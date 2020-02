Allerta Gelato Fior Fiore Coop | Ritirato per presenza allergeni

Allerta gelato alla Mandorla d’Avola Fior Fiore Coop | Il Ministero della salute avverte: presenza di allergeni in alcuni lotti in commercio – Il modello di richiamo

Il Ministero della salute ha pubblicato il 24 febbraio 2020 un altro “caso” sospetto alimentare. Parliamo del Gelato alla Mandorla d’Avola Fior Fiore a marchio Coop. Il prodotto è stato trovato con presenza di allergeni. Dopo il recente richiamo, sempre da parte del Ministero per le Capsule caffè Dolce Gusto, ritirate dal mercato per presenza di plastica, ecco spuntare un altro modello di richiamo alimentare. Scopriamo tutto sul prodotto in questione e quali effetti sulla salute se consumato dai cittadini.

Ritirato Gelato Fior Fiore Coop | Presenza di allergeni

La Coop ha dovuto ritirare dal mercato e dai suoi frigoriferi il gelato alla mandorla d’Avola Fior Fiore Coop nella vaschetta da 300 grammi, il motivo è una disattenzione, che può risultare grave, nel confezionamento ed etichettatura del prodotto. Infatti, come si evince dal modello di richiamo del Ministero della Salute, l’etichetta non forniva esatte informazioni al consumatore che l’acquistava.

Dalle etichette non veniva segnalata la presenza nel prodotto di soia che potrebbe nuocere, se ingerita, alle persone intolleranti e allergiche, in modo grave o meno grave.

I lotti relativi al richiamo del prodotto in allerta sono segnalate con le scadenze di:

maggio 2021

giugno 2021

settembre 2021.

La Coop ha deciso di informare in questo modo i consumatori allergici o intolleranti alla soia che le date di scadenza sopra indicate potrebbero contenere tracce di soia.

In via precauzionale Coop ha già provveduto a ritirare il prodotto con le date di scadenza indicate dalla vendita. Coop poi invita i consumatori allergici o intolleranti che avessero già acquistato il prodotto a non consumarlo e a restituirlo al punto vendita per ottenere il rimborso.

I soggetti allergici alla soia non devono assolutamente consumare il prodotto, per tutti gli altri soggetti non allergici il prodotto può essere usato con tranquillità. Alle persone che sono in possesso del prodotto e che sono a rischio di mangiarlo il consiglio è quello di gettarlo via oppure di riportarlo dove lo hanno acquistato, verranno rimborsati dell’intero importo pagato anche se non si è in possesso dello scontrino che ne attesta l’acquisto.

I sintomi se viene ingerito da persone allergiche alla soia

Se questo prodotto venisse ingerito dai soggetti allergici le conseguenze possono essere abbastanza gravi tipo: fiato corto, tosse, asma e difficoltà a respirare. Ancora altri sintomi che si possono verificare sono: si possono gonfiare gola, palato e labbra, vomito e nausea, diarrea, crampi addominali, orticaria e mal di testa.

In casi gravi si può arrivare a shock anafilattico. Se dovessero comparire alcuni di questi sintomi, rivolgersi subito ad un medico.

(Fonte: ministerodellasalute.it)