Coronavirus Italia, aumenta il numero dei contagiati: primi casi a Palermo e Firenze. Positivo anche un italiano a Tenerife.

Sale il numero dei contagiati da Coronavirus in Italia. Si registrano i primi casi anche in Regioni diverse da quelle considerate ad alto rischio. Registrato il primo caso a Palermo dove è risultata positiva una donna di Bergamo. Caso sospetto anche a Firenze. Positivo anche un italiano a Tenerife.

Coronavirus Italia, primi casi a Palermo e Firenze. Sette le vittime

Il numero delle vittime italiane da coronavirus è sette. Il numero dei contagiati, però, continua ad aumentare con oltre 230 casi. In Sicilia, precisamente a Palermo, è stato registrato il primo caso. Si tratta di una donna di Bergamo, come fa sapere La Repubblica, in vacanza nella regione siciliana. La donna. dopo aver mostrato i primi sintomi influenzali ed essere stata sottoposta ai primi controlli, è già stata messa in quarantena così come il gruppo di amici che era con lei e tutte le persone con cui è entrata in contatto.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

“Il campione esaminato al Policlinico di Palermo – ha spiegato il governatore Nello Musumeci – verrà immediatamente inviato allo Spallanzani per ulteriori verifiche. La signora, che è stata posta in isolamento al reparto di malattie infettive dell’Ospedale Cervello, è pienamente cosciente e mi è stato riferito che non presenta particolari condizioni di malessere. Ringrazio tutti gli operatori perché la macchina sanitaria regionale si è mossa con prontezza ed ha dimostrato di essere pienamente allertata. Al termine degli accertamenti daremo tutte le informazioni necessarie“.

Leggi anche—>Il Coronavirus spiegato a un bambino: lettera aperta di un medico

Si registra, inoltre, il primo caso sospetto a Firenze. Si tratta un italiano rientrato da Singapore, ricoverato in isolamento all’ospedale di Santa Maria Nuova. Come fa sapere La Repubblica, l’imprenditore è rientrato dall’Oriente i primi di gennaio e si sta cercando di capire se possa essere stato contagiato da un suo dipendente che stava male.

Leggi anche—>Coronavirus: i tempi di sviluppo per il vaccino non sono brevi

Mentre la Regioni hanno istituito dei numeri verdi a cui rivolgersi per chiedere informazioni, anche dall’estero non arrivano buone notizie. Un medico italiano, in vacanza a Tenerife, è risultato positivo al coronavirus. L’uomo, come si legge su La Repubblica, proveniente probabilmente dalla zona lombarda, ha cominciato a sentirsi male rivolgendosi alla clinica Quirón nel sud di Tenerife, dove ora si trova ricoverato in isolamento.

Primo caso sospetto anche nelle Asturie. Si tratterebbe di un 25enne rientrato da una vacanza in Italia nelle zone rosse.