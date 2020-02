Serena Enardu contro il pubblico del GF Vip: “La colpa è sua!”

Serena Enardu si è scagliata contro il pubblico del Grande Fratello Vip dopo l’uscita di Pago dalla casa

Serena Enardu, intervistata dal portale ufficiale dedicato al Grande Fratello Vip, non le ha di certo mandare a dire al pubblico di canale 5. Che cosa è successo?

Quando il suo interlocutore le ha chiesto se ritenesse di aver influito, in maniera negativa, sul percorso di Pago nella casa più spiata d’Italia, lei ha ammesso di sì ma soltanto perché i telespettatori hanno un forte pregiudizio nei confronti del loro amore.

“Il pregiudizio del pubblico sulla nostra storia ha danneggiato il percorso di Pago nella casa, la colpa è loro” ha replicato Serena Enardu contro il pubblico del Grande Fratello Vip. “Di certo non è mia” ha concluso la compagna di Pago. Alzando, come prevedibile, un polvere nel mondo del web.

Serena Enardu lancia una stoccata a Miriana Trevisan dopo il GF Vip

Serena Enardu, che tra l’altro qualche ora fa è uscito un retroscena sulla sua intervista a Verissimo da Silvia Toffanin, non le ha mandate a dire nemmeno a Miriana Trevisan, ex moglie di Pago, parlando del loro rapporto. Che cosa ha rivelato l’ex concorrente del GF Vip?

“Io e lei abbiamo un bellissimo rapporto” ha esordito la Enardu. “Nel senso che non lo abbiamo proprio” ha concluso, senza però rivelare come mai in sette anni di relazione con Pago del GF Vip tra di loro non sia nato nemmeno un rapporto civile.

Anche Miriana Trevisan, che qualche giorno fa ha commentato la notizia delle nozze di Serena e Pago, aveva rivelato di non aver mai avuto alcun tipo di rapporto con l’ex concorrente di Alfonso Signorini, senza però rivelarne il motivo. Che tra le due ci sia qualche tipo di gelosia legata a Pacifico Settembre?

Intanto, dopo l’uscita di Pago dal Grande Fratello Vip, Serena Enardu è riuscita a viversi felicemente la sua storia d’amore.