I segni zodiacali che amano vivere secondo le proprie regole

Scopri quali sono i segni dello zodiaco che preferiscono vivere secondo le proprie regole piuttosto che su quelle pensate da altri.

Vivere secondo regole imposte da altri può essere una cosa difficile e non tutti la vivono in modo semplice e spontaneo. Se da un lato ci sono persone che sentono quasi il bisogno di una strada predefinita da seguire, dall’altra ce ne sono infatti altre che invece tendono a sentirsi quasi oppresse da ciò che viene percepito come un qualcosa da fare.

Questo modo di vivere le cose fa si che il modo di approcciarsi agli altri e alla vita stessa cambi da perso a persona.

Il modo di vivere le regole e la capacità di seguirle o di sfuggirle ad ogni costo dipende solitamente da un mix di fattori tra i quali spiccano il carattere, il tipo di educazione ricevuto, i primi contatti con le figure autorevoli e, ovviamente, le esperienze di vita.

Anche le stelle hanno però una certa influenza sul modo di agire di ognuno di noi e questo può intervenire anche sul modo di percepire le regole.

Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono le caratteristiche dei Pesci e perché è bello avere una persona nata sotto il segno dei Pesci nella propria vita, scopriremo quali sono i segni dello zodiaco che preferiscono vivere secondo le proprie regole e quali, invece, sono maggiormente in grado di adattarsi a quelle esistenti. Come sempre, per avere un’idea più chiara sul rapporto con i segni zodiacali e le regole, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente in modo da avere un’idea più chiara della situazione.

Ecco i segni che preferiscono vivere secondo le proprie regole

Ariete – Quelli che le regole non le seguono affatto

Quando si parla di regole, si può dire che i nati sotto il segno dell’Ariete siano del tutto al di fuori. La loro prerogativa principale è infatti quella di non seguirle affatto e di vivere in base all’estro del momento. Sebbene siano molto bravi a comprendere il contesto nel quale si trovano, preferiscono infatti non comportarsi come gli viene richiesto ed hanno la particolarità di farlo senza alcuna remora o timore delle conseguenze. Ciò dipende dal loro non dar peso al giudizio altrui che unito ad una grande fiducia in se stessi li rende immuni dalle critiche. Motivo per cui, anche a costo di rischiare di sbagliare, preferiscono seguire se stessi e anche quando fanno così, evitano accuratamente di darsi delle regole.

Toro – Quelli che seguono le proprie regole

I nativi del Toro sono piuttosto ligi alle regole ma amano soprattutto ridefinirle in base alla propria etica e al modo di pensare. Così, anche quando sembra che stiano semplicemente seguendo regole già imposte da altri, nella maggioranza dei casi li si vedrà intenti a rompere parecchi schemi per dar vita a modi di fare che partono per lo più dalle loro idee. Si tratta di qualcosa che fanno un po’ per istinto ed un po’ perché abituati ad ascoltare prima di tutto sempre e solo se stessi. Un modo di fare che, tante volte, li spinge a pretendere che anche gli altri seguano il loro stile di vita e questo anche quando hanno a che fare con persone parecchio diverse da loro.

Gemelli – Quelli che seguono le regole casualmente

I nati sotto il segno dei Gemelli sono ben consapevoli delle regole che li circondano ma non sempre decidono di darvi bado. In genere lo fanno solo se si trovano d’accordo sotto ogni punto e se reputano che comportarsi seguendole alla lettera può portare effettivamente dei vantaggi. Quando ciò non accade, preferiscono andare un po’ di testa loro e agire in base a come sentono al momento. Ciò avviene in particolar modo quando sono nei loro momenti di alti e bassi, in cui l’umore tende ad essere altalenante. In questi casi, possono infatti passare dal seguire le regole in modo ossessivo al fine di non sbagliare al non seguirle affatto, certi di averne stabilite di più adatte al contesto.

Cancro – Quelli che seguono solo apparentemente le regole

I nativi del Cancro sembrano persone così tranquille da poter solo seguire ogni tipo di regola nella quale si imbattono. In realtà, il loro bisogno di vivere sempre al meglio e di sentirsi a proprio agio in ogni contesto, li porta a non rispettare esattamente tutte le regole ma a seguirle solo fin quando gli torna comodo. Se hanno una propria idea in merito, preferiscono fare di testa proprio. Non tanto perché si fidano del loro istinto ma perché reputano più semplice agire così. E si sa, per loro che amano vivere in modo rilassato, questo è il miglior modo per procedere senza avere troppi problemi da affrontare.

Leone – Quelli che si creano le proprie regole

I nati sotto il segno del Leone sono così sicuri di se e del proprio modo di agire da scegliere quasi sempre di seguire le proprie regole. Così, anche in situazioni dove ci sono delle linee guida da seguire, loro preferiscono metterci del proprio, cambiando qua e là in base alla situazione e pretendendo che anche gli altri facciano lo stesso. Spesso agiscono così per confermare il proprio ruolo di leader ma altre volte possono andare incontro a veri e propri scontri con chi percepisce questo modo di fare come un atto di prepotenza. Ad ogni modo il loro pensiero in merito tende a restare sempre lo stesso perché sicuri di se, sono sempre sicuri di agire per il meglio anche quando, in realtà, stanno sbagliando.

Vergine – Quelli che seguono le regole per non sbagliare

I nativi della Vergine possono sembrare persone sicure di se al punto da fregarsene delle regole. In realtà, però, quando ci sono in ballo questioni importanti, preferiscono imparare a memoria eventuali linee guida e seguirle dall’inizio alla fine. Ciò li porta a sentirsi più sicuri poiché fiduciosi in chi, prima di loro, ha stilato le regole. Questo loro modo di fare, per quanto in contrasto con l’abitudine di criticare e giudicare l’operato altrui è attribuibile alla paura di sbagliare che spesso prende il sopravvento e che seguendo le regole già imposte li aiuta a sentirsi in qualche modo più sicuri. Inutile dire che in mancanza di altro si sentiranno autorizzati a prendere il comando della situazione mostrandosi improvvisamente sicuri e fiduciosi dei propri mezzi.

