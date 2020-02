Scopri le previsioni meteo di domani, il prospetto che svela che tempo farà nelle prossime ore nelle tre principali aree della Penisola.

Anche oggi ci affidiamo a un dettagliato prospetto zona per zona per comprendere al meglio che cosa il cielo avrà in serbo per tutti noi lungo le prossime ore.

Già le previsioni meteo di oggi ci avevano illustrato i primi cenni di un ritorno del mal tempo sul settentrione italiano, lasciandoci intuire che il tutto potrebbe ancora peggiorare.

Sarà effettivamente così? Scopriamolo insieme.

Previsioni meteo domani, mercoledì 26 febbraio

Le previsioni meteo di domani ci presentano il quadro di un ulteriore peggioramento per ciò che concerne il clima della Penisola, una serie di nubi e qualche precipitazione sparsa che ci allontana sempre più dal bel tempo degli scorsi giorni muovendosi lungo il Paese a partire da nord.

Dove giungeranno però prima le nubi e dove invece il sole terrà ancora botta per qualche ora extra di bel tempo? Scopriamolo insieme consultando le previsioni del tempo di domani, mercoledì 26 febbraio.

Nord

Il peggioramento meteorologico del settentrione a cui abbiamo assistito oggi si complicherà ulteriormente nelle prossime ore, portando una certa instabile tra Triveneto ed Est Lombardia con brevi rovesci sparsi. Torna anche la neve sulle Alpi di confine, questa volta sino a quote medio-basse. Le temperature si registreranno in calo, con massime comprese tra i 10 e i 15 gradi.

Centro

Anche sulle regioni centrali il mal tempo avanza sempre più con un peggioramento sulle aree interne tirreniche, sull’Appennino e sulle regioni adriatiche, con piogge, temporali e neve sino in collina. Le temperature saranno anche qui in flessione, con massime che si assesteranno tra i 12 e i 16 gradi.

Sud

Va peggiorando anche la condizione meteorologica del meridione, dove il bel tempo prevarrà solo per la prima parte della giornata andando poi gradualmente cedendo il posto alle nubi. Da Nord, entro le ore della serata, avanza il brutto tempo, eccetto che su zone Ioniche e Sicilia. Le temperature saranno anche qui in diminuzione, con massime comprese tra i 14 e i 19 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com