesante, meglio evitare fin quando è possibile.

Toro – Non rispondergli che lo ami anche tu

Diciamocelo, l’uomo del Toro ama fare il duro ma, in fondo in fondo, ha bisogno di sentirsi rassicurato e di sapere che al proprio fianco ha qualcuno che tiene davvero a lui. Non rispondere ad un suo ti amo o farlo in modo evasivo o distratto, è qualcosa che rischia di ferirlo più di quanto non voglia ammettere. E quando l’uomo del Toro si sente ferito, tende a prendere le cose con molta serietà. Per evitare di far si che si offenda è quindi meglio dirgli chiaramente ciò che si prova. In questo modo si sentirà soddisfatto e indubbiamente più amato.

Gemelli – Contraddirlo

L’uomo dei Gemelli ama sapere che la sua dolce metà lo ammira e lo stima. Per questo motivo quando viene contraddetto, specie se è sicuro di essere nel giusto, finisce con il prenderla in modo molto personale. Per fortuna tende a farsi scivolare le cose addosso ed il suo risentimento non durerà mai più di qualche ora. Se si riesce a non farlo sentire offeso, però, è sicuramente meglio. Dopotutto stiamo parlando di un segno zodiacale estremamente lunatico. E se mai dovesse adombrarsi chissà quanto tornerebbe ad essere sorridente.

Cancro – Ignorarlo

L’uomo del Cancro è una persona sensibile, che ama sentirsi sempre al centro dell’attenzione di chi lo ama e che vive più dubbi e paure di quante non cerchi di mostrare. Questo significa che ignorarlo senza un motivo può scatenargli tante di quelle ansie da spingerlo ad offendersi in prima battuta e da portarlo a mettere il broncio subito dopo. Molto meglio prestargli sempre la giusta attenzione e fargli arrivare ciò che si prova per lui. In questo modo si avrà un compagno sicuramente più felice e disposto a ricambiare l’amore nel miglior modo possibile.

Leone – Non dargli ragione in pubblico

Per quanto appaia più che altro come una persona bisognosa di conferme, l’uomo del Leone è anche molto orgoglioso. E se c’è una cosa che non tollera è sentirsi preso scarsamente in considerazione dalla persona che ha scelto come compagna. Per lui, la partner è prima di tutto una spalla e non dargli ragione, a meno di non avere validi motivi, è qualcosa che lo ferisce al punto da farlo offendere. La cosa peggiora di gran lunga se ciò avviene davanti a terzi. In tal caso, infatti, potrebbe subentrare anche la rabbia e sarebbe decisamente difficile farla andar via. Se la regola d’oro è quindi quella di dargli sempre ragione, una ancor più preziosa potrebbe essere quella di non scegliere di agire in modo diverso proprio quando si in mezzo agli altri.

Vergine – Dirgli che ha torto

L’uomo della Vergine ama avere sempre ragione. In primo luogo perché è convinto che sia davvero così e, subito dopo, perché non ama essere messo in discussione. Quando ciò avviene, infatti, tende a vivere la cosa come un tradimento, specie se a dargli torto è qualcuno che reputa vicino. Se si vuole andare d’accordo ed evitare di offenderlo, quindi, è importante non dargli mai torto e se la cosa diventa indispensabile, farlo con la dovuta attenzione e tutta la cura possibile. Per lui sarà infatti sempre un brutto colpo da ricevere.

