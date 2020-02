Maternità | Le differenze psicologiche tra il primo genito e il secondo genito esistono. Quello che ogni mamma non conosce o non vuole ammettere

Molte mamme saranno in contraddizione con l’affermazione che tra il primo e il secondo figlio vi siano psicologicamente delle differenze. Le stesse che dicono che “ogni figlio è uguale”. Forse, per molte è così ma non per tutte, ed è anche giusto! Ogni figlio ha un temperamento diverso e pertanto ispirerà comportamenti e risposte diverse in entrambi i genitori.

Il primo figlio è nell’immaginario comune il più coccolato, quello che ha “insegnato” a mamma e papà a fare i genitori e cresce perennemente circondato di attenzioni e timori. E il secondo? A lui va la sindrome del secondogenito, fatta di spazi ridotti e tanta fatica per avere un po’ di attenzione, dove ogni nuova conquista è relegata al “già visto, già sentito”. Certamente non è così, ma con l’arrivo del secondo figlio ogni genitore si interroga sugli effetti che l’arrivo del nuovo bambino avrà sul primogenito, e sulle attenzioni che si sarà in grado di dare anche al secondo.

Si è evidenziato che maggiori sono le differenze tra i fratelli e meno sarà omogeneo il comportamento genitoriale sia in termini di permissività, di aspettative, severità educazionale, sia in termini di complicità. Le disparità di trattamento tra fratelli si manifestano anche con i gemelli omozigoti! Scopriamo dunque, nel dettaglio, quali sono le differenze tra primo e secondo genito sia in termini di approccio parentale, sia in termini di temperamento e ambizioni legate ai fattori che riguardano l’ordine di arrivo in famiglia.

Le differenze di rapporto tra fratelli e sorelle

Da piccoli le interazioni fra fratelli e sorelle sono una buona palestra per i futuri scambi sociali in età adulta, tuttavia il rapporto tra fratelli talvolta può essere particolarmente difficile.

Quando arriva una sorellina o un fratellino il rapporto del primogenito con la madre cambia. L’impegno della madre con il nuovo arrivato può condurre il primogenito a stringere un legame più profondo con il padre. Nel corso del tempo, quella che era una triade (mamma, papà e bambino) diventa un “tetrade” composta, questa volta, da due sistemi distinti:

i genitori (mamma e papà)

i bambini (fratelli e sorelle)

Se le cose non vanno come devono andare, nel corso del tempo, la tetrade può cambiare fino alla scissione del sottosistema fraterno: cioè, un fratello diventa alleato dei genitori e l’altro è tagliato fuori. Nelle famiglie disfunzionali non è raro che uno dei due figli diventi la pecora nera della famiglia. I fattori che influenzano il rapporto tra sorelle o fratelli sono diversi, tra i principali:

Affinità temperamentali

Vicinanza di età

Influenze genitoriali

Coinvolgimento del maggiore nelle cure del piccolo

Numero dei fratelli

Unione e cooperazione nella coppia parentale

Con l’arrivo del fratellino il primogenito può sperimentare gelosia e crisi di rabbia, potrebbero verificarsi anche meccanismi di difesa come regressione e formazione reattiva . Il rapporto tra fratelli è spesso caratterizzato da un coinvolgimento doppio: insieme a sentimenti di affetto, scambio e condivisione, emerge lo spettro della rivalità e della gelosia.

Quando l’equilibrio tra fratelli si rompe avviene un meccanismo molto comune in cui il figlio più piccolo si struttura in modo opposto al fratello più grande.

Maternità | Le differenze psicologiche tra il primo e il secondo figlio

I genitori si comportano diversamente con ciascuno figlio, il che porta a influenze ambientali differenti e non condivise. Ci sono dei tratti caratteristici che tendono a esprimersi nel primo genito e altri tratti peculiari dei figli successivi. Per esempio, per quanto riguarda il primo genito, esso ha potuto godere a pieno dello status di figlio unico, il che lo rende, con l’arrivo del fratellino/sorellina, molto più propenso alla gelosia nei confronti dei genitori e della madre in modo particolare.

Il fattore cruciale determinante sul carattere e sulla disparità di trattamento tra fratelli è l’aspettativa genitoriale. Prima di arrivare alla procreazione i genitori trascorrono una vita di fantasie sul diventare mamma e papà. La donna, spesso, ha un desiderio di maternità molto spiccato ed è il primo figlio a esaudirlo. Il primo figlio è colui che trasforma un uomo o una donna in un genitore (padre o madre) e rappresenta un investimento emotivo più di quanto lo saranno i figli successivi.

Questa “carica emotiva” predominante sul primo figlio ha un impatto sull’emotività di quest’ultimo in modi diversi. Infatti I primogeniti sono:

più ambiziosi

più autoritari

talvolta più tradizionalisti

più legati e rivolti alla famiglia

Questo ultimo punto ha una doppia connotazione: è vero sia in termini positivi (di affiliazione, aiuto e supporto) che negativi (di dipendenza e difficoltà nel conquistare una piena autonomia). Quando arriva un fratellino, infatti, il primogenito tenterà di mantenere lo status quo, di far valere la sua autorità di figlio maggiore mentre il figlio minore si adopererà per cambiare gli equilibri all’intero della relazione.

Differenze psicologiche con il secondo figlio

Se le situazioni sono le stesse (dalla gravidanza alle fotografie scattate ai bambini, passando per le aspettative in materia di apprendimento e fino al primo giorno di scuola) cambia lo stato d’animo dei genitori: così, se ogni piccolo nuovo gesto del primo figlio diventa motivo di orgoglio, al secondo non è d’aiuto nemmeno costruire un razzo di dimensioni (quasi) reali per essere preso in considerazione dalla mamma.

Il secondogenito non ha mai sperimentato l’unicità. I figli successivi al primo arrivano in una casa con regole già stabilite, fin da subito dovranno condividere le cure dei genitori e adattarsi alle esigenze di un fratello maggiore che difenderà il suo territorio.

Il secondo figlio è tendenzialmente più competitivo, tale fattore lo porterà a raggiungere dei traguardi più tempestivamente rispetto ai primogeniti; i figli successivi imparano a parlare e a camminare più velocemente. Per i figli successivi al primo sarà forte, fin da subito, il bisogno di affermazione entro i confini familiari e di autonomia, e non solo all’interno della famiglia ma anche fuori, a scuola, con gli amici e nel lavoro. I figli successivi possono provare sentimenti di:

sfiducia

inferiorità

competizione

Il secondo figlio, per reazione, tenderà a essere, quindi, più indipendente dalla famiglia e sarà proiettato maggiormente all’autonomia. Tendenzialmente il secondo figlio è più progressista.

La maggior parte delle mamme lo negheranno e porteranno il segreto fino alla tomba, ma il figlio preferito esiste. Lo conferma anche una ricerca condotta dall’università della California che ha dimostrato che almeno il 70% dei papà e il 60% delle mamme riconoscono di avere una predilezione per un figlio: che solitamente è il primo, il figlio maggiore!

Ad onor del vero, dobbiamo specificare che quello che ha rilevato la ricerca appena citata non sempre è vero. Nella specie umana così in molte altre specie animali, entra in gioco la compassione. Così, un figlio più debole può essere identificato dai genitori come più bisognoso di cure e, per questo, investito di più amore e “letto dal fratello” (più grande) come figlio prediletto perché, difatti, lo è!

Quando nella famiglia c’è un figlio prediletto, possono sorgere diverse dinamiche, ognuna con scenari e caratteristiche proprie.

Purtroppo, quando si vive una disparità di trattamento tra i fratelli, i fratelli, seppure consanguinei, possono instaurare relazioni molto complicate tra loro. Questo capita anche in quelle famiglie che all’apparenza sembrano molto amorevoli. Talvolta può innescarsi la dinamica della competizione. In questo caso i fratelli si percepiscono come rivali e il premio di questa rivalità è indubbiamente il più ambito per un bambino piccolo: l’amore materno.

La pecora nera e il figlio modello | Differenze

Una mamma può preferire un figlio perché l’altro viene etichettato come “peggiore” o addirittura “lento, pigro”. In questo scenario vi è un figlio modello, ovvero quello prediletto, e poi una pecora nera, cioè un capro espiatorio.

Il figlio modello non potrà mai fare nulla di sbagliato agli occhi della madre. Al contrario, la pecora nera, per quanto possa sforzarsi, non riuscirà mai a fare nulla di buono agli occhi della madre.

In questo caso, spesso, il figlio modello è vissuto come un’estensione della madre mentre la pecora nera tenderà a viversi come un ospite sgradito in casa. In questo scenario anche il figlio modello è una vittima della madre, solo che il capro espiatorio non lo sa e innescherà un legame di forte competizione con il figlio modello oppure si sentirà, a priori, sconfitto e assumerà una posizione accomodante, accudente e sottomessa così come nella visione del genitore.

Sia ben chiaro, non tutte le mamme o papà hanno questo atteggiamento e, aldilà di una “preferenza”, questa è talmente minima da non prenderla neanche in considerazione. Abbiamo voluto parlare delle preferenze tra un primo e un secondo figlio poiché, clinicamente, esistono delle “scelte” inconsapevoli che alcune mamme fanno nei confronti dei figli. Tutto è circoscritto alla propria infanzia e a come si è vissuta da bambini. Il modello che abbiamo avuto da piccoli, automaticamente ci porterà ad assumere (talvolta) alcuni comportamenti con i nostri figli e, spesso, a sbagliare. Ma una soluzione esiste per non creare differenze tra primo e secondo figlio: analizzarsi interiormente e portare alla luce alcuni vissuti traumatici.

(Fonte: psicologia dello sviluppo – Bombi – psicoadvisor.com)