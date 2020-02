. Soffrire fa parte dell’essere umano e come tutte le emozioni importanti porta con se una serie di conseguenze. Scopriamo come può cambiare i vari segni dello zodiaco.

Si dice che ogni esperienza tempri lo spirito umano, portando chi la subisce a compiere dei cambiamenti spesso invisibili ma che con il tempo si fanno via via più reali.

Che si tratti di qualcosa di bello o di negativo, ogni cosa che si sperimenta tende a cambiarci e lo fa in modi differenti che cambiano in base al tipo di esperienza, alle persone con la quale la si condivide, al carattere e, anche se in minima parte, all’influenza delle stelle. Ovviamente un’esperienza positiva avrà quasi sempre risvolti piacevoli mentre una negativa come, ad esempio, la sofferenza, porterà a cambiamenti che spesso possono essere anche molto importanti, cambiando completamente la vita di chi l’affronta.

Così, dopo aver visto quali sono i segni zodiacali che amano vivere secondo le proprie regole e qual è l’errore più comune che i segni dello zodiaco fanno in una storia d’amore, oggi scopriremo come ogni segno zodiacale cambia dopo aver affrontato un dolore.

Trattandosi di un aspetto che riguarda in particolar modo le emozioni, in consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente dei vari segni zodiacali, in modo da avere un’idea più precisa del tipo di cambiamento al quale possono andare incontro.

Oroscopo: Come cambiano i segni zodiacali dopo aver sofferto

Ariete – Diventano cinici

Quando si trovano a soffrire per qualcosa, i nati sotto il segno dell’Ariete, finiscono con il diventare più cinici. La loro è una sorta di difesa dal dolore stesso. Negando di soffrire pensano infatti di poter far passare ciò che provano più velocemente, senza considerare che invece è solo ammettendo e capendo come stanno che possono cambiare le cose. Quando il momento passa, un po’ per via della stanchezza e un po’ per la paura di ritrovarsi di nuovo in una situazione simile, finiscono con il farsi più duri e più cinici, ancora una volta nella speranza di riuscire a sopraffare quello che sentono. Un circolo vizioso dal quale potranno uscire solo accettando il dolore, abbracciandolo e trasformandolo in un momento di crescita. Momento che li aiuterebbe a non essere più così cinici ma più aperti e disponibili verso gli altri.

Toro – Diventano più cupi

I nativi del Toro sono persone essenzialmente sensibili e questo fa si che ogni più piccolo trauma per loro incida parecchio sia nella vita di tutti i giorni che nel modo di essere e di fare. Quando si trovano a soffrire per qualcosa, finiscono con cambiare opinione sul mondo e sulle persone che li circondano. Ciò li rende cupi al punto tale da renderli rigidi sia nei confronti degli altri che delle situazioni che vivono. Un modus operandi che mettono in atto senza quasi rendersene conto ma che, anche riconoscendolo, non saprebbero come cambiare. Per loro è necessario che passi del tempo e che questo sia in grado di curarli, prima di poter tornare a sorridere e affrontare la vita con maggior serenità.

Gemelli – Diventano più lunatici

I nati sotto il segno dei Gemelli non amano soffrire e sono incapaci di gestire le emozioni che provano quando si verifica qualcosa che non sono in grado di controllare. Se gli capita di soffrire per qualcosa sono soliti lasciarsela scivolare addosso fin quasi a dimenticarsene. Un po’ meno se a farli star male è qualcuno nel quale credevano. In tal caso, finiscono per diventare estremamente lunatici, esasperando il loro naturale modo di essere in proporzione a quanto sono stati male. Ciò li rende spesso imprevedibili e più suscettibili di quanto non vorrebbero. Ma fa parte del loro essere straordinariamente umani così come lo è il saper riemergere dalla loro sofferenza per tornare a sorridere come e più di prima, finalmente lunatici quel tanto che basta a renderli alternativi.

Potrebbe interessarti anche -> Astrologia: ecco perché fai fatica a dimenticare il tuo ex

Cancro – Si mettono sulla difensiva

Quando si trovano a soffrire, i nativi del Cancro finiscono con il mettersi sulla difensiva. Lo fanno sia riguardo le questioni nelle quali si sono scottati che nei confronti delle persone che a loro avviso li hanno delusi. Si tratta di un modo di fare che non riescono a controllare e che a volte può farli apparire fuori controllo e più scontrosi di quanto non vorrebbero. Quando ciò accade, però, non riescono a scusarsi e pensano di aver diritto al proprio modo di fare. Per fortuna, il tempo riesce quasi sempre a tranquillizzarli e quando ciò accade riescono a tornare come prima, o quasi. Restano infatti sempre un minimo sull’attenti perché ormai consapevoli di potersi far male.

Leone – Diventano aggressivi

Quando i nati sotto il segno del Leone si trovano a soffrire per qualcosa o per qualcuno, prima di tutto devono fare i conti con le loro emozioni negative. Queste li compromettono al punto da farli diventare aggressivi e decisamente chiusi verso chi li circonda. A ciò si unisce il fatto che pretendono sempre di avere ragione e quando non ricevono i giusti consensi dagli altri se la prendono a morte, aumentando all’inverosimile la loro aggressività. Il tempo, alle volte, riesce a mitigarli ma non fa sparire del tutto le tracce di quanto vissuto. Per questo motivo, una volta sperimentata una delusione tale da starci male, si faranno più guardinghi, diffidenti e meno disponibili a lasciarsi andare con gli altri.

Vergine – Si fanno più cauti

I nativi della Vergine, anche se cercano di non darlo a vedere sono persone particolarmente sensibili e per nulla in grado di affrontare i propri “demoni”. Quando si trovano a sperimentare sofferenza per qualcosa, quindi, finiscono con il prenderla sul personale, chiudendosi in se stessi e cercando di affrontare a loro modo il dolore. Una volta passato, questo rimarrà sotto forma di diffidenza e di paura. Il pensiero di poterlo riaffrontare li spinge infatti a farsi da parte e a cercare di evitare ogni possibile situazione ritenuta a rischio. Per questo motivo, quando soffrono o hanno sofferto, i nativi del segno diventano più cauti nella vita così come nelle relazioni.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Se vuoi scoprire come cambiano gli altri sei segni dello zodiaco quando si trovano ad affrontare una sofferenza, clicca su successivo.