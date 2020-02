Ricetta vegetariana | melanzane ripiene senza carne -VIDEO

Le melanzane ripiene, un classico della tradizione gastronomica italiana, ma in una versione vegetariana e altrettanto gustosa. Ricetta semplice e veloce da preparare.

Siete alla ricerca di un piatto succulento e che non preveda l’utilizzo di carne o pesce? Ecco per voi la ricetta delle melanzane ripiene senza carne, un piatto unico che conquisterà il palato di tutti, soprattutto dei vegetariani.

Il ripieno di queste melanzane sarà a base di pane, spezie e gustoso formaggio e non avrà nulla da invidiare alle classiche melanzane ripiene di carne macinata. Potranno essere preparate in modo veloce e perché no, anche essere preparate e congelate, per avere un piatto sempre pronto da servire.

Come preparare le melanzane ripiene senza carne | il video tutorial

Per preparare le melanzane ripiene senza carne, avrete bisogno di:

2 melanzane

olio extra vergine di oliva quanto basta

sale quanto basta

pane raffermo quanto basta

1/2 spicchio di aglio

1 ciuffo di prezzemolo

60 grammi di parmigiano reggiano grattugiato

2 uova

50 grammi di formaggio Edamer

pepe quanto basta

La prima cosa da fare per preparare le melanzane ripiene sarà quella di tagliare a metà due belle melanzane, possibilmente molto simili di misura, intagliarle al centro senza intaccare la buccia e spennellarle con olio extra vergine di oliva. Mettere le melanzane in una teglia e infornare a forno statico a circa 180°C per circa 40 minuti.

Nel frattempo, bisognerà far ammollare il pane con dell’acqua e attendere che le melanzane siano cotte. La polpa al centro andrà tolta con un cucchiaio. La polpa andrà schiacciata e messa in una terrina assieme al pane ammollato e ben strizzato.

Aggiungere quindi aglio e prezzemolo tritati, 3 pugni di parmigiano, due uova, sale, pepe e alla fine di potrà aggiungere il formaggio Edamer tagliato a dadini piccoli. Miscelare l’impasto con le mani e farcire le melanzane.

Dopo aver riempito le melanzane condirle con un filo di olio di oliva e spolverizzarle con il parmigiano grattugiato. Infornare per circa 50 minuti a forno statico a 180°C. Le melanzane sono pronte per essere servite.

Non vi resta che metterle su un bel vassoio da portata e regalare questo piatto vegetariano e gustoso alla tavola.

