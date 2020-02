Royal Family | Harry in UK senza Meghan, cosa c’è sotto questo ritorno

Il Principe Harry torna nel Regno Unito per espletare le ultime formalità da Royal prima della definitiva separazione dalla Famiglia Reale. Assente Meghan che lo raggiungerà i primi di marzo con il piccolo Archie.

“Non escludo il ritorno”, il Principe Harry prende le mosse – diciamo così – da Franco Califano facendo propria una delle massime più celebri del compianto cantautore romano. Harry, infatti, martedì notte è tornato nel Regno Unito: chiamatela nostalgia di casa o ultime formalità da componente della Royal Family prima del “divorzio ufficiale” dagli obblighi reali. Quel che più conta, forse, è che era da solo.

Berretto in testa, occhi bassi e uscita dal gate. Pronto a riabbracciare la terra natia, anche se per poco, non c’erano Meghan e Archie. Un chiaro segnale, secondo i più scaltri, che sta ad indicare quanto la sua dolce metà voglia immischiarsi il meno possibile negli affari di famiglia. Il modus operandi di Meghan Markle lascia presagire l’ipotesi di un “braccio di ferro” in atto con Elisabetta II e il resto della Famiglia Reale.

Harry torna in Inghilterra, il Principe prepara la scissione dalla Royal Family

Così come reale è ancora, malgrado quello che vogliono far intendere, il disappunto a Palazzo per questa scissione dei Sussex: il benestare della Regina è comunque arrivato, per placare gli animi (e le polemiche) ma fonti molto vicine a Buckingham Palace giurano che Sua Altezza questa ‘fuga economico-sociale’ di nipote e consorte se la sia legata al dito non poco.

Ad ogni modo, non è da escludere che, in questo periodo di permanenza in Inghilterra, Harry non venga invitato – con le dovute maniere – a ravvedere alcune sue scelte. Forse è proprio per questo che la moglie ha preferito rimanere in Canada, per evitare di subire pressioni d’ogni sorta. Fuori anche la creatura, che dovrà aspettare per rivedere sua nonna.

Quindi il Principe Harry dovrà espletare le ultime formalità da Royal e poi fare dietrofront, in questo congedo ci sarà anche Meghan. Non subito, però. Lei tornerà a farsi vedere dalle parti del Regno Unito il 5 marzo: imprescindibile la sua presenza ad un evento dedicato ai membri delle forze armate britanniche. Molto atteso anche l’arrivo della coppia alla Royal Albert Hall la sera del 7 marzo per un concerto benefico che omaggia e celebra i Royal Marines.

Ultima reunión familiare, dove prenderanno parte anche William e Kate (fra loro e i Duchi di Sussex attualmente non corre buon sangue), che avverrà il 9 marzo per il servizio del Commonwealth a Westminster Abbey. Prima d’allora Harry farà una capatina un evento degli Invictus Games con Jon Bon Jovi. Ultime mosse che anticipano un evento storico, dunque: la quiete prima della tempesta, poi sarà addio – formalmente parlando – per Harry e consorte con le radici inglesi. La potatura da quest’albero genealogico non passerà certamente sotto traccia: innanzitutto sui libri di storia e poi nelle ripercussioni socio-culturali del Paese.

