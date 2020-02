Il consiglio per un contorno perfetto, tagliate bene in spicchi sia le patate che i carciofi , e conditeli per bene prima di infornarli, il risultato sarà perfetto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Carciofi sott’olio | da gustare con crostini e fettine di pane

Vediamo come prepararlo in modo facile e veloce.

E’ un contorno versatile, perfetto per accompagnare secondi di carne, di pesce, e di formaggi. Se volete dare un sapore più deciso, potete aggiungere la pancetta a pezzetti e e dell’aglio tagliato a pezzetti piccoli.

Ingredienti per 4 persone

Preparazione

Per preparare questo contorno, iniziate a pulire i carciofi, lavateli sotto abbondante acqua fredda, ed eliminate le foglie più esterne, che sono dure. Adesso eliminate il fieno centrale con un coltellino, poi tagliate a spicchi i carciofi e li disponete in una ciotola ampia con acqua e succo di limone, in questo modo evitate che si anneriscano.

Poi sbucciate le patate, le tagliatele a spicchi e le trasferite in un’altra ciotola ampia e mettetele a bagno in acqua, per circa 15 minuti.

Adesso sgocciolate le patate e i carciofi, mi raccomando togliete tutta l’acqua in eccesso, poi trasferite entrambi in una ciotola e condite con olio, sale e pepe, e mescolate con un cucchiaio.