Scopri le previsioni meteo di domani con tutti i dettagli circa temperature, nuvolosità e molto altro ancora, così da esser veramente preparate a tutto.

Le previsioni meteo di oggi presentavano un’Italia all’insegna dell’instabilità o, per meglio dire, di un meteo in costante peggioramento.

Le nubi oscurano il sole e le prime gocce di pioggia bagnavano diverse aree della Penisola.

Ma adesso come evolverà ulteriormente la situazione? Scopriamolo insieme grazie alle previsioni del tempo di domani, giovedì 27 febbraio.

Previsioni meteo domani, giovedì 27 febbraio

Le previsioni mete di domani, un dettagliato prospetto che illustra che tempo farà su ognuna delle tre principali aree della Penisola, ci mostra un’Italia in cui il sole tenta un timido ritorno nel ruolo di protagonista.

Le nubi non demordono però e, lungo le ore della giornata, potrebbero tornare a oscurare il cielo portando anche qualche sporadica precipitazione qua e là.

Scopriamo però meglio nel dettaglio come la situazione meteorologica si evolverà questo giovedì lungo l’intera Penisola italiana. Arrivano le previsioni del tempo!

Nord

Il sole resiste nel settentrione che propone anche domani un cielo soleggiato ma con un nuovo aumento delle nubi e fenomeni piovosi in arrivo su Liguria e Alpi. Arriva poi anche la neve sino in collina sulle confinali. Le temperature si registrano in calo, con massime comprese tra i 9 e i 14 gradi.

Centro

Anche nelle regioni centrali la giornata si aprirà all’insegna del sole e del bel tempo ma, nelle ore del pomeriggio e della sera, la situazione tornerà a peggiorare, con fenomeni specie sulle aree tirreniche. La neve arriva anche sotto i 1000m e le temperature si registreranno in calo, con massime comprese tra i 10 e i 15 gradi.

Sud

Anche al meridione l’instabilità la fa da padrona, soprattutto al mattino e sul basso Adriatico. Migliora poi la situazione nel pomeriggio per avere infine un nuovo peggioramento dalla sera, specie a Ovest. Le temperature si attestano in diminuzione, con massime comprese tra gli 11 e i 16 gradi.

