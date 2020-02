Coronavirus | Elettra Lamborghini velenosa su Twitter: “Coerenza zero”

Sul Coronavirus Elettra Lamborghini ha sparato a zero: insofferente verso gli atteggiamenti assolutamente incoerenti del popolo delle mascherine, la Twerking Queen ha fatto sapere la propria opinione senza tanti giri di parole.

A prima vista Elettra Lamborghini può dare l’idea di essere una persona superficiale e non troppo abituata a riflettere sugli avvenimenti di cronaca, eppure non è così.

La bella ereditiera, reduce da una performance non esattamente memorabile al Festival di Sanremo, ha detto la sua sul Coronavirus mettendo in risalto la completa insensatezza della psicosi di alcune persone che invece, quando si tratta di prevenzione nei rapporti sessuali, hanno una condotta di vita completamente inaccettabile.

Elettra Lamborghini sul Coronavirus: “Vi scopat* mezza discoteca senza preservativo”

Abituata a frequentare locali notturni e discoteche, Elettra Lamborghini conosce perfettamente quello che succede in certi ambienti e soprattutto in certe circostanze, quando l’umore è alle stelle e si dimentica la prudenza.

Dando l’impressione di sapere benissimo costa stava dicendo, la Lamborghini ha scritto su Twitter: “Vi scopat* mezza discoteca senza preservativo e poi avete paura del Coronavirus! #coerenzazero”

Pur assumendo chiaramente un atteggiamento provocatorio, Elettra Lamborghini ha puntato il dito contro una sorta di isteria di massa che sta contagiando nomi anche famosi dello spettacolo italiano e, bisogna proprio dirlo, non ha torto.

La prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili in Italia incontra ancora moltissima resistenza da parte delle persone sessualmente attive, che non sembrano aver ancora adottato come normale e necessario l’utilizzo del preservativo.

Nonostante la pericolosità di questo comportamento e la leggerezza con cui approcciano all’argomento della sicurezza sanitaria in ambito sessuale, gli italiani hanno fatto incetta di mascherine e di gel disinfettante per le mani, rendendo praticamente introvabili ovunque entrambi i prodotti.

Quale sarebbe allora una giusta condotta, secondo la Lamborghini? Elettra non lo specifica, probabilmente perché non ritiene che sia suo il compito di dare indicazioni precise in merito alla prevenzione del contagio.

Tuttavia è chiaro che, almeno lei, si sia schierata in una posizione critica rispetto all’isteria collettiva che sta portando gli italiani a dare l’assalto ai supermercati.

I prossimi impegni di Elettra Lamborghini

Dopo la partecipazione a Sanremo con la canzone Musica (e il resto scompare), Elettra Lamborghini ha annunciato l’uscita del suo prossimo album Twerking Queen (el resto nada), che continuerà a cavalcare l’onda latina e ammiccante di tutto il resto della sua produzione musicale.

Nel frattempo il singolo Sanremese, che ha rischiato di arrivare ultimo nella settantesima edizione del Festival, ha superato i 10 milioni di visualizzazioni su Youtube ed Elettra sta ottenendo moltissimo successo nel suo tour di firmacopie in giro per l’Italia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini) in data: 9 Feb 2020 alle ore 11:16 PST

C’è da dire però che nonostante il suo invito a non adottare comportamenti isterici in merito alla psicosi da Coronavirus, anche Elettra ha dovuto ottemperare agli obblighi imposti dalle varie regioni in merito agli eventi pubblici che avrebbero richiamato un gran numero di persone. Elettra è stata costretta a cancellare due instore proprio a causa delle misure preventive per evitare il contagio.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI.