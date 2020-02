Magalli tende la mano ad Adriana Volpe – VIDEO

Giancarlo Magalli, ospite di Simone Ventura, si è detto disponibile a far pace con Adriana Volpe.

Come tutti sanno, tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe non scorre buon sangue.

I rapporti tra i due si sono infatti incrinati al punto da arrivare in tribunale.

Durante il programma Settimana Ventura, condotto da Simona Ventura, però, qualcosa sembra essere cambiata. Giancarlo Magalli si è infatti detto disposto a far pace con Adriana Volpe, dicendo che non cel’ha con lei, che la capisce e che spera di poter far presto pace.

