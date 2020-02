Barbara d’Urso | Vittorio Sgarbi, in una recente intervista, ha rivelato che tutte le sue apparizioni televisive sono saltate a causa della conduttrice di Live Non è la d’Urso

Vittorio Sgarbi, recentemente intervistato da La Zanzara, ha rivelato di essere ben predisposto ad un confronto, senza porgere le sue scuse, con Barbara d’Urso, visto che dopo la loro furiosa lite sono saltate tutte le sue ospitate in casa Mediaset.

“Sono saltate tutte le mie ospitate” ha rivelato Vittorio Sgarbi contro Barbara d’Urso. “Il problema è che c’è un virus in giro e si chiama d’Urso, per questo non posso andare nelle trasmissioni” ha proseguito il critico d’arte. “Vogliono tutti evitare un confronto e sono in cerca di un dialogo, forse per questo tornerò da lei. Dopo di tutto è intelligente, capirà cosa volevo dire”.

Barbara e Vittorio Sgarbi faranno pace a Live Non è la d’Urso?