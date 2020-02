Crema pasticcera all’acqua | La ricetta senza latte che si cuoce da sola in 2 minuti: pochissimi ingredienti per una crema leggera e squisita. Prova anche la variante all’arancia, scopri la ricetta

La crema pasticcera all’acqua è una ricetta facilissima, si fa direttamente in pentola in soli 2 minuti senza latte, è perfetta per gli intolleranti al lattosio e per chi non vuole appesantirsi ulteriormente.

Una ricetta comoda, pratica e che si cuoce da sola! Vi sembra un’assurdità? E invece non è così, pochissimi ingredienti, passaggi veloci per una crema leggera, morbida e squisita. Provala per guarnire deliziose torte o come dessert a fine pasto. Dal sapore delicato e, per di più profumatissimo. Che dire di più, provatela subito!

Crema paticcera all’acqua | La ricetta senza latte che cuoce da sola

Per preparare la crema pasticcera all’acqua dovete procurarvi solo pochissimi ingredienti. I tempi di preparazione sono super veloci: solo 2 minuti e in più, questa crema si cuoce da sola senza l’uso del latte. Eccovi gli ingredienti e a seguire il procedimento per prepararla a casa

INGREDIENTI (per 4 persone)

450 ml Acqua calda

150 g Zucchero

70 g Farina

50 ml Succo di limone

5 Tuorli

1 Scorza di Limone biologico

1 bustina Vanillina

Procedimento | Come fare la crema pasticcera all’acqua

Una volta che avrete a vostra disposizione tutti gli ingredienti necessari potete procedere con la preparazione. Come prima cosa dovrete:

Prendere una pentola e mettere all’ interno i tuorli e lo zucchero, mescolare con la frusta fino ad amalgamare bene tutto. Quindi, unite la farina e mescolate ancora.

Aggiungete l’acqua calda mescolando piano per non formare grumi. Quando avrete amalgamato tutto, aggiungere anche il succo di limone e la vanillina.

Mescolare bene e portare a bollore per 2 minuti insieme alla scorza di un limone biologico. Mescolate ogni tanto la crema pasticcera all’acqua e lasciatela cuoce per 2 minuti appena, e fino a che diventerà bella soda e cremosa.

Non appena la crema pasticcera è pronta trasferitela in una ciotola, copritela con pellicola trasparente ed immergete la ciotola in più grande con del ghiaccio o dell’acqua fredda.

Quando sarà completamente fredda potete utilizzarla per farcire torte, riempire pasticcini, o per unirla ad altre creme base. Insomma, sbizzarritevi pure in cucina!

Un consiglio: Questa crema pasticcera è facile da fare e la potete aromatizzare anche all’ arancia sostituendola nella preparazione al posto del limone. Ecco come fare:

Crema pasticcera all’arancia | La variante con il latte

La crema pasticcera all’arancia è una variante della classica crema pasticcera, aromatizzata con scorza e succo d’arancia. E’ adatta per farcire torte, crostate, bignè, rotoli di pasta biscotto e dolcetti in generale. Ottima anche servita al cucchiaio con golosi ciuffetti di panna montata o salsa al cioccolato.

INGREDIENTI

300 ml di latte (meglio latte intero)

1 arancia grande oppure due piccole

2 tuorli d’uovo

50 g di zucchero

45 g di maizena (amido di mais) oppure fecola di patate

Procedimento | Come fare la crema pasticcera all’arancia

Iniziare le preparazione della crema scaldando, a fuoco medio, il latte con la buccia d’arancia (senza la parte bianca). Il latte non deve bollire, dopo averlo scaldato toglierlo dal fuoco e proseguire con la preparazione.

Spremere un’arancia (circa 100 ml di succo) e tenere il succo da parte, successivamente sbattere i tuorli con lo zucchero.

Dopo aver ottenuto una crema chiara aggiungere la maizena o la fecola. Il composto ottenuto sarà molto denso, aggiungere eventualmente alcuni cucchiai di latte (il latte precedentemente scaldato).

Aggiungere adesso tutto il latte a filo continuando a mescolare. Versare tutto il composto liquido (latte, uova, zucchero e maizena) nel pentolino che abbiamo usato per scaldare il latte mantenendo sempre la buccia dell’arancia e cuocere a fuoco medio mescolando in continuazione.

Quando la crema inizia ad addensarsi togliere la buccia e aggiungere il succo d’arancia. Solo metà per ottenere una crema densa, tutto per ottenere una crema più liquida.

La crema pasticcera all’arancia è ottima per farcire torte bignè, per guarnizioni, crepes dolci oppure semplicemente al cucchiaio.

