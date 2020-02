Uomini e Donne annulla i casting per il Coronavirus: l’annuncio

Uomini e Donne | La redazione di Maria De Filippi ha scelto di annullare i casting del Trono Classico a causa del Coronavirus

La redazione di Uomini e Donne ha da poco annunciato sui propri social ufficiali che i casting del Trono Classico sono sospesi per il Coronavirus.

L’annuncio fa riferimento alle selezioni fissate per il 4 marzo a Bologna, dove numerosi giovani erano pronti a tentare il provino per diventare uno dei volti della trasmissione tutta dedicata all’amore di Maria De Filippi.

Una scelta, seppur a malincuore, doverosa quella di sospendere i provini per il Trono Classico di Uomini e Donne visto ciò che sta accadendo nel bel paese a causa del coronavirus.

Uomini e Donne | Trono Classico e Over vanno in pausa per il Coronavirus? Il sospetto

Dopo l’annuncio ufficiale da parte della redazione di Uomini e Donne, in molti si chiedono se il programma di Maria De Filippi sarà sospeso, visto che i provini sembrerebbero essere tutti annullati.

Il dubbio da parte del pubblico del piccolo schermo di vedere il Trono Classico e Over sospesi per il Coronavirus è più che legittimo visto che l’epidemia sta, in maniera inevitabile, influenzando il palinsesto televisivo. Basti pensare che Barbara d’Urso è andata in onda senza il pubblico in studio e qualora anche Roma dovesse essere ritenuta dalle autorità competenti una città a rischio, probabilmente sarà vietato l’accesso al pubblico in studio, ma il programma potrebbe tranquillamente continuare con i propri protagonisti. Questo è il metodo che stanno adottando, bene o male, tutte le trasmissioni televisive girate nelle località considerate a rischio.

Il Grande Fratello Vip, sempre girato nella capitale del bel paese, ad esempio, continua regolarmente ad andare in onda anche se Alfonso Signorini è stato costretto ad informare i concorrenti sul coronavirus.

Almeno per il momento, quindi, non c’è nessun rischio che Uomini e Donne venga annullato a causa del Coronavirus.

Bisogna anche considerare, infatti, che il Trono Classico ed Over di Uomini e Donne non sono nemmeno trasmessi in diretta, quindi i prossimi appuntamenti sono già “pronti” da mandare in onda.