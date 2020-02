Federica Nargi ufficializza la nuova collaborazione con un noto brand di calze. Le foto in anteprima su Instagram. Fan in visibilio.

Federica Nargi torna ad incantare i followers di Instagram. L’ex conduttrice di Colorado, nonché fidanzata del calciatore Alessandro Matri, ha ripreso le attività di modella e testimonial per capi d’abbigliamento. L’ex velina ha sempre portato avanti, parallelamente alla tivù, questo tipo di impegni. Il suo fisico, del resto, glielo consente e i vari brand ringraziano perchè l’effetto che fa non è mai banale.

Non c’è bisogno, dunque, di sorprendersi più di tanto per uno scatto in intimo oppure in spiaggia: la Nargi sa catturare e conquistare non solo gli affezionati anche quando si veste casual. La celebre showgirl ed indossatrice ha da poco compiuto 30 anni ma non ha mai perso la sua solarità: valore aggiunto che le permette, anche indossando un semplice vestito, di comunicare le sensazioni più diverse.

Federica Nargi, nuova collaborazione con un noto marchio di calze

Un tipo di complicità emotiva che restituisce anche sui social network: il rapporto con Matri passa, anche, da lì. Nonostante la vita da genitori e gli impegni di campo del marito, ora vicino al Las Palmas dopo aver risolto la situazione contrattuale con il Brescia e avendo fatto qualche allenamento – giusto per mantenere la forma – con il Monza di Brocchi, Galliani e Berlusconi, i due riescono a conservare la giusta affinità che ripropongono sui social (Instagram in particolar modo) in cui fanno sfoggio della loro semplicità e autoironia. Dai balletti divertenti alle situazioni di vita quotidiana.

Non è una finestra sulla loro privacy, piuttosto è da intendere come un piacevole vezzo da coltivare reciprocamente con fan, amici e conoscenti. Oltre il privato, ci sono appunto gli impegni più imminenti: la Nargi ha da poco rinnovato l’accordo per fare nuovamente da testimonial a un noto marchio di calze. I primi scatti sono stati divulgati, anche lei non ha fatto mistero – e ci mancherebbe altro – della nuova collaborazione. Il risultato è sbalorditivo, anche questo c’era da aspettarselo: le gambe dell’ex presentatrice di Colorado sembrano non finire mai, per poi perdersi dentro la profondità di un tutù che ricorda gli anni passati fra un saggio di danza ed un provino televisivo. Sguardo fiero ed occhi profondi: “Non una giornata come le altre”, ha scritto. Dovevamo immaginarlo. La speranza degli affezionati è che occasioni del genere possano ripetersi sempre più spesso, persino con l’avvento della bella stagione in cui – di norma – le calze potrebbero non servire.

Not ordinary day 😎 @goldenpointofficial #goldenpoint #adv

