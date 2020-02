Valentina Dallari contro Elisa De Panicis: “Solo segatura nel cervello”

Valentina Dallari, apprese alcune dichiarazioni di Elisa De Panicis che in maniera superficiale si è lamentata della sua forma fisica, sbotta contro di lei in uno sfogo su Instagram

Valentina Dallari, ex tronista di Uomini e Donne, è una ragazza abbastanza schietta a diretta, che di certo non le manda a dire. Venuta fuori da un periodo difficile a causa di un crollo dovuto a dei disturbi alimentari, la Dallari si è mostrata sempre sensibile a questo genere di tematica e si è sempre risparmiata dal dispensare consigli su alimentazione e diete dimagranti, proprio perché ritiene che questo genere di indicazioni debbano essere richieste a chi è competente e non rischia di fare danni.

Nemica giurata della superficialità, Valentina Dallari, imbattendosi in alcuni video di Elisa De Panicis che ha dichiaratamente ammesso di non apprezzare molto la sua forma fisica, già abbastanza esile, ultimamente, e ha affermato con altrettanta superficialità di vedersi grassa e di voler immediatamente provvedere a questo “problema”. La questione, ovviamente non è andata giù alla Dallari, che ha prontamente risposto con una storia sul suo profilo Instagram, dicendosi stufa di questo genere di persone che sembrerebbero avere la segatura al posto del cervello.

Valentina Dallari su Elisa De Panicis: “Non sopporto chi dice di essere grasso e non lo è”

Elisa De Panicis ci è cascata di nuovo. L’influencer, dopo il suo scivolone circa la questione della diffusione del Coronavirus, rispetto alla quale si è detta contenta che per una volta è il Sud, che non è stato contagiato dall’epidemia, ad aver vinto rispetto al Nord, suscitando con queste parole l’indignazione del web, ha espresso un altro pensiero con altrettanta superficialità. A farlo notare ci ha pensato Valentina Dallari che, essendo molto sensibile alle tematiche che riguardano la corretta alimentazione e la cura del corpo, ha ritenuto inaccettabili le parole della De Panicis, che in un video si è detta scontenta della sua forma fisica, promettendo a tutti di ritornare presto in forma.

Nello specifico, Valentina Dallari condanna la tendenza di alcune persone a dichiararsi grasse, quando in realtà non lo sono, diffondendo una percezione distorta di quello che è l’equilibrio corporeo e la giusta forma fisica.

Valentina Dallari non ha mai nascosto che secondo lei, alla base del processo che dà il via a quelli che diventano veri e propri disturbi alimentari, ci sia l’ignoranza ma soprattutto la presunzione di chi si arroga il diritto di ergersi ad esperto di alimentazione, pretendendo di dispensare consigli indifferenziati per tutti, provocando danni gravi non solo fisici ma anche psichici.

Gina D’Antonio